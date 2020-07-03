Заболеваемость коронавирусом среди медиков Киева снизилась на 2%, - Кличко
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Чуть меньше стали болеть медики. За последний месяц количество случаев коронавируса среди них уменьшилось на 2 процента. Всего же за период пандемии на COVID-19 заболели 660 столичных медработников. Подавляющее большинство из них заразились на работе", - сказал Кличко.
Он отметил, что 20 инфицированных медиков сегодня лечатся в стационарах городских больниц. Уже выздоровели 439 медработников - это более 65 процентов от общего числа заболевших медиков.
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Часть медиков вымерли, часть уволилось, улучшилось снабжение засобами защиты оставшихся медиковЮ, вот доля медиков смертников уменьшилась.