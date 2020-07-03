Кабмин рассматривает возможность дистанционного обучения, но классический образовательный процесс остается в приоритете, - Шмыгаль

При условии умеренного развития эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября. Возможность дистанционного обучения предполагается на случай ухудшения ситуации с эпидемией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде.

По словам главы правительства, весь мир готовится к новой волне коронавируса и поэтому сейчас важно иметь возможность в условиях пандемии продолжить обучение детей.

"Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным, давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это лишь возможность", - заявил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что классический образовательный процесс никто не отменял и он остается в приоритете.

"Мы также над этим работаем и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине. Образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Это режим масочный, дистанция и дезинфекция", - подчеркнул Шмыгаль.

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