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Новини
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Шкарлет зараз на своєрідному випробувальному терміні, - Шмигаль

Шкарлет зараз на своєрідному випробувальному терміні, - Шмигаль

Шкарлет призначений на посаду в.о. глави Міносвіти з можливістю проявити себе протягом наступних місяців.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"У нас зараз не призначено міністра освіти і науки. На пана Шкарлата, як заступника міністра освіти і науки тимчасово покладено повноваження виконуючого обов'язки, це важливий момент. По-друге, вважаю, що пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю себе проявити протягом наступних місяців. Це своєрідний випробувальний термін. З такою позицією згідна і значна кількість депутатів", - розповів Шмигаль.

Глава уряду розповів, що Шкарлет був на засіданні комітету, на якому представляв своє бачення першочергових кроків на 2020 й рік.

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"Це дуже позитивний крок, адже людина в перший тиждень на посаді вже працює з комітетом, тепер потрібно ще показати вміння реалізовувати те, що написано", - додав прем'єр-міністр.

Крім того, Шмигаль заявив, що в представленій Шкарлетом програмі він бачить дуже багато позитивних речей.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.

Автор: 

Міносвіти (1414) Шмигаль Денис (4602) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+7
Ага, по типу Авакова...
Короче, посмотрят сможет ли он на испытательном сроке что-то не сплагиатить и какую тачку он купит за бюджетные деньги под свою задницу!
Если авто будет не дороже предыдущей (60 тыс.у.е.) - то считай Зе-испытание прошёл....
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03.07.2020 10:56
+5
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.(с)
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03.07.2020 10:54
+3
Шкарлет находится на своеобразном испытательном сроке, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7244
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03.07.2020 10:57
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-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.(с)
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03.07.2020 10:54 Відповісти
да вы там все, включая ЗЕБЕНю на условно-досрочном, до возвращения Хунты

Кровавый Пастор прямо сказал "Больше никаких ошибок с врагами не будет... "
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03.07.2020 12:26 Відповісти
Ага, по типу Авакова...
Короче, посмотрят сможет ли он на испытательном сроке что-то не сплагиатить и какую тачку он купит за бюджетные деньги под свою задницу!
Если авто будет не дороже предыдущей (60 тыс.у.е.) - то считай Зе-испытание прошёл....
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03.07.2020 10:56 Відповісти
А хто випробовує, барани уряду шмигиЛя?(((
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03.07.2020 10:56 Відповісти
Шкарлет находится на своеобразном испытательном сроке, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7244
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03.07.2020 10:57 Відповісти
будуть випробувать, як він виконуватиме політику путєна, та як збиратиме адмінресурс лохторату
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03.07.2020 10:59 Відповісти
"Шкарлет зараз на своєрідному випробувальному терміні, - Шмигаль" - представляю собі як зараз головний Мусор регоче.
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03.07.2020 11:02 Відповісти
Тому ніякої відповідальності ні за що не несе. Зручно
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03.07.2020 11:03 Відповісти
Чувак умело спионерил диссертацию. Скомсомолил кой-чего на посту ректора. Теперь пришла пора скомуниздить чего-нибудь. Растут кадры.
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03.07.2020 11:05 Відповісти
Какой испытательный срок? Он. что лучше станет или красть меньше будет? Дебилы. Гнать вас всех надо.
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03.07.2020 11:05 Відповісти
Испытывать нервы украинцев.
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03.07.2020 11:08 Відповісти
Сидить в самоізоляції?
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03.07.2020 11:10 Відповісти
Так он же уже вроде раньше себя проявил? Плагиат, машина за счет денег ВУЗа.
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03.07.2020 11:19 Відповісти
Шкарлет должен успеть!
Отменить все учебники в Украине как неправильные времён Порошенко, разработать новые и главное перечислить деньги в любимое издательство на их издание!
И всё это до сентября!
Сложно?
Но возможно!
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03.07.2020 11:24 Відповісти
нарушители украинских законов в прошлом ,получают испытательные сроки от кабмина ,для востанновления тех же нарушений.,оторые они совершали в прошлом
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03.07.2020 11:41 Відповісти
Да,зеленая чума еще и насрала на обращение научной спильноты (академики,профессора,члены-корреспонденты АН)о невозможности занимать этот пост человеку с низкими моральными качествами .Но понятия морали,совести ,ответственности и долга абсолютно чужды этим молодым голодным небритым низкоквалифицированным мордам лиц
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03.07.2020 12:36 Відповісти
 
 