Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве изучают вопрос возможного плагиата со стороны исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим соответствующее расследование. Про плагиат надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем предметно вести разговор на эту тему", - отметил Шмыгаль.

Ранее сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих работах. Он подчеркивал, что в тех четырех работах, по которым его обвиняю в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.