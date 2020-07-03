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Відставка Смолія зірвала нам транзакцію десятиліття, - глава Мінфіну Марченко. ВIДЕО

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відставка голови НБУ Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" щодо розміщення єврооблігацій.

Про це чиновник заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулася одна важлива подія - вона була дещо шоковою, яка зірвала нам угоду десятиліття. Я не побоюся цього слова. Тому що така прибутковість, з якої ми вчора могли запозичити, - востаннє така прибутковість була в 2007-2011 роках", - сказав Марченко.

За словами міністра, відставка глави центрального банку - неординарна подія для інвесторів, тому розміщення довелося скасувати.

"Виникає багато запитань. Ми змушені були припинити розміщення - і сьогодні вранці воно було скасовано. Це було зважене рішення з урахуванням тих чинників, які були", - пояснив глава Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко про відставку Смолія: "Немає жодних підстав хвилюватися за курс валюти у зв'язку з відставкою високопоставленого чиновника"

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

Мінфін (3649) НБУ (10401) Смолій Яків (299) євробонди (648) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+90
это должна была быть афера века. что такое лярд баксов? 26 лярдов гривен. вы за год просрали в десять раз больше. херня-вопрос. вы готовили кидок. а виноватым должен был быть Смолий. вот вы и скавчите
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03.07.2020 01:27
+82
пусть марченко "спасибо" скажет шмаркле, дубинскому и прочей зебильной шобле - давившей на Смолия и заставившей его оставить пост.
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03.07.2020 01:42
+80
не надо было включать бычку и давить главу НБУ. и не ушел бы. а теперь вы рассказываете сказки венского леса. месяц назад вы начали обговаривать отставку Смолия. но он просто вас опередил. а теперь весь мир увидел кто вы такие. раньше нерукопожатым был главзебил а теперь вся верхушка в зашкваре.
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03.07.2020 01:29
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Как ты вокруг Зеленого осла.
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03.07.2020 12:24 Відповісти
Москаля гарно видно за однією сталою рисою. Він відкрито зневажає та паплюжить мову. Розмова закінчена, москалю.
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03.07.2020 13:00 Відповісти
Натянутая на руку олигархов кукла Зе жестко киданула запад, предварительно разведя их на кредит МВФ, который им нужен был из-за того, что зебилы обвалили в конце 2019-го экономику.

На некоторое время зе и олигархи-наперсточники даже изобразили некое противостояние, чтобы кредит был получен.
Последний раз такие кидки запада осуществлялись, когда при власти была команда донецких гопников.
Нужно четко понимать, что запад после такого кидка с этим пророссийским говном больше сотрудничать не будет.
Нужно четко понимать, что чтобы удержаться у власти бандитско-олигархическая власть теперь пойдет и на запуск станка, что приведет к девальвации, а возможно, помимо станка начнут брать кредиты в РФ, как овощ.
Нужно четко понимать, что в условиях недовольства населения эта власть будет также как овощ жестко подавлять акции протеста.
Нужно четко понимать, что нет больше силы, которая бы сдерживала бандитско-олигархическую власть от построения диктатуры в Украине. Отныне им плевать на запад, поэтому они могут начать закручивать гайки, преследовать оппозиционных политиков, ограничивать свободу слова и т.д.
Все эти Мустафы, Шабунины и Лещенки , созданные нашими олигархами - фейковые ряженные еврооптимисты реформаторы, чтобы часть прозападного электората зе в виде неумных лохов как можно дольше думало, что мы реформируемся и движемся на запад. Сегодня, после этого кидка это говно просто тупо молчит в трубочку.

Нужно четко понимать, что сегодня пророссийская власть действуют красивее, тоньше и гибридно. Шаги назад к диктатуре и к откату под влияние россии очень маленькие, плавные и для неумного зрителя практически незаметные.
И благодаря тактике мелких и плавных шажков назад мы уже практически приблизились к эпохе овоща.
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03.07.2020 10:50 Відповісти
Говномётчики порошенко, не иходите на говно, меня это обходит и мне пох всё ваши изгаляния.
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03.07.2020 10:52 Відповісти
Жаль что голову зелепузикам не сорвало
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03.07.2020 11:03 Відповісти
Сорвать размещение еврооблигаций - так и было задумано!
Зная о росте курса, можно нехило заработать.
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03.07.2020 11:08 Відповісти
Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а їх протистояння удаване, постановочне. А продажні тролі за срібнякі шпигунів ділять українців на зебілів і мародерів. Але українці єдині. Їм всім треба успішна, заможна і щаслива Україна.
Зєлю геть. Дострокові. Бо втратимо свою країну
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03.07.2020 11:11 Відповісти
Так вам баранам и надо !! Неучи и дебилы!!
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03.07.2020 11:38 Відповісти
Вы мрази должны создать нормальные условия для работы бизнеса,снизить налоги убрав нелепые ЕСВ и ПДВ,разогнать дивизии провеляльщиков-взяточников,дав возможность экономике расти и создавать рабочие места,а не ныть о неполученных кредитах на каких то там якобы охрененных условиях.
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03.07.2020 11:48 Відповісти
А зачем эта трансакция? Повесить на страну,а перекинуть в офшоры,себе любимым? Ибо МВФ кониролирует и требует реформ -много не украдеш! А тут - прямая трансакция!
Крадут сволочи так,как до них красть даже не мечтали!
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03.07.2020 11:50 Відповісти
Ні, пані Наталю, так себе не продаси показуючи лише частину ліфчика, потрібно цицьки по повній програмі, тоді й результат більш ймовірний.
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03.07.2020 12:56 Відповісти
Вне всякого сомнения, Зеленский как президент полный ноль, окруживший себя такими же нолями. Но это абсолютно не означает, что нужно возвращать к власти шоколадного барыгу, да этого никогда уже не будет из-за его огромного антирейтинга. Мало того, что Зе не хватило ума создать команду из профессионалов, он совершил еще большую ошибку, не очистив органы власти от окопавшихся там порошенковских недобитков и не посадив своевременно свинорыла на нары.

Смолий - не более чем свадебный генерал, реально управляемый через своих замов гонтаревой, выполняющей установку своего патрона на развал экономики Украины.
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03.07.2020 13:06 Відповісти
Порошенко настоящие президент Украины и гетьман. А ты ЗЕбил так понимаю уже завёл шарманку шо ты за кловуна не голосовал. ога
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03.07.2020 20:40 Відповісти
До влади прийшли риговоняли, тому повернулись методи: ошукання, кидалово лохів,психологічний тиск, знищення тих хто не з ними не поклявся на крові, не замараний.
Смолій не захотів бути замараним, він зберіг свою честь, наодміну від інших.
Корабль "Україна" вже тяжко розвернути у протилежний бік, а от розкачати , потопити можливо, тут розуму не потрібно, що і робить теперішня влада.
"Кому ключи від України віддати" питання у дизентерії не стоїть - усе вирішено за них - тими хто привів їх у владу .
І щоби рояліст не артикулював у відосіках, довіри немає, народ розумний він усе бачить що хохли, малороси, обрізані йому не друзі.
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03.07.2020 13:40 Відповісти
Нефиг было гундявому слюнтяю на Смолия буром переть,тогда бы ис облигациями все сложилось с облигациями и дедушка бы был на месте
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03.07.2020 13:55 Відповісти
От бідося, не дали зеленим наїбати європейців. Хотіли отримати гроші розповідаючи що у нас все спокійно і стабільно, а потім звільнити Смолія і почати друкувати гривню, щоб роздати лохторату по 3 тисячі. Але як я розумію Смолій не хотів брати участь у цій схемі і пішов з посади.
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03.07.2020 13:56 Відповісти
Прихильники шоколадного хряка забувають, що це такий самий олігарх та упир, як і його побратими та друзі ахметов, пінчук, коломойський, косюк і т.д.
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03.07.2020 14:03 Відповісти
Мурло ти коли востаннє бачив "хряка" і який у нього вигляд, і ми не його прихильники дурбелик а його національного курсу ,зендон промокшанець.
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03.07.2020 15:06 Відповісти
Мета свиночолого геть-мена така сама, як і в інших олігархів - влада та гроші. Ось тільки до цієї мети кожен з них йде своїм курсом, використовуючи стада своїх баранів
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03.07.2020 15:10 Відповісти
страной правят зебараны. ничего удивительного. сброд набранный в подворотнях по приколу на другое не способен . главное айкосики и баба да)))) да и про рабочую сосну не забыть ))))
сборище дегенератов)))
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03.07.2020 19:56 Відповісти
Начиналось всё красиво - с конца эпохи бедности и олигархата, а закончилось слюнями, воем и скулежом шо денег не удалось в долг взять ...
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03.07.2020 20:37 Відповісти
Почему-то никто не вспоминает весьма интересную информацию по теме - хотя бы такую:
"...главная или одна из главных причин падения промышленности Украины состоит в сильном и «анти-экономическом» укреплении гривны.

Произошло это вследствие действий Нацбанка и Минфина, который раскрутил пирамиду ОВГЗ.
Теперь предлагаю, чтобы было более понятно, перейти к использованию криминальной терминологии.
Промышленность сейчас ускоренными темпами уничтожается - «убивается». А совершается это преступление руками Смолия и Маркаровой (главы НБУ и Минфина соответственно). Поэтому они - Смолий и Маркарова - в данном случае являются организаторами «убийства».
Заказчиком же «убийства» промышленности (и вообще экономики Украины) следует считать президента Зеленского, который оставил на своих постах Смолия и Маркарову, занимавших их еще при Порошенко" 27.12.19. «Украинская промышленность летит в пропасть: кто виноват и что делать» https://apostrophe.ua/article/economy/promyshlennost/1970-01-01/ukrainskaya-promyishlennost-letit-v-propast-kto-vinovat-i-chto-delat/30018 ;
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03.07.2020 21:53 Відповісти
А вот - можно сказать - свежачок:

"ПРО БОРГИ І НЕ ТІЛЬКИ
Не знаю - дякувати чи співчувати коли читаєш таке https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F06%2F27%2F7257382%2F%3Ffbclid%3DIwAR2xObXbTIxEeUPKNZu8D5tAkPesfGjoSsaoRWyAXuGS2LJ9O1o2tYX2L7g&h=AT3IHME-NARgRp7XIC9jBOjQ-_DsL6D1_YZPYG2kCDnSPehwiwNF4v6XHRcOV2QO2Wf-ijzzctG4DdMz-SxZf6RSjKj8JERqpfEs22GsprWrbFwaeTABQWm1xrbFMWJQh5I2&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=************************************************************************-Il744XiZbNeNnkSgoI9Vl9R0nIAR1gqLYZpth9wxi9wbkuIqVv1zaxQUszAMkq39YiqW88UM9PKSjtR6WJEA1V7od632kloYei3 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/27/7257382/
Краще дякувати, бо друзів не так багато, але памятатати, що і самі "не ликом шиті".
Але:
Щодо виведення капіталу нерезидентами з України маємо наступну картину
Виведення доходів за інвестиціями і кредитами
За період з січня 2019 по квітень 2020 р. нерезиденти вивели з України у вигляді доходів від ОВДП, процентів за кредитами, дивідендів тощо - 11,6 млрд. дол. США.
Один лише Сіті-банк за вказаний період отримав процентів за депозитними сертифікатами НБУ і ОВДП Уряду на суму майже 100 млн. дол. (потенційно ці кошти могли бути перераховані на користь материнського банку в США за різними статтями поточного та фінансового рахунку платіжного балансу).
За наявними борговими зобов'язаннями лише Уряду та НБУ в 2020-2021 рр. заплановано виплатити нерезидентам 5,2 млрд. дол. процентів, в т.ч. Мінфіном - 4,6 млрд. дол., Національним банком - 0,6 млрд.дол.
Кредити і позики (включаючи МВФ)
Фінансування України за кредитами і позиками у період 2019- 4 міс. 2020 - не на користь України: погашено кредитів більше ніж запозичено на 1,0 млрд. дол. США.
В 2020-2021 р. Уряд та НБУ повинні погасити 11,3 млрд.дол. кредитів, в т.ч. перед МВФ - 2,4 млрд. дол.
Дуже показовим є той факт, що розмір першого траншу МВФ за кредитною програмою Stand-by, який Україна отримала в червні 2020 року, в точності співпадає з величиною погашеного Україною боргу перед МВФ за період 2019 - 5 міс. 2020 року - рівно 2,1 млрд. дол.
Тобто станом на червень 2020 р. ситуація виглядає так, що МВФ просто рефінансував Україні свій же кредит. А якщо ще врахувати проценти, сплачені на користь МВФ, а також штрафи за невикористані позики, то сальдо взаємовідносин України з цією МФО за 2019-2020 рр. (станом на червень 2020 р.) буде від'ємним - мінус 470 млн. дол.
Боргові цінні папери
Позитивною залишається позиція по чистому притоку коштів за статтею боргових цінних паперів: за 2 роки надійшло в Україну 6,7 млрд. дол. (переважно в ОВДП і ОЗДП Уряду). Однак, з початком корона-кризи Україна втратила доступ до міжнародних ринків капіталу і ситуація тут стрімко змінюється не на користь України.
В 2020-2021 рр. Уряд має погасити за ОВДП та ОЗДП 6,5 млрд. дол., в т.ч. в 2020 р. - 3,1 млрд.дол., в 2021 р. - 3,5 млрд. дол.
Підсумок по НБУ та Мінфіну
В цілому заплановані суми погашень основної суми та процентів за борговими зобов'язаннями Уряду та НБУ у 2020 -2021 роках складають 20,5 млрд.дол., в т.ч. в 2020 р. - 10,9 млрд.дол, в 2021 р. 9,7 млрд.дол." https://www.facebook.com/profile.php?id=100002184378189&__cft__%5b0%5d=AZW587W_Rr97wunoGUGuaeAtRgShfL40luld9ZxdfZF0YumC-SBhf_VgrkcWYuVGzJuCzqS04ef3Rvfihg9E_HxFayYU_33xQOeWV9BUQOBgx6vor0AarSHZyUyPAZAh6Fs&__tn__=-UC%2CP-R Богдан Данилишин https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3218934994855948&id=100002184378189&__cft__%5b0%5d=AZW587W_Rr97wunoGUGuaeAtRgShfL40luld9ZxdfZF0YumC-SBhf_VgrkcWYuVGzJuCzqS04ef3Rvfihg9E_HxFayYU_33xQOeWV9BUQOBgx6vor0AarSHZyUyPAZAh6Fs&__tn__=%2CO%2CP-R 30 июня в 07:54
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03.07.2020 21:58 Відповісти
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