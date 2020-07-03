Шкарлет зараз на своєрідному випробувальному терміні, - Шмигаль

Шкарлет призначений на посаду в.о. глави Міносвіти з можливістю проявити себе протягом наступних місяців.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"У нас зараз не призначено міністра освіти і науки. На пана Шкарлата, як заступника міністра освіти і науки тимчасово покладено повноваження виконуючого обов'язки, це важливий момент. По-друге, вважаю, що пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю себе проявити протягом наступних місяців. Це своєрідний випробувальний термін. З такою позицією згідна і значна кількість депутатів", - розповів Шмигаль.

Глава уряду розповів, що Шкарлет був на засіданні комітету, на якому представляв своє бачення першочергових кроків на 2020 й рік.

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"Це дуже позитивний крок, адже людина в перший тиждень на посаді вже працює з комітетом, тепер потрібно ще показати вміння реалізовувати те, що написано", - додав прем'єр-міністр.

Крім того, Шмигаль заявив, що в представленій Шкарлетом програмі він бачить дуже багато позитивних речей.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.