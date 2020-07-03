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Кличко просит полицию разобраться с "потерявшими рассудок" хозяевами незаконных застроек

Кличко просит полицию разобраться с

Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей правоохранительных органов приобщиться к работе с активистами и городскими властями для оперативного реагирования на обращения киевлян относительно возможных незаконных строек в столице.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На днях в мэрии состоялось заседание комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс. В нем приняли участие представители КГГА, активисты, а также - представители прокуратуры и полиции города Киева. И убежден, нам нужно активизировать работу комиссии по проблеме незаконных застроек. Я на этой неделе вместе с полицией, был на одном из таких объектов - Ярославов Вал, исторический центр города. Застройщик там совсем потерял рассудок. И там, где по документам, должно быть аварийное укрепление дома, построил новое здание - пять этажей под землю", - подчеркнул мэр Киева.

Он подчеркнул, что призвал представителей правоохранительных органов на постоянной основе присоединиться к работе с активистами, чтобы вместе оперативно реагировать на обращения киевлян относительно возможных незаконных застроек в столице.

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Кроме того Кличко отметил, что еще один застройщик - "Аркада" - продолжает игнорировать интересы инвесторов, вложивших средства в строительство жилья. Так, застройщик до сих пор не подал на рассмотрение градостроительного совета скорректированный проект жилого массива "Патриотика на Озерах", где будет предусмотрено строительство социальной инфраструктуры - школ, садиков, больницы.

"А на других комплексах, где ничего не мешает закончить строительство, прекратил работы. И продолжает подстрекать людей, шантажируя власть. Это недопустимо! Застройщик собрал с инвесторов всего более 13 млрд грн! И, я считаю, правоохранительные органы должны с этим разобраться как можно быстрее!" - отметил Кличко.

Киев (25572) Кличко Виталий (4644) застройка (711)


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Топ комментарии
+14
Клоун. Столько лет чувак ни сном, ни духом, а перед выборами прозрел.
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03.07.2020 12:58
+9
Педаля смог этот текст произнести сам? Не верю! Какой мер такой и город. Без дорог, со стоящими мостами и фантастически кривыми свежеотремонтированными дорогами. Я на мотоцикле со стороны Южного к Патона проехался сразу после ремонта - стиральная доска, там каток работал с овальными колёсами или педалик губенями своими асфальт укатывал??
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03.07.2020 13:01
+8
А что там со строительством мега-торгового комплекса на Борщаге, который нарушение всех норм безопасности построен над трамвайными линиями и вылез колоннами прямо на проезжую часть, заняв левую полосу? С ним Кличко не хочет разобраться?
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03.07.2020 12:52
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так мусорня сама и крышует незаконную стройку. во время карантина были видосики, как мусорня разгоняла желающих протестовать против незаконной строки в центре.
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03.07.2020 12:51 Ответить
Аваковские држины избивали людей сколько раз, крышя интересы "правильных" застройщиков, на оболони просто отжали кусок пляжа и ни Кличко, ни мусор Аваков этого не видят.

Да и неделю назал КМДАшные титуханы избивали людей, ночью под КМДА, Кличко опять "незаметил"
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03.07.2020 13:23 Ответить
Будівля на паличках.
Кличко просит полицию разобраться с "потерявшими рассудок" хозяевами незаконных застроек - Цензор.НЕТ 8223
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03.07.2020 12:52 Ответить
так вот оно как выглядит строительство из говна и палок
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03.07.2020 12:54 Ответить
И на пятый год до боксера стало доходить: про незаконные стройки, им крышуемые, знают даже воспитанники детских садов.
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03.07.2020 14:09 Ответить
А что там со строительством мега-торгового комплекса на Борщаге, который нарушение всех норм безопасности построен над трамвайными линиями и вылез колоннами прямо на проезжую часть, заняв левую полосу? С ним Кличко не хочет разобраться?
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03.07.2020 12:52 Ответить
он в доле
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03.07.2020 13:00 Ответить
А как же ТЦ на Героев Днепра???
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03.07.2020 12:57 Ответить
Клоун. Столько лет чувак ни сном, ни духом, а перед выборами прозрел.
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03.07.2020 12:58 Ответить
Педаля смог этот текст произнести сам? Не верю! Какой мер такой и город. Без дорог, со стоящими мостами и фантастически кривыми свежеотремонтированными дорогами. Я на мотоцикле со стороны Южного к Патона проехался сразу после ремонта - стиральная доска, там каток работал с овальными колёсами или педалик губенями своими асфальт укатывал??
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03.07.2020 13:01 Ответить
мо то так по проекту?
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03.07.2020 13:03 Ответить
А что, он только сегодня об этом узнал? Нееет на носу выборы!!
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03.07.2020 13:05 Ответить
А кто хозяин в доме под названием Киев? Плох тот хозяин, где его игнорируют. Коррупционеров собрал возле себя, которые контролируют лишь наполнение собственных карманов, а не выполнение Закона градостроения. Народная мудрость: "Вор сам первый кричит - лови вора".............
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03.07.2020 13:06 Ответить
Похоже, кто потерял рассудок, так это сам мэр со своими псевдоактивистами, которые занимаются рейдерством и шантажом, кошмаря застройщиков со всеми разрешительными документами и законными стройками. Вот с кем правохранительным органам следовало бы разобраться.
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03.07.2020 13:07 Ответить
Да ладно - те застройщики - через одного - бандиты, нарушающие законы и все строительные нормы и указанивающие свои преступления через коррумпированные суды.
Харе из них лепить святых.
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03.07.2020 13:10 Ответить
А кто это сделал? Непонимаю?
Это как Кличко приехал к митингу к неправильно расположенной газовой заправки прямо под высоткой и грозно спросил-"Кто разрешил". Когда ему сказали что стоит его подпись, молча развернулся и был таков.
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03.07.2020 13:08 Ответить
НЕ забудь, Виталя, про тот дом возле Арсенальной, где обитает Зеля. Тот дом незаконно увеличили на семь этажей!
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03.07.2020 13:11 Ответить
вообщето такими делами должна заниматься прокуратура у которой должны быть профиль-
ные отделы то есть в часности по строительству.........
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03.07.2020 13:30 Ответить
Може за одно и пр Маяковского разблокируют.
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03.07.2020 13:46 Ответить
Я харьковчанин , периодически бывая в Киеве , сложил свое мнение о мере Кличко . Даже по сравнению с Харьковом , который не Вена и не Копенгаген столица выглядит не очень . Я имею ввиду не древние храмы и красоты архитектуры ,где нам до Киева далеко , а уборку мусора и снега , пробки и ремонт сетей. В общем мер из Виталия довольно слабый .
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03.07.2020 13:53 Ответить
Интересует судьба "чьей-то" дачи на Трухановом острове.
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03.07.2020 14:28 Ответить
Ой, а кто это сделал?!

Кличко просить поліцію розібратися з господарями незаконних забудов, які "втратили глузд" - Цензор.НЕТ 4638
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03.07.2020 14:45 Ответить
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_videohttps://www.radiosvoboda.org/a/28735842.html

Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
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03.07.2020 14:45 Ответить
Действительно, а кто это сделал ?) ты же мер жтого города кучу лет)
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03.07.2020 15:02 Ответить
Типа раздуплился ?
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03.07.2020 15:18 Ответить
 
 