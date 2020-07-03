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Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве изучают вопрос возможного плагиата со стороны исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим соответствующее расследование. Про плагиат надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем предметно вести разговор на эту тему", - отметил Шмыгаль.

Ранее сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих работах. Он подчеркивал, что в тех четырех работах, по которым его обвиняю в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

плагиат (133) Шмыгаль Денис (2705) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+7
пошли в ДУПУ СО СВОИМ РАССЛЕДОВАНИЕМ И СВОИМ РУССОКАЦАПОМ шкарлетом
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03.07.2020 11:24
+7
що там "розслідувати"? Програма "Антіплагіат" вже все показала.
Які ж там вони усі нахабні ділетанти
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03.07.2020 11:26
+5
т.е. проблемма только в плагиате? А то шо оно рускомирный выродок, ненавидящий Украину то ниче?
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03.07.2020 11:28
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пошли в ДУПУ СО СВОИМ РАССЛЕДОВАНИЕМ И СВОИМ РУССОКАЦАПОМ шкарлетом
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03.07.2020 11:24 Ответить
що там "розслідувати"? Програма "Антіплагіат" вже все показала.
Які ж там вони усі нахабні ділетанти
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03.07.2020 11:26 Ответить
шмига виказує ознаки корупції..

спочатку призначив, а потім щось вивчає..

в нормальній країні спочатку вивчають, а вже потім призначають
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03.07.2020 11:27 Ответить
Правительство - эксперты по плагиату. Им платят за экспертизу какие-либо надбавки?
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03.07.2020 11:28 Ответить
т.е. проблемма только в плагиате? А то шо оно рускомирный выродок, ненавидящий Украину то ниче?
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03.07.2020 11:28 Ответить
Ми - це хто? Ти, "баба работящая", "сосна корабельная", тамада і фотограф?
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03.07.2020 11:36 Ответить
Раслабтесь все негодующие! весь кабмин это сборище временщиков которые пришли просто нарубать капусты а все остальное их не волнует! а количество нарубанной капусты зависит от срока седения в кресле так что они сидет будут скоко у них получится! работа определяется целью поэтому большой роли не играет кто сидит в кресле результата понятен заранее! БУДЕТ БОЛЬШАЯ ЖОПА по всем направлениям! и выйдет великий ЗЕЛЯ и скажет ЛОХАМ что во всем виноват ШМУГЛО!! А ЛОХИ КАК ВСЕГДА ПОВЕРЯТ И СКАЖУТ УРА ВЕЛИКОМУ ЗЕ!!!
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03.07.2020 11:38 Ответить
не будет виноватых..
зе-гнида говорила типа - если нужно - будем каждую неделю менять...
Так что спрашивать не с кого будет ...
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03.07.2020 11:48 Ответить
пипец, какие дегенерапты в правительстве , просто нет слов))))
зеленое говно собрало всю шваль под свои знамена ))))
каков "король", такова и его свита))))
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03.07.2020 11:38 Ответить
"Ми проводимо відповідне розслідування"
Не п.зди... Ви вже закони розробляєте про переслідування тих, хто викриває ваші злочини...
типу - те, що ви злочинці повинно, по вашому, бути державною таємницею...
зелені тварі.
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03.07.2020 11:46 Ответить
Шмыгаль о плагиате Шкарпета. Какая кукольная драма в стране лилипутии !
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03.07.2020 11:53 Ответить
Щоб потім підтертись тим розслідуванням?
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03.07.2020 12:12 Ответить
шахраї відмазують шахраїв...
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03.07.2020 12:14 Ответить
Вообще это такой почерк у твоего хозяина, шмурдяк, размахивать кулаками после драки, почти все креатуры Зе были справедливо раскритикованы до назначения, но Зе обычно ложит на всех, и как баран прет на закрытые ворота, результат соответствующий.
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03.07.2020 12:25 Ответить
 
 