Отставку Смолия поддержит около 80% фракции, - "слуга народа" Качура

Во фракции "Слуга народа" большинство поддерживает отставку председателя Национального банка Якова Смолия.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп отметил, что некоторые народные депутаты считают, что это вопрос не ко времени.

"По моим социологическим исследованиям, я не проводил опрос, но где-то около 80% фракции будут поддерживать, 20% - скорее всего нет. Возможно, мнение изменилось по этому поводу после вчерашнего решения профильного комитета. И сегодня каждый народный депутат после того, как услышит ответы Смолия на те претензии, которые мы озвучили ему как председателю Национального банка, будет определяться", - сказа Качура.

Нардеп говорит, что будет голосовать за отставку Смолия, потому что не доволен "политикой, которая велась".

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

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