Відставку Смолія підтримає близько 80% фракції, - "слуга народу" Качура

У фракції "Слуга народу" більшість підтримує відставку голови Національного банку Якова Смолія.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначив, що деякі народні депутати вважають, що це питання не на часі.

"За моїми соціологічними дослідженнями, я не проводив опитування, але десь близько 80% фракції будуть підтримувати, 20% - швидше за все ні. Можливо, думка змінилася з цього приводу після вчорашнього рішення профільного комітету. І сьогодні кожен народний депутат після того, як почує відповіді Смолія на ті претензії, які ми озвучили йому як голові Національного банку, буде визначатися", - сказав Качура.

Нардеп каже, що голосуватиме за відставку Смолія, бо не задоволений "політикою, яка велася".

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.