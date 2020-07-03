Кличко просить поліцію розібратися з господарями незаконних забудов, які "втратили глузд"
Мер Києва Віталій Кличко закликав представників правоохоронних органів долучитися до роботи з активістами і міською владою для оперативного реагування на звернення киян щодо можливих незаконних будівництв у столиці.
Про це він заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Днями в мерії відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. У ньому взяли участь представники КМДА, активісти, а також - представники прокуратури і поліції міста Києва. І переконаний, нам потрібно активізувати роботу комісії з проблеми незаконних забудов. Я на цьому тижні разом з поліцією, був на одному з таких об'єктів - Ярославів Вал, історичний центр міста. Забудовник там зовсім втратив глузд. І там, де за документами, має бути аварійне зміцнення будинку, побудував нову будівлю - п'ять поверхів під землю", - підкреслив мер Києва.
Він підкреслив, що закликав представників правоохоронних органів на постійній основі приєднатися до роботи з активістами, щоб разом оперативно реагувати на звернення киян щодо можливих незаконних забудов у столиці.
Крім того, Кличко зазначив, що ще один забудовник - "Аркада" - продовжує ігнорувати інтереси інвесторів, які вклали кошти в будівництво житла. Так, забудовник досі не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проєт житлового масиву "Патріотика на Озерах", де буде передбачено будівництво соціальної інфраструктури - шкіл, садочків, лікарень.
"А на інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо! Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І, я вважаю, правоохоронні органи повинні з цим розібратися якомога швидше!" - зазначив Кличко.
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Да и неделю назал КМДАшные титуханы избивали людей, ночью под КМДА, Кличко опять "незаметил"
Харе из них лепить святых.
Это как Кличко приехал к митингу к неправильно расположенной газовой заправки прямо под высоткой и грозно спросил-"Кто разрешил". Когда ему сказали что стоит его подпись, молча развернулся и был таков.
ные отделы то есть в часности по строительству.........
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_videohttps://www.radiosvoboda.org/a/28735842.html
Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html