Отставку Смолия поддержит около 80% фракции, - "слуга народа" Качура
Во фракции "Слуга народа" большинство поддерживает отставку председателя Национального банка Якова Смолия.
Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп отметил, что некоторые народные депутаты считают, что это вопрос не ко времени.
"По моим социологическим исследованиям, я не проводил опрос, но где-то около 80% фракции будут поддерживать, 20% - скорее всего нет. Возможно, мнение изменилось по этому поводу после вчерашнего решения профильного комитета. И сегодня каждый народный депутат после того, как услышит ответы Смолия на те претензии, которые мы озвучили ему как председателю Национального банка, будет определяться", - сказа Качура.
Нардеп говорит, что будет голосовать за отставку Смолия, потому что не доволен "политикой, которая велась".
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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https://censor.net/news/3205768/otstavka_smoliya_sorvala_nam_tranzaktsiyu_desyatiletiya_glava_minfina_marchenko_video
На самом деле, Зеленскому нужно делать блиц-криг и ставить как можно быстрее нового председателя НБУ. Иначе птенцы Гонтаревой под четким давлением МВФ попытаются его переиграть.
И здесь важен еще один факт. Отставка команды Гонтаревой открывает перспективу понять, кто и сколько заработал на банкопаде. Именно поэтому так активно определенные группы включились в нагнетание страхов о падении гривни.
- Бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом.
- Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!
- До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейший, - вступил в разговор Борисохлебский. - Это факт. Мне звонила его жена. У него серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.
- В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач. Даже завидно.(с)
нет такой херни, которую Украина не повторила бы!
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey
Депутаты монобольшинства обвиняют Смолия, что тот невовремя ушел в отставку, подгадив им возможность взять еще денег у инвесторов.
Но депутаты почему то не обвиняют президента, что тот не вовремя заставил Смолия написать заявление об отставке.
Хто всрався - невістка.
Смолий давно колебался и был готов идти в отставку еще месяц назад, но тогда его остановила Рожкова, указав на полную поддержку МВФ. Нынешняя отставка связана с двумя событиями. Прежде всего, вчера Совет НБУ не продлил контракт с заместителем Смолия Чурием (один из главных идеологов сверхнизкой инфляции, которая второй год подряд убивает экспортеров, а вместе с ними и бюджет). Смолий считал, что совет продлит контракт, ведь один из членов Совета будто бы перешел на сторону Рожковой, Смолий и Ко считали, что у них есть большинство в Совете. Но эта затея провалилась и Чурия прокатили.
Затем Совет Нацбанка признал работу НБУ провальной, а в четверг парламент должен голосовать отчет центробанка. В среду у Смолия и ряда других высокопоставленных чиновников было длительное совещание у президента, после которого Смолий сломался и написал заявление.
Теперь, очевидно, Рада должна поддержать это заявление. И здесь перед нами появляется две перспективы: либо назначат адекватного человека, который понимает, что НБУ - это не государство в государстве, или назначат кого-то под давлением МВФ.https://www.ukrrudprom.com/digest/Glava_Natsbanka_Smoliy_uhodit_CHto_eto_znachit.html
Навіщо Зю викликав Смолія в ОП в день написання ним заяви?
Совет Нацбанка признал работу НБУ провальной, а в четверг парламент должен голосовать отчет центробанка(плановий)
В среду у Смолия и ряда других высокопоставленных чиновников было длительное совещание у президента, после которого Смолий сломался и написал заявление.
Міжнародні інституції виключно схвалювали професійність НБУ і давали гроші, про які молили зелюки.
НБУ тримав курс долара, а зелені потвори БУЙмістери, народжені і навчені в кузні кгб-фсб МГІМО верещать, що потрібна емісія.
Відповіді на питання ЩО САМЕ ВІДБУВАЛОСЬ в ОФ Дудра не дав.
але упороті порохоботи ,як і ольгінські НЕ ЧИТАЮТЬ аргументів "проти шерсті" )))
заявляють -"навіщо ці простині!!?"..
і майжке відразу -
Відповіді на питання ЩО САМЕ ВІДБУВАЛОСЬ в ОФ Дудра не дав.
Спеціально для Новосад.
https://www.youtube.com/watch?v=QSFJwHDVHqU
захист в Суді проводить Порошенко..
Генпрокуратура висуває звинувачення..
Запитання -від чого я маю захищати прокуратуру ?
від релігійних прихильників Петра ?
це взагалі-то справа міліції.. )
Если говорить о политике НБУ имени Смолия, то ее можно свести к нескольким вещам. Первое - создание государства в государстве.
Нацбанк исходил из того, что его единственная задача - таргетирование инфляции. Рост экономики, восстановление кредитования и пр. его не интересовали.
Отсюда и полное нежелание даже пробовать садиться за стол переговоров с Кабмином.
Второе - это пирамида облигаций, доходность по которым в определенные моменты превышала 25%.
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
- Таки да, Марк Савелович.
- И шо за то имеете сказать?
- 73% за них и Вову проголосовали, 80% из них таки за отставку Смолия, шо имею сказать я? Погрешность не велика, Марк Савелович, а за остальное пускай говорят светила мировой психиатрии.
200 миллиардов рулонов хотите напечатать ?
ню-ню...