Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили
Последние десять лет площадь воспроизведенных лесов в Украине превысила площадь вырубок.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время " часа вопросов к правительству ".
"Мы видим изменения климата, которые привели к поднятию уровня воды. Мы видим уменьшение незаконных вырубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить. Введены полное электронное чипирование древесины, а также электронные аукционы", - сказал глава правительства.
По его словам, в течение весны 2020 года были восстановлены 32,3 тысячи гектаров леса.
"Соотношение площади создания лесов за 10 лет превысило площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учесть и понимать, какой объем насаждений должен происходить в Украине", - резюмировал Шмыгаль.
Напомним, паводки в западных регионах Украины, по оценкам правительства, превзошли по масштабу наводнения 2008 года. Очень критическая ситуация сложилась в пяти западных областях Украины. СБУ открыла уголовное производство по статье "Экоцид".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А лисі гори-то папєрєдники.
Кто ещё?
Правильно , если брехать , то с размахом
По цвету - зеленый.
По виду - сосна.
По назначению - корабельная.
По объему - 90/60/90
Не ну если не учитывать количество незаконной вырубки то возможно, что посадили больше. Но проблема в том, что как раз основной объём это незаконная вырубка, она официально ни где не учитывается.
Лес это не просто кубометры древесины, это уникальная экосистема и ландшафт.
Первичный лес нельзя восстановить тупо сажая новые деревья.
Вот мы и нашли того, кто крышует незаконную вырубку...