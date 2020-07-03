Разрыв миномета под оккупированным Желобком ликвидировал троих наемников и ранил двоих

Трое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения от разрыва собственного миномета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по уточненным данным разведки, в последние дни июня, в районе населенного пункта Желобок на временно оккупированной территории Луганской области были уничтожены трое и получили ранения двое сотрудников батальона патрульной службы так называемого "МВД ЛНР".

Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины. Вследствие грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета, ликвидация и травмирование боевиков.

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