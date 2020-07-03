Прем'єр-міністр Франції Філіп пішов у відставку
Глава уряду Франції Едуар Філіп у п'ятницю подав у відставку.
Про це інформує Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Едуар Філіп сьогодні подав прохання про відставку президентові республіки. Воно було прийнято. Він запевнив, що всі члени уряду будуть вести поточні справи аж до призначення нового кабінету", - йдеться в повідомленні канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона.
Очікується, що склад нового уряду стане відомий до середи.
Едуар Філіп займав пост прем'єра країни з 15 травня 2017 року. До цього з 2010 року був мером французького міста Гавр.
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Beer Bear
показати весь коментар03.07.2020 11:56 Відповісти Мені подобається 0
Гарри Портер
показати весь коментар03.07.2020 12:01 Відповісти Мені подобається 0
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