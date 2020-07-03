Шкарлет находится на своеобразном испытательном сроке, - Шмыгаль

Шкарлет назначен на должность и.о. главы Минобразования с возможностью проявить себя в течение следующих месяцев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас не назначен министр образования и науки. На господина Шкарелат, как заместителя министра образования и науки временно возложены полномочия исполняющего обязанности, это важный момент. Во-вторых, считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью себя проявить в течение следующих месяцев. Это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное количество депутатов", - рассказал Шмыгаль.

Глава правительства рассказал, что Шкарлет был на заседании комитета, на котором представлял свое видение первоочередных шагов на 2020-й год.

"Это очень позитивный шаг, ведь человек в первую неделю на должности уже работает с комитетом, теперь нужно еще показать умение реализовывать то, что написано", - добавил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что в представленной Шкарлетом программой он видит очень много положительных вещей.

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Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

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