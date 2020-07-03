УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8675 відвідувачів онлайн
Новини
2 152 14

Шмигаль про можливий плагіат Шкарлета: Ми проводимо відповідне розслідування

Шмигаль про можливий плагіат Шкарлета: Ми проводимо відповідне розслідування

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в уряді вивчають питання можливого плагіату з боку виконувача обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це Шмигаль сказав у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо відповідне розслідування. Про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Дочекаймося результатів, пан Шкарлет особисто ініціював ці речі, надамо і будемо предметно вести розмову на цю тему", - зазначив Шмигаль.

Раніше сам Шкарлет заперечував наявність плагіату в своїх роботах. Він підкреслював, що в тих чотирьох роботах, за якими його звинувачую в плагіаті, ніяких порушень з його боку немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет зараз на своєрідному випробувальному терміні, - Шмигаль

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.

Автор: 

плагіат (69) Шмигаль Денис (4602) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
пошли в ДУПУ СО СВОИМ РАССЛЕДОВАНИЕМ И СВОИМ РУССОКАЦАПОМ шкарлетом
показати весь коментар
03.07.2020 11:24
+7
що там "розслідувати"? Програма "Антіплагіат" вже все показала.
Які ж там вони усі нахабні ділетанти
показати весь коментар
03.07.2020 11:26
+5
т.е. проблемма только в плагиате? А то шо оно рускомирный выродок, ненавидящий Украину то ниче?
показати весь коментар
03.07.2020 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пошли в ДУПУ СО СВОИМ РАССЛЕДОВАНИЕМ И СВОИМ РУССОКАЦАПОМ шкарлетом
показати весь коментар
03.07.2020 11:24 Відповісти
що там "розслідувати"? Програма "Антіплагіат" вже все показала.
Які ж там вони усі нахабні ділетанти
показати весь коментар
03.07.2020 11:26 Відповісти
шмига виказує ознаки корупції..

спочатку призначив, а потім щось вивчає..

в нормальній країні спочатку вивчають, а вже потім призначають
показати весь коментар
03.07.2020 11:27 Відповісти
Правительство - эксперты по плагиату. Им платят за экспертизу какие-либо надбавки?
показати весь коментар
03.07.2020 11:28 Відповісти
т.е. проблемма только в плагиате? А то шо оно рускомирный выродок, ненавидящий Украину то ниче?
показати весь коментар
03.07.2020 11:28 Відповісти
Ми - це хто? Ти, "баба работящая", "сосна корабельная", тамада і фотограф?
показати весь коментар
03.07.2020 11:36 Відповісти
Раслабтесь все негодующие! весь кабмин это сборище временщиков которые пришли просто нарубать капусты а все остальное их не волнует! а количество нарубанной капусты зависит от срока седения в кресле так что они сидет будут скоко у них получится! работа определяется целью поэтому большой роли не играет кто сидит в кресле результата понятен заранее! БУДЕТ БОЛЬШАЯ ЖОПА по всем направлениям! и выйдет великий ЗЕЛЯ и скажет ЛОХАМ что во всем виноват ШМУГЛО!! А ЛОХИ КАК ВСЕГДА ПОВЕРЯТ И СКАЖУТ УРА ВЕЛИКОМУ ЗЕ!!!
показати весь коментар
03.07.2020 11:38 Відповісти
не будет виноватых..
зе-гнида говорила типа - если нужно - будем каждую неделю менять...
Так что спрашивать не с кого будет ...
показати весь коментар
03.07.2020 11:48 Відповісти
пипец, какие дегенерапты в правительстве , просто нет слов))))
зеленое говно собрало всю шваль под свои знамена ))))
каков "король", такова и его свита))))
показати весь коментар
03.07.2020 11:38 Відповісти
"Ми проводимо відповідне розслідування"
Не п.зди... Ви вже закони розробляєте про переслідування тих, хто викриває ваші злочини...
типу - те, що ви злочинці повинно, по вашому, бути державною таємницею...
зелені тварі.
показати весь коментар
03.07.2020 11:46 Відповісти
Шмыгаль о плагиате Шкарпета. Какая кукольная драма в стране лилипутии !
показати весь коментар
03.07.2020 11:53 Відповісти
Щоб потім підтертись тим розслідуванням?
показати весь коментар
03.07.2020 12:12 Відповісти
шахраї відмазують шахраїв...
показати весь коментар
03.07.2020 12:14 Відповісти
Вообще это такой почерк у твоего хозяина, шмурдяк, размахивать кулаками после драки, почти все креатуры Зе были справедливо раскритикованы до назначения, но Зе обычно ложит на всех, и как баран прет на закрытые ворота, результат соответствующий.
показати весь коментар
03.07.2020 12:25 Відповісти
 
 