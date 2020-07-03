Шмигаль про можливий плагіат Шкарлета: Ми проводимо відповідне розслідування

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в уряді вивчають питання можливого плагіату з боку виконувача обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це Шмигаль сказав у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо відповідне розслідування. Про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Дочекаймося результатів, пан Шкарлет особисто ініціював ці речі, надамо і будемо предметно вести розмову на цю тему", - зазначив Шмигаль.

Раніше сам Шкарлет заперечував наявність плагіату в своїх роботах. Він підкреслював, що в тих чотирьох роботах, за якими його звинувачую в плагіаті, ніяких порушень з його боку немає.

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Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.