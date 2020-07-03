Заболеваемость коронавирусом среди медиков Киева снизилась на 2%, - Кличко...

В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чуть меньше стали болеть медики. За последний месяц количество случаев коронавируса среди них уменьшилось на 2 процента. Всего же за период пандемии на COVID-19 заболели 660 столичных медработников. Подавляющее большинство из них заразились на работе", - сказал Кличко.

Он отметил, что 20 инфицированных медиков сегодня лечатся в стационарах городских больниц. Уже выздоровели 439 медработников - это более 65 процентов от общего числа заболевших медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 105 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко