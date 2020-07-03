Кличко просить поліцію розібратися з господарями незаконних забудов, які "втратили глузд"

Мер Києва Віталій Кличко закликав представників правоохоронних органів долучитися до роботи з активістами і міською владою для оперативного реагування на звернення киян щодо можливих незаконних будівництв у столиці.

Про це він заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Днями в мерії відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. У ньому взяли участь представники КМДА, активісти, а також - представники прокуратури і поліції міста Києва. І переконаний, нам потрібно активізувати роботу комісії з проблеми незаконних забудов. Я на цьому тижні разом з поліцією, був на одному з таких об'єктів - Ярославів Вал, історичний центр міста. Забудовник там зовсім втратив глузд. І там, де за документами, має бути аварійне зміцнення будинку, побудував нову будівлю - п'ять поверхів під землю", - підкреслив мер Києва.

Він підкреслив, що закликав представників правоохоронних органів на постійній основі приєднатися до роботи з активістами, щоб разом оперативно реагувати на звернення киян щодо можливих незаконних забудов у столиці.

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Крім того, Кличко зазначив, що ще один забудовник - "Аркада" - продовжує ігнорувати інтереси інвесторів, які вклали кошти в будівництво житла. Так, забудовник досі не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проєт житлового масиву "Патріотика на Озерах", де буде передбачено будівництво соціальної інфраструктури - шкіл, садочків, лікарень.

"А на інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо! Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І, я вважаю, правоохоронні органи повинні з цим розібратися якомога швидше!" - зазначив Кличко.