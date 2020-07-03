Відставка Смолія зірвала нам транзакцію десятиліття, - глава Мінфіну Марченко. ВIДЕО
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відставка голови НБУ Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" щодо розміщення єврооблігацій.
Про це чиновник заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора відбулася одна важлива подія - вона була дещо шоковою, яка зірвала нам угоду десятиліття. Я не побоюся цього слова. Тому що така прибутковість, з якої ми вчора могли запозичити, - востаннє така прибутковість була в 2007-2011 роках", - сказав Марченко.
За словами міністра, відставка глави центрального банку - неординарна подія для інвесторів, тому розміщення довелося скасувати.
"Виникає багато запитань. Ми змушені були припинити розміщення - і сьогодні вранці воно було скасовано. Це було зважене рішення з урахуванням тих чинників, які були", - пояснив глава Мінфіну.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ.
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На некоторое время зе и олигархи-наперсточники даже изобразили некое противостояние, чтобы кредит был получен.
Последний раз такие кидки запада осуществлялись, когда при власти была команда донецких гопников.
Нужно четко понимать, что запад после такого кидка с этим пророссийским говном больше сотрудничать не будет.
Нужно четко понимать, что чтобы удержаться у власти бандитско-олигархическая власть теперь пойдет и на запуск станка, что приведет к девальвации, а возможно, помимо станка начнут брать кредиты в РФ, как овощ.
Нужно четко понимать, что в условиях недовольства населения эта власть будет также как овощ жестко подавлять акции протеста.
Нужно четко понимать, что нет больше силы, которая бы сдерживала бандитско-олигархическую власть от построения диктатуры в Украине. Отныне им плевать на запад, поэтому они могут начать закручивать гайки, преследовать оппозиционных политиков, ограничивать свободу слова и т.д.
Все эти Мустафы, Шабунины и Лещенки , созданные нашими олигархами - фейковые ряженные еврооптимисты реформаторы, чтобы часть прозападного электората зе в виде неумных лохов как можно дольше думало, что мы реформируемся и движемся на запад. Сегодня, после этого кидка это говно просто тупо молчит в трубочку.
Нужно четко понимать, что сегодня пророссийская власть действуют красивее, тоньше и гибридно. Шаги назад к диктатуре и к откату под влияние россии очень маленькие, плавные и для неумного зрителя практически незаметные.
И благодаря тактике мелких и плавных шажков назад мы уже практически приблизились к эпохе овоща.
Зная о росте курса, можно нехило заработать.
Зєлю геть. Дострокові. Бо втратимо свою країну
Крадут сволочи так,как до них красть даже не мечтали!
Смолий - не более чем свадебный генерал, реально управляемый через своих замов гонтаревой, выполняющей установку своего патрона на развал экономики Украины.
Смолій не захотів бути замараним, він зберіг свою честь, наодміну від інших.
Корабль "Україна" вже тяжко розвернути у протилежний бік, а от розкачати , потопити можливо, тут розуму не потрібно, що і робить теперішня влада.
"Кому ключи від України віддати" питання у дизентерії не стоїть - усе вирішено за них - тими хто привів їх у владу .
І щоби рояліст не артикулював у відосіках, довіри немає, народ розумний він усе бачить що хохли, малороси, обрізані йому не друзі.
сборище дегенератов)))
"...главная или одна из главных причин падения промышленности Украины состоит в сильном и «анти-экономическом» укреплении гривны.
Произошло это вследствие действий Нацбанка и Минфина, который раскрутил пирамиду ОВГЗ.
Теперь предлагаю, чтобы было более понятно, перейти к использованию криминальной терминологии.
Промышленность сейчас ускоренными темпами уничтожается - «убивается». А совершается это преступление руками Смолия и Маркаровой (главы НБУ и Минфина соответственно). Поэтому они - Смолий и Маркарова - в данном случае являются организаторами «убийства».
Заказчиком же «убийства» промышленности (и вообще экономики Украины) следует считать президента Зеленского, который оставил на своих постах Смолия и Маркарову, занимавших их еще при Порошенко" 27.12.19. «Украинская промышленность летит в пропасть: кто виноват и что делать» https://apostrophe.ua/article/economy/promyshlennost/1970-01-01/ukrainskaya-promyishlennost-letit-v-propast-kto-vinovat-i-chto-delat/30018 ;
"ПРО БОРГИ І НЕ ТІЛЬКИ
Не знаю - дякувати чи співчувати коли читаєш таке https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F06%2F27%2F7257382%2F%3Ffbclid%3DIwAR2xObXbTIxEeUPKNZu8D5tAkPesfGjoSsaoRWyAXuGS2LJ9O1o2tYX2L7g&h=AT3IHME-NARgRp7XIC9jBOjQ-_DsL6D1_YZPYG2kCDnSPehwiwNF4v6XHRcOV2QO2Wf-ijzzctG4DdMz-SxZf6RSjKj8JERqpfEs22GsprWrbFwaeTABQWm1xrbFMWJQh5I2&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=************************************************************************-Il744XiZbNeNnkSgoI9Vl9R0nIAR1gqLYZpth9wxi9wbkuIqVv1zaxQUszAMkq39YiqW88UM9PKSjtR6WJEA1V7od632kloYei3 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/27/7257382/
Краще дякувати, бо друзів не так багато, але памятатати, що і самі "не ликом шиті".
Але:
Щодо виведення капіталу нерезидентами з України маємо наступну картину
Виведення доходів за інвестиціями і кредитами
За період з січня 2019 по квітень 2020 р. нерезиденти вивели з України у вигляді доходів від ОВДП, процентів за кредитами, дивідендів тощо - 11,6 млрд. дол. США.
Один лише Сіті-банк за вказаний період отримав процентів за депозитними сертифікатами НБУ і ОВДП Уряду на суму майже 100 млн. дол. (потенційно ці кошти могли бути перераховані на користь материнського банку в США за різними статтями поточного та фінансового рахунку платіжного балансу).
За наявними борговими зобов'язаннями лише Уряду та НБУ в 2020-2021 рр. заплановано виплатити нерезидентам 5,2 млрд. дол. процентів, в т.ч. Мінфіном - 4,6 млрд. дол., Національним банком - 0,6 млрд.дол.
Кредити і позики (включаючи МВФ)
Фінансування України за кредитами і позиками у період 2019- 4 міс. 2020 - не на користь України: погашено кредитів більше ніж запозичено на 1,0 млрд. дол. США.
В 2020-2021 р. Уряд та НБУ повинні погасити 11,3 млрд.дол. кредитів, в т.ч. перед МВФ - 2,4 млрд. дол.
Дуже показовим є той факт, що розмір першого траншу МВФ за кредитною програмою Stand-by, який Україна отримала в червні 2020 року, в точності співпадає з величиною погашеного Україною боргу перед МВФ за період 2019 - 5 міс. 2020 року - рівно 2,1 млрд. дол.
Тобто станом на червень 2020 р. ситуація виглядає так, що МВФ просто рефінансував Україні свій же кредит. А якщо ще врахувати проценти, сплачені на користь МВФ, а також штрафи за невикористані позики, то сальдо взаємовідносин України з цією МФО за 2019-2020 рр. (станом на червень 2020 р.) буде від'ємним - мінус 470 млн. дол.
Боргові цінні папери
Позитивною залишається позиція по чистому притоку коштів за статтею боргових цінних паперів: за 2 роки надійшло в Україну 6,7 млрд. дол. (переважно в ОВДП і ОЗДП Уряду). Однак, з початком корона-кризи Україна втратила доступ до міжнародних ринків капіталу і ситуація тут стрімко змінюється не на користь України.
В 2020-2021 рр. Уряд має погасити за ОВДП та ОЗДП 6,5 млрд. дол., в т.ч. в 2020 р. - 3,1 млрд.дол., в 2021 р. - 3,5 млрд. дол.
Підсумок по НБУ та Мінфіну
В цілому заплановані суми погашень основної суми та процентів за борговими зобов'язаннями Уряду та НБУ у 2020 -2021 роках складають 20,5 млрд.дол., в т.ч. в 2020 р. - 10,9 млрд.дол, в 2021 р. 9,7 млрд.дол." https://www.facebook.com/profile.php?id=100002184378189&__cft__%5b0%5d=AZW587W_Rr97wunoGUGuaeAtRgShfL40luld9ZxdfZF0YumC-SBhf_VgrkcWYuVGzJuCzqS04ef3Rvfihg9E_HxFayYU_33xQOeWV9BUQOBgx6vor0AarSHZyUyPAZAh6Fs&__tn__=-UC%2CP-R Богдан Данилишин https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3218934994855948&id=100002184378189&__cft__%5b0%5d=AZW587W_Rr97wunoGUGuaeAtRgShfL40luld9ZxdfZF0YumC-SBhf_VgrkcWYuVGzJuCzqS04ef3Rvfihg9E_HxFayYU_33xQOeWV9BUQOBgx6vor0AarSHZyUyPAZAh6Fs&__tn__=%2CO%2CP-R 30 июня в 07:54