Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве изучают вопрос возможного плагиата со стороны исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом Шмыгаль сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Мы проводим соответствующее расследование. Про плагиат надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем предметно вести разговор на эту тему", - отметил Шмыгаль.
Ранее сам Шкарлет отрицал наличие плагиата в своих работах. Он подчеркивал, что в тех четырех работах, по которым его обвиняю в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.
Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.
После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.
Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.
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Які ж там вони усі нахабні ділетанти
спочатку призначив, а потім щось вивчає..
в нормальній країні спочатку вивчають, а вже потім призначають
зе-гнида говорила типа - если нужно - будем каждую неделю менять...
Так что спрашивать не с кого будет ...
зеленое говно собрало всю шваль под свои знамена ))))
каков "король", такова и его свита))))
Не п.зди... Ви вже закони розробляєте про переслідування тих, хто викриває ваші злочини...
типу - те, що ви злочинці повинно, по вашому, бути державною таємницею...
зелені тварі.