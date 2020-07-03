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Разрыв миномета под оккупированным Желобком ликвидировал троих наемников и ранил двоих

Разрыв миномета под оккупированным Желобком ликвидировал троих наемников и ранил двоих

Трое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения от разрыва собственного миномета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по уточненным данным разведки, в последние дни июня, в районе населенного пункта Желобок на временно оккупированной территории Луганской области были уничтожены трое и получили ранения двое сотрудников батальона патрульной службы так называемого "МВД ЛНР".

Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины. Вследствие грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета, ликвидация и травмирование боевиков.

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Разрыв миномета под оккупированным Желобком ликвидировал троих наемников и ранил двоих 01

боевик (16779) смерть (9230) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
анігіляція лугандонських мавп
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03.07.2020 12:04
+13
Разрыв миномета под оккупированным Желобком ликвидировал троих наемников и ранил двоих - Цензор.НЕТ 6799
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03.07.2020 12:14
+10
Нехай щастить!
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03.07.2020 12:05
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анігіляція лугандонських мавп
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03.07.2020 12:04 Ответить
Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох - Цензор.НЕТ 5612
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03.07.2020 12:37 Ответить
а это ему в дополнение...
Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох - Цензор.НЕТ 4845
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03.07.2020 12:38 Ответить
нашли в шахте пэтрусин "молот" ???
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03.07.2020 16:55 Ответить
Бог шельму пометил
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03.07.2020 12:04 Ответить
Нехай щастить!
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03.07.2020 12:05 Ответить
Це гарно. У сепарів міномети рвуться, в зебілів пукани. Так тримати
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03.07.2020 12:06 Ответить
А ваш, извините пукан, каких политических взглядов придерживается?
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03.07.2020 12:13 Ответить
пуканом только зебилы думают
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03.07.2020 12:20 Ответить
Он не знает, у него там от слабкого всё слиплись.
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03.07.2020 12:43 Ответить
Мальченко, а к чему твой высер. Или так, лиш бы не молча
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03.07.2020 12:13 Ответить
А что напрягает? То что у сепаров рвётся, или что у зебилов?
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03.07.2020 12:16 Ответить
это наш МОЛОТ спиз...ли наверно или наши продали поблату
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03.07.2020 12:14 Ответить
Разрыв миномета под оккупированным Желобком ликвидировал троих наемников и ранил двоих - Цензор.НЕТ 6799
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03.07.2020 12:14 Ответить
Яка "печальна новина" , аж реготати тягне .
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03.07.2020 12:21 Ответить
Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох - Цензор.НЕТ 6825
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03.07.2020 12:25 Ответить
Были демоны, не отрицаю. Но они самоликвидировались. (с)
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03.07.2020 12:32 Ответить
Для ідіотів, які працюють в медіа і владі пояснюю там не найманці, не сепари, ні бойвикі, ні терористьи там ворог окупант там регулярна армія РФ чисельність, якої перевищує армії деяких країн в ЄС. Це бариги придумали цю облуду щоб тогувати і мати свій гешефт з ворогом, щоб війну назвати АТО, ООС, дупою президента, чим завгодно, тільки не війною. Тому досить цього медійного поноса і брехні. Шановні включіть критичен мислення.
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03.07.2020 12:41 Ответить
Єнот бешкетує .
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03.07.2020 12:56 Ответить
Вот оно...новое доказательство контрабанды на "линии рамежевания"...Пецины "Молоты" теперь разрывают миномётчиков ОРДЛы )))
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03.07.2020 13:18 Ответить
в желобке под Желобком пятеро лежали
бо по - пьяни не на тот рычажок нажали...
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03.07.2020 13:27 Ответить
Яке прикре самогубство.
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03.07.2020 14:20 Ответить
Пішли в "путлеровский рай".
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03.07.2020 17:39 Ответить
Яка сумна новина!
Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох - Цензор.НЕТ 9467
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03.07.2020 17:42 Ответить
 
 