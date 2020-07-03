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Новини
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Кличко просить поліцію розібратися з господарями незаконних забудов, які "втратили глузд"

Кличко просить поліцію розібратися з господарями незаконних забудов, які

Мер Києва Віталій Кличко закликав представників правоохоронних органів долучитися до роботи з активістами і міською владою для оперативного реагування на звернення киян щодо можливих незаконних будівництв у столиці.

Про це він заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Днями в мерії відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. У ньому взяли участь представники КМДА, активісти, а також - представники прокуратури і поліції міста Києва. І переконаний, нам потрібно активізувати роботу комісії з проблеми незаконних забудов. Я на цьому тижні разом з поліцією, був на одному з таких об'єктів - Ярославів Вал, історичний центр міста. Забудовник там зовсім втратив глузд. І там, де за документами, має бути аварійне зміцнення будинку, побудував нову будівлю - п'ять поверхів під землю", - підкреслив мер Києва.

Він підкреслив, що закликав представників правоохоронних органів на постійній основі приєднатися до роботи з активістами, щоб разом оперативно реагувати на звернення киян щодо можливих незаконних забудов у столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима

Крім того, Кличко зазначив, що ще один забудовник - "Аркада" - продовжує ігнорувати інтереси інвесторів, які вклали кошти в будівництво житла. Так, забудовник досі не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проєт житлового масиву "Патріотика на Озерах", де буде передбачено будівництво соціальної інфраструктури - шкіл, садочків, лікарень.

"А на інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо! Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І, я вважаю, правоохоронні органи повинні з цим розібратися якомога швидше!" - зазначив Кличко.

Автор: 

Київ (19525) Кличко Віталій (3516) забудова (580)


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Топ коментарі
+14
Клоун. Столько лет чувак ни сном, ни духом, а перед выборами прозрел.
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03.07.2020 12:58
+9
Педаля смог этот текст произнести сам? Не верю! Какой мер такой и город. Без дорог, со стоящими мостами и фантастически кривыми свежеотремонтированными дорогами. Я на мотоцикле со стороны Южного к Патона проехался сразу после ремонта - стиральная доска, там каток работал с овальными колёсами или педалик губенями своими асфальт укатывал??
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03.07.2020 13:01
+8
А что там со строительством мега-торгового комплекса на Борщаге, который нарушение всех норм безопасности построен над трамвайными линиями и вылез колоннами прямо на проезжую часть, заняв левую полосу? С ним Кличко не хочет разобраться?
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03.07.2020 12:52
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так мусорня сама и крышует незаконную стройку. во время карантина были видосики, как мусорня разгоняла желающих протестовать против незаконной строки в центре.
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03.07.2020 12:51 Відповісти
Аваковские држины избивали людей сколько раз, крышя интересы "правильных" застройщиков, на оболони просто отжали кусок пляжа и ни Кличко, ни мусор Аваков этого не видят.

Да и неделю назал КМДАшные титуханы избивали людей, ночью под КМДА, Кличко опять "незаметил"
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03.07.2020 13:23 Відповісти
Будівля на паличках.
Кличко просит полицию разобраться с "потерявшими рассудок" хозяевами незаконных застроек - Цензор.НЕТ 8223
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03.07.2020 12:52 Відповісти
так вот оно как выглядит строительство из говна и палок
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03.07.2020 12:54 Відповісти
И на пятый год до боксера стало доходить: про незаконные стройки, им крышуемые, знают даже воспитанники детских садов.
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03.07.2020 14:09 Відповісти
А что там со строительством мега-торгового комплекса на Борщаге, который нарушение всех норм безопасности построен над трамвайными линиями и вылез колоннами прямо на проезжую часть, заняв левую полосу? С ним Кличко не хочет разобраться?
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03.07.2020 12:52 Відповісти
он в доле
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03.07.2020 13:00 Відповісти
А как же ТЦ на Героев Днепра???
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03.07.2020 12:57 Відповісти
Клоун. Столько лет чувак ни сном, ни духом, а перед выборами прозрел.
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03.07.2020 12:58 Відповісти
Педаля смог этот текст произнести сам? Не верю! Какой мер такой и город. Без дорог, со стоящими мостами и фантастически кривыми свежеотремонтированными дорогами. Я на мотоцикле со стороны Южного к Патона проехался сразу после ремонта - стиральная доска, там каток работал с овальными колёсами или педалик губенями своими асфальт укатывал??
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03.07.2020 13:01 Відповісти
мо то так по проекту?
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03.07.2020 13:03 Відповісти
А что, он только сегодня об этом узнал? Нееет на носу выборы!!
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03.07.2020 13:05 Відповісти
А кто хозяин в доме под названием Киев? Плох тот хозяин, где его игнорируют. Коррупционеров собрал возле себя, которые контролируют лишь наполнение собственных карманов, а не выполнение Закона градостроения. Народная мудрость: "Вор сам первый кричит - лови вора".............
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03.07.2020 13:06 Відповісти
Похоже, кто потерял рассудок, так это сам мэр со своими псевдоактивистами, которые занимаются рейдерством и шантажом, кошмаря застройщиков со всеми разрешительными документами и законными стройками. Вот с кем правохранительным органам следовало бы разобраться.
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03.07.2020 13:07 Відповісти
Да ладно - те застройщики - через одного - бандиты, нарушающие законы и все строительные нормы и указанивающие свои преступления через коррумпированные суды.
Харе из них лепить святых.
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03.07.2020 13:10 Відповісти
А кто это сделал? Непонимаю?
Это как Кличко приехал к митингу к неправильно расположенной газовой заправки прямо под высоткой и грозно спросил-"Кто разрешил". Когда ему сказали что стоит его подпись, молча развернулся и был таков.
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03.07.2020 13:08 Відповісти
НЕ забудь, Виталя, про тот дом возле Арсенальной, где обитает Зеля. Тот дом незаконно увеличили на семь этажей!
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03.07.2020 13:11 Відповісти
вообщето такими делами должна заниматься прокуратура у которой должны быть профиль-
ные отделы то есть в часности по строительству.........
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03.07.2020 13:30 Відповісти
Може за одно и пр Маяковского разблокируют.
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03.07.2020 13:46 Відповісти
Я харьковчанин , периодически бывая в Киеве , сложил свое мнение о мере Кличко . Даже по сравнению с Харьковом , который не Вена и не Копенгаген столица выглядит не очень . Я имею ввиду не древние храмы и красоты архитектуры ,где нам до Киева далеко , а уборку мусора и снега , пробки и ремонт сетей. В общем мер из Виталия довольно слабый .
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03.07.2020 13:53 Відповісти
Интересует судьба "чьей-то" дачи на Трухановом острове.
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03.07.2020 14:28 Відповісти
Ой, а кто это сделал?!

Кличко просить поліцію розібратися з господарями незаконних забудов, які "втратили глузд" - Цензор.НЕТ 4638
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03.07.2020 14:45 Відповісти
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_videohttps://www.radiosvoboda.org/a/28735842.html

Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
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03.07.2020 14:45 Відповісти
Действительно, а кто это сделал ?) ты же мер жтого города кучу лет)
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03.07.2020 15:02 Відповісти
Типа раздуплился ?
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03.07.2020 15:18 Відповісти
 
 