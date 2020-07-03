Отставка Смолия сорвала нам транзакцию десятилетия, - глава Минфина Марченко. ВИДЕО

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы НБУ Якова Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия" по размещению еврооблигаций.

Об этом чиновник заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось одно важное событие - оно было немного шоковое, которое сорвало нам сделку десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что такая доходность, с которой мы вчера могли позаимствовать, - последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах", - сказал Марченко.

По словам министра, отставка главы центробанка - неординарное событие для инвесторов, поэтому размещение пришлось отменить.

"Возникает много вопросов. Мы вынуждены были прекратить размещение - и сегодня утром оно было отменено. Это было взвешенное решение с учетом тех факторов, которые были", - пояснил глава Минфина.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.