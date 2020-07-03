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Премьер-министр Франции Филипп ушел в отставку

Премьер-министр Франции Филипп ушел в отставку

Глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу подал в отставку.

Об этом информирует Елисейский дворец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета", - говорится в сообщении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ожидается, что состав нового правительства станет известен до среды.

Эдуар Филипп занимал пост премьера страны с 15 мая 2017 года. До этого с 2010 года был мэром французского города Гавр.

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Прем'єр-міністр Франції Філіп пішов у відставку - Цензор.НЕТ 1993
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03.07.2020 11:56 Ответить
-- Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен.(с)
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03.07.2020 12:01 Ответить
 
 