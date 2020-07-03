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Шкарлет находится на своеобразном испытательном сроке, - Шмыгаль

Шкарлет находится на своеобразном испытательном сроке, - Шмыгаль

Шкарлет назначен на должность и.о. главы Минобразования с возможностью проявить себя в течение следующих месяцев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас не назначен министр образования и науки. На господина Шкарелат, как заместителя министра образования и науки временно возложены полномочия исполняющего обязанности, это важный момент. Во-вторых, считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью себя проявить в течение следующих месяцев. Это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное количество депутатов", - рассказал Шмыгаль.

Глава правительства рассказал, что Шкарлет был на заседании комитета, на котором представлял свое видение первоочередных шагов на 2020-й год.

"Это очень позитивный шаг, ведь человек в первую неделю на должности уже работает с комитетом, теперь нужно еще показать умение реализовывать то, что написано", - добавил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что в представленной Шкарлетом программой он видит очень много положительных вещей. 

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профсоюзы и работодатели призывают Шмыгаля не допустить увольнения тысяч сотрудников химической отрасли

Автор: 

Минобразования (1737) Шмыгаль Денис (2705) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+7
Ага, по типу Авакова...
Короче, посмотрят сможет ли он на испытательном сроке что-то не сплагиатить и какую тачку он купит за бюджетные деньги под свою задницу!
Если авто будет не дороже предыдущей (60 тыс.у.е.) - то считай Зе-испытание прошёл....
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03.07.2020 10:56
+5
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.(с)
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03.07.2020 10:54
+3
Шкарлет находится на своеобразном испытательном сроке, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7244
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03.07.2020 10:57
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-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.(с)
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03.07.2020 10:54 Ответить
да вы там все, включая ЗЕБЕНю на условно-досрочном, до возвращения Хунты

Кровавый Пастор прямо сказал "Больше никаких ошибок с врагами не будет... "
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03.07.2020 12:26 Ответить
Ага, по типу Авакова...
Короче, посмотрят сможет ли он на испытательном сроке что-то не сплагиатить и какую тачку он купит за бюджетные деньги под свою задницу!
Если авто будет не дороже предыдущей (60 тыс.у.е.) - то считай Зе-испытание прошёл....
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03.07.2020 10:56 Ответить
А хто випробовує, барани уряду шмигиЛя?(((
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03.07.2020 10:56 Ответить
Шкарлет находится на своеобразном испытательном сроке, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7244
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03.07.2020 10:57 Ответить
будуть випробувать, як він виконуватиме політику путєна, та як збиратиме адмінресурс лохторату
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03.07.2020 10:59 Ответить
"Шкарлет зараз на своєрідному випробувальному терміні, - Шмигаль" - представляю собі як зараз головний Мусор регоче.
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03.07.2020 11:02 Ответить
Тому ніякої відповідальності ні за що не несе. Зручно
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03.07.2020 11:03 Ответить
Чувак умело спионерил диссертацию. Скомсомолил кой-чего на посту ректора. Теперь пришла пора скомуниздить чего-нибудь. Растут кадры.
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03.07.2020 11:05 Ответить
Какой испытательный срок? Он. что лучше станет или красть меньше будет? Дебилы. Гнать вас всех надо.
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03.07.2020 11:05 Ответить
Испытывать нервы украинцев.
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03.07.2020 11:08 Ответить
Сидить в самоізоляції?
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03.07.2020 11:10 Ответить
Так он же уже вроде раньше себя проявил? Плагиат, машина за счет денег ВУЗа.
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03.07.2020 11:19 Ответить
Шкарлет должен успеть!
Отменить все учебники в Украине как неправильные времён Порошенко, разработать новые и главное перечислить деньги в любимое издательство на их издание!
И всё это до сентября!
Сложно?
Но возможно!
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03.07.2020 11:24 Ответить
нарушители украинских законов в прошлом ,получают испытательные сроки от кабмина ,для востанновления тех же нарушений.,оторые они совершали в прошлом
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03.07.2020 11:41 Ответить
Да,зеленая чума еще и насрала на обращение научной спильноты (академики,профессора,члены-корреспонденты АН)о невозможности занимать этот пост человеку с низкими моральными качествами .Но понятия морали,совести ,ответственности и долга абсолютно чужды этим молодым голодным небритым низкоквалифицированным мордам лиц
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03.07.2020 12:36 Ответить
 
 