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Прем'єр-міністр Франції Філіп пішов у відставку

Прем'єр-міністр Франції Філіп пішов у відставку

Глава уряду Франції Едуар Філіп у п'ятницю подав у відставку.

Про це інформує Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Едуар Філіп сьогодні подав прохання про відставку президентові республіки. Воно було прийнято. Він запевнив, що всі члени уряду будуть вести поточні справи аж до призначення нового кабінету", - йдеться в повідомленні канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона.

Очікується, що склад нового уряду стане відомий до середи.

Едуар Філіп займав пост прем'єра країни з 15 травня 2017 року. До цього з 2010 року був мером французького міста Гавр.

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Прем'єр-міністр Франції Філіп пішов у відставку - Цензор.НЕТ 1993
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03.07.2020 11:56 Відповісти
-- Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен.(с)
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03.07.2020 12:01 Відповісти
 
 