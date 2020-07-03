Кабмін розглядає можливість дистанційного навчання, але класичний освітній процес залишається в пріоритеті, - Шмигаль

За умови помірного розвитку епідемії в Україні планують почати класичний освітній процес з 1 вересня. Можливість дистанційного навчання передбачається на випадок погіршення ситуації з епідемією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами глави уряду, весь світ готується до нової хвилі коронавірусу і тому наразі є важливим мати змогу в умовах пандемії продовжити навчання дітей.

"Можливість дистанційного навчання ми передбачаємо і працюємо над тим, щоб вона була більш якісною і повноцінною, давала змогу дітям в разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно. Але це лише змога", - заявив Шмигаль.

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Також він додав, що класичного освітнього процесу ніхто не скасував і він залишається в пріоритеті.

"Ми також над цим працюємо і в умовах помірного розвитку епідемії в Україні. Освітній процес буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей та вчителів. Це режим масковий, дистанція та дезінфекція",- наголосив прем'єр-міністр.