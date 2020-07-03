Відставка Смолія зірвала нам транзакцію десятиліття, - глава Мінфіну Марченко. ВIДЕО

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відставка голови НБУ Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" щодо розміщення єврооблігацій.

Про це чиновник заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулася одна важлива подія - вона була дещо шоковою, яка зірвала нам угоду десятиліття. Я не побоюся цього слова. Тому що така прибутковість, з якої ми вчора могли запозичити, - востаннє така прибутковість була в 2007-2011 роках", - сказав Марченко.

За словами міністра, відставка глави центрального банку - неординарна подія для інвесторів, тому розміщення довелося скасувати.

"Виникає багато запитань. Ми змушені були припинити розміщення - і сьогодні вранці воно було скасовано. Це було зважене рішення з урахуванням тих чинників, які були", - пояснив глава Мінфіну.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ.