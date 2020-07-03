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Отставку Смолия поддержит около 80% фракции, - "слуга народа" Качура

Отставку Смолия поддержит около 80% фракции, -

Во фракции "Слуга народа" большинство поддерживает отставку председателя Национального банка Якова Смолия.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп отметил, что некоторые народные депутаты считают, что это вопрос не ко времени.

"По моим социологическим исследованиям, я не проводил опрос, но где-то около 80% фракции будут поддерживать, 20% - скорее всего нет. Возможно, мнение изменилось по этому поводу после вчерашнего решения профильного комитета. И сегодня каждый народный депутат после того, как услышит ответы Смолия на те претензии, которые мы озвучили ему как председателю Национального банка, будет определяться", - сказа Качура.

Нардеп говорит, что будет голосовать за отставку Смолия, потому что не доволен "политикой, которая велась".

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

Также читайте: "Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура

Автор: 

отставка (3155) Смолий Яков (138) Слуга народа (2631) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+17
"Нардеп говорит, что будет голосовать за отставку Смолия, потому что не доволен "политикой, которая велась"....ну и правильно - доллар по 26,8 - плохо, доллар по 100 - ХАРАШО!!!
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03.07.2020 10:42
+15
Відставку Смолія підтримає близько 80% фракції, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8698
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03.07.2020 10:58
+13
не только шмаркля, но и 80% слуг урода виновны в финансовых потерях Украины...
https://censor.net/news/3205768/otstavka_smoliya_sorvala_nam_tranzaktsiyu_desyatiletiya_glava_minfina_marchenko_video
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03.07.2020 10:42
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"Нардеп говорит, что будет голосовать за отставку Смолия, потому что не доволен "политикой, которая велась"....ну и правильно - доллар по 26,8 - плохо, доллар по 100 - ХАРАШО!!!
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03.07.2020 10:42 Ответить
ну да, им пришли темники орать о "благе запуска печатного станка"... мол, чем больше напечатают - тем быстрее каждый станет миллионером.. и миллиардером.
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03.07.2020 10:44 Ответить
зеленые макаки уже и до НБУ добрались,единственный оплот стабильности в стране. Беня напрямую заявлял о низком курсе доллара,хотел по 28-29.
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03.07.2020 11:33 Ответить
Когда гривна укреплялась, петрушки кричали, что это очень плохо. Теперь вот опять мимикрировали, дякулы.
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03.07.2020 11:50 Ответить
А в когось були сумніви, що вони там не всі зєбіли?
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03.07.2020 10:42 Ответить
не только шмаркля, но и 80% слуг урода виновны в финансовых потерях Украины...
https://censor.net/news/3205768/otstavka_smoliya_sorvala_nam_tranzaktsiyu_desyatiletiya_glava_minfina_marchenko_video
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03.07.2020 10:42 Ответить
Отставка Смолия дело решенное, вот кого они назначат, ооочень интересно...
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03.07.2020 10:43 Ответить
В.О. призначать... Якесь зелене В.О.
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03.07.2020 10:49 Ответить
В.О. будет Рожкова, но не долго, они постараются назначить нового главу НБУ как можно быстрее, наиболее вероятная кандидатура - Кирилл Шевченко.
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03.07.2020 11:52 Ответить
Главных кандидатов пока трое: Богдан Данилишин, Кирилл Шевченко и Владимир Лавренчук. Хотя сейчас все группы влияния будут пробовать ставить своих кандидатов.
На самом деле, Зеленскому нужно делать блиц-криг и ставить как можно быстрее нового председателя НБУ. Иначе птенцы Гонтаревой под четким давлением МВФ попытаются его переиграть.
И здесь важен еще один факт. Отставка команды Гонтаревой открывает перспективу понять, кто и сколько заработал на банкопаде. Именно поэтому так активно определенные группы включились в нагнетание страхов о падении гривни.
Відставку Смолія підтримає близько 80% фракції, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 4240
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03.07.2020 11:05 Ответить
гражданин Бенясуэллы
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03.07.2020 11:23 Ответить
На банкопаде заработали владельцы тех банков , что "вдруг упали", в Чернигове был такой Демарк. Когда хозяева, после начала агрессии РФ в 2014 м., вывели все средства за границу, осталось только здание, и то кажись арендованное. А гарантированные вклады заплатили все мы, из бюджета страны.
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03.07.2020 13:51 Ответить
Ну и где уголовные дела за разграбление банков? Кто-то же покрыл владельцев от уголовного преследования. И я никогда не поверю, что за бесплатно.
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03.07.2020 14:14 Ответить
А тогда не было такого закона, владелец ничем не отвечал, да и сейчас ничем не лучше. НБУ ужесточил требования трохи, а тогда у каждого районного царька и каждого более менее крупного предприятия был свой "банк", касса по обналу.
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03.07.2020 14:58 Ответить
- Вы слышали новость, Корейко? - спросил Лапидус-младший. - Неужели не слышали? Ну? Вы будете поражены!
- Бухгалтер Берлага попал в сума­сшедший дом.
- Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!
- До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейший, - вступил в разговор Борисохлебский. - Это факт. Мне звонила его жена. У него серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.
- В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач. Даже завидно.(с)
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03.07.2020 10:43 Ответить
Да неужели! Лес корабельных сосен берёт на себя ответственность за дальнейшее?
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03.07.2020 10:47 Ответить
Пора вже так - після референдуму у Росії Отставку Смолия поддержит около 80% фракции. З усіма іншими новинами так само.
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03.07.2020 10:50 Ответить
Тупой зеленый скот...с ослом во главе...
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03.07.2020 10:50 Ответить
Отставку Смолия поддержит около 80% фракции, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 2444
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03.07.2020 10:55 Ответить
зелуперы, в 2014 году курс грн. ***..ся в 3 раза благодаря тому, что ****..й бородатый х..й *****..л в приватбанке пяток лярдов баксов, пришлось "латать" дыру гривной за счет государства - прикольно было? Хотите опять прокрутить такую схему ******
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03.07.2020 10:51 Ответить
порошенко мог бы и своими доложить, не обеднел бы! он потом наворовал этих баксов составами! одних фабрик в липецке сорок тыщ построил!
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03.07.2020 11:00 Ответить
"Не доволен политикой,которая велась" Вот теперь будет правильная политика,особенно после свеженапечатанных денежек...Боже,какие идиоты.....
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03.07.2020 10:51 Ответить
Вместо Смолия рекомендую лысого поставить.Ну,чтоб с вишенкой на тортике
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03.07.2020 10:53 Ответить
Слуги народа, прислушайтесь - в этот раз прощения вам как папапередникам не будет, не надейтесь
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03.07.2020 10:52 Ответить
По-моему они настолько тупы что даже этого не понимают.
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03.07.2020 10:54 Ответить
"Aби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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03.07.2020 10:53 Ответить
падонки наверное думают, что пришли править вечно..
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03.07.2020 10:53 Ответить
а даже не сомневайтесь, шо да..... - вы их переизберете!
нет такой херни, которую Украина не повторила бы!
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03.07.2020 11:07 Ответить
ну так дебилы строят паРашу #2 по лекалам кацапстана, но в ускоренном темпе.
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03.07.2020 11:14 Ответить
*турборежим ска.
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03.07.2020 11:16 Ответить
а ведь была страна, но недолго, потом ей надоело ей быть и бздынь - клован....
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03.07.2020 11:18 Ответить
не могу привыкнуть к этой мысли, просто сюр
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03.07.2020 11:21 Ответить
по крайней мере нас уже двое, а ето уже небольшая толпа )))
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03.07.2020 11:23 Ответить
Без жопоблоку голосів за відставку Смолія у клоунів не назбирається.
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03.07.2020 10:57 Ответить
сорян, но он же вроде по собственному написал? разве можно "приковать к станку" против его желания?
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03.07.2020 11:01 Ответить
Прочитайте заяву Смолія де він чітко каже, що написав під політичним тиском.
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03.07.2020 11:04 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey

Депутаты монобольшинства обвиняют Смолия, что тот невовремя ушел в отставку, подгадив им возможность взять еще денег у инвесторов.

Но депутаты почему то не обвиняют президента, что тот не вовремя заставил Смолия написать заявление об отставке.

Хто всрався - невістка.
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03.07.2020 10:58 Ответить
....со дня своего назначения Смолий был английской королевой, но именно за его иммунитетом (он избран Радой на 5 лет) прятались заместители: Рожкова, Чурий и Сологуб, которые продолжали работать исключительно в фарватере Валерии Гонтаревой.
Смолий давно колебался и был готов идти в отставку еще месяц назад, но тогда его остановила Рожкова, указав на полную поддержку МВФ. Нынешняя отставка связана с двумя событиями. Прежде всего, вчера Совет НБУ не продлил контракт с заместителем Смолия Чурием (один из главных идеологов сверхнизкой инфляции, которая второй год подряд убивает экспортеров, а вместе с ними и бюджет). Смолий считал, что совет продлит контракт, ведь один из членов Совета будто бы перешел на сторону Рожковой, Смолий и Ко считали, что у них есть большинство в Совете. Но эта затея провалилась и Чурия прокатили.
Затем Совет Нацбанка признал работу НБУ провальной, а в четверг парламент должен голосовать отчет центробанка. В среду у Смолия и ряда других высокопоставленных чиновников было длительное совещание у президента, после которого Смолий сломался и написал заявление.
Теперь, очевидно, Рада должна поддержать это заявление. И здесь перед нами появляется две перспективы: либо назначат адекватного человека, который понимает, что НБУ - это не государство в государстве, или назначат кого-то под давлением МВФ.https://www.ukrrudprom.com/digest/Glava_Natsbanka_Smoliy_uhodit_CHto_eto_znachit.html
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03.07.2020 11:03 Ответить
Нахіба ці простині?

Навіщо Зю викликав Смолія в ОП в день написання ним заяви?
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03.07.2020 11:05 Ответить
Порохоботи не чітатєлі ,а пісатєлі....


Совет Нацбанка признал работу НБУ провальной, а в четверг парламент должен голосовать отчет центробанка(плановий)



В среду у Смолия и ряда других высокопоставленных чиновников было длительное совещание у президента, после которого Смолий сломался и написал заявление.
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03.07.2020 11:09 Ответить
Смолію не було чого боятись звіту.
Міжнародні інституції виключно схвалювали професійність НБУ і давали гроші, про які молили зелюки.
НБУ тримав курс долара, а зелені потвори БУЙмістери, народжені і навчені в кузні кгб-фсб МГІМО верещать, що потрібна емісія.

Відповіді на питання ЩО САМЕ ВІДБУВАЛОСЬ в ОФ Дудра не дав.
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03.07.2020 11:17 Ответить
я процитував рудпром..

але упороті порохоботи ,як і ольгінські НЕ ЧИТАЮТЬ аргументів "проти шерсті" )))
заявляють -"навіщо ці простині!!?"..

і майжке відразу -

Відповіді на питання ЩО САМЕ ВІДБУВАЛОСЬ в ОФ Дудра не дав.

Спеціально для Новосад.
https://www.youtube.com/watch?v=QSFJwHDVHqU
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03.07.2020 11:25 Ответить
Я не збираюсь дивитись бєніну потвору, яка постійно бреше.
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03.07.2020 11:31 Ответить
А що там з "кадровим голодом"? Чи то КОВІД за 4200грн з/п лікувати нікому, а на голову НБУ черга зелених спісіалістів стоїть?
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03.07.2020 10:58 Ответить
Відставку Смолія підтримає близько 80% фракції, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8698
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03.07.2020 10:58 Ответить
Не виросте, краще вже цвяшок забити, хоч Мальвіні радість.
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03.07.2020 11:03 Ответить
Когда будем зе-слуг вешать на столбах, самые умные это все организовавшие, к сожалению, успеют свалить "в закат".
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03.07.2020 10:58 Ответить
Taк вроде границы закрыты ?
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03.07.2020 11:00 Ответить
Пшонку це не зупинило...
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03.07.2020 11:04 Ответить
які бурхливі BDSM фантазії у порохомаргіналів ))
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03.07.2020 11:06 Ответить
Ну так приди в следующий раз под печерский суд, докажи что ты не гуано зеленое, а готов своего Зе-наркомана защищать.
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03.07.2020 11:11 Ответить
Якась збочена у вас логіка..

захист в Суді проводить Порошенко..
Генпрокуратура висуває звинувачення..

Запитання -від чого я маю захищати прокуратуру ?
від релігійних прихильників Петра ?
це взагалі-то справа міліції.. )
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03.07.2020 11:18 Ответить
Смолій вів справи добре, та навіть відмінно. Але "зеленій" владі будь що потрібно трішечки ще протриматися і потрібно надрукувати гроші, щоб закрити дірку у бюджеті. Це вони зроблять, але зроблять всіх біднішими і почнеться епоха виживання. А ви думали кінець бідності?
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03.07.2020 11:01 Ответить
МВФ(приватна фінансова організаця,або простіше бариги) завжи хвалило НБУ...

Если говорить о политике НБУ имени Смолия, то ее можно свести к нескольким вещам. Первое - создание государства в государстве.
Нацбанк исходил из того, что его единственная задача - таргетирование инфляции. Рост экономики, восстановление кредитования и пр. его не интересовали.
Отсюда и полное нежелание даже пробовать садиться за стол переговоров с Кабмином.

Второе - это пирамида облигаций, доходность по которым в определенные моменты превышала 25%.
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03.07.2020 11:12 Ответить
Следующим законом эти дебилы проголосуют за возможность брать кредиты только у РФ.
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03.07.2020 11:02 Ответить
логика зебила: "для того, чтобы подымать зарплаты, нужно просто напечатать больше гривен".
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03.07.2020 11:05 Ответить
зовите Гадю
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03.07.2020 11:06 Ответить
"За моїми соціологічними дослідженнями, я не проводив опитування,..." - ну ця цитата просто шедевр: по-перше - кожний депутат-зебіл проводить особисте "соціальне дослідження"; по-друге - для того щоб провести соціальне дослідження, виявляється, зовсім не обов'язково проводити якісь опитування. Є в Німеччині такий собі "ідіотен тест" - думаю ні Клоун, ні будь-хто інший з зебілів ніколи б не дістав в Німеччині водійські права.
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03.07.2020 11:10 Ответить
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 11:11 Ответить
Точное колличество рабов и дураков озвучил.
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03.07.2020 11:18 Ответить
- Соломон Маркович, ви таки слышали за 80% слуг народа шо за отставку Смолия?
- Таки да, Марк Савелович.
- И шо за то имеете сказать?
- 73% за них и Вову проголосовали, 80% из них таки за отставку Смолия, шо имею сказать я? Погрешность не велика, Марк Савелович, а за остальное пускай говорят светила мировой психиатрии.
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03.07.2020 11:30 Ответить
Качура - полный _удак и, с враг. Он состряпал в генпрокуратуру телегу на Марусю Зверобой, ходит по пляжам с сексуально озабоченной Галиной Янченко и поддерживает (за жопу) партию двинутой на всю голову блондинки с силиконовыми буферами Клитыны.
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03.07.2020 11:34 Ответить
а еще из провинциального Конотопа. Какие же они наглые и хамы эти выходцы из периферии, регионов. поймали бога за бороду.
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03.07.2020 11:57 Ответить
Где деньги будете брать, дебилы ?

200 миллиардов рулонов хотите напечатать ?
ню-ню...
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03.07.2020 12:30 Ответить
щас будут грабить резервы и включать печатный станок... пристегнитесь ЗЭлебобики , турборежим(тм)
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03.07.2020 15:36 Ответить
 
 