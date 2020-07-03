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Новости Паводки на Западной Украине
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Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Последние десять лет площадь воспроизведенных лесов в Украине превысила площадь вырубок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время " часа вопросов к правительству ".

"Мы видим изменения климата, которые привели к поднятию уровня воды. Мы видим уменьшение незаконных вырубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить. Введены полное электронное чипирование древесины, а также электронные аукционы", - сказал глава правительства.

По его словам, в течение весны 2020 года были восстановлены 32,3 тысячи гектаров леса.

"Соотношение площади создания лесов за 10 лет превысило площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учесть и понимать, какой объем насаждений должен происходить в Украине", - резюмировал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ликвидации последствий паводков на Западной Украине нужно еще 2 млрд грн, - Шмыгаль

Напомним, паводки в западных регионах Украины, по оценкам правительства, превзошли по масштабу наводнения 2008 года. Очень критическая ситуация сложилась в пяти западных областях Украины. СБУ открыла уголовное производство по статье "Экоцид".

лес (631) паводок (294) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+24
Тепер потрібно 100 років почекати, поки дерева виростуть!
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03.07.2020 13:26
+18
Звиздеть - не мешки ворочать!
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03.07.2020 13:26
+16
Шмигаль власноручно саджав, аж граблі до ліктів стер...
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03.07.2020 13:27
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Тепер потрібно 100 років почекати, поки дерева виростуть!
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03.07.2020 13:26 Ответить
Акакаяразница , головне ж статистика
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03.07.2020 13:35 Ответить
Через 100 лет там будет заурядная посадка вместо уникального леса.
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03.07.2020 13:49 Ответить
"А там - или ишак сдохнет, или шах помрет"!
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03.07.2020 14:15 Ответить
У нас баобаби не ростуть, сосну і бук австрійці рубали 70-річними, СРСР 30-50 річними.
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03.07.2020 14:52 Ответить
Звиздеть - не мешки ворочать!
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03.07.2020 13:26 Ответить
звіздеть не дерева саджати
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03.07.2020 15:45 Ответить
Точно! Краще його до буцигарні)=
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03.07.2020 16:09 Ответить
Шмигаль власноручно саджав, аж граблі до ліктів стер...
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03.07.2020 13:27 Ответить
И всё за последний год. Один Буратино сажал на поле чудес в стране дураков?
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03.07.2020 13:28 Ответить
Бреше, стерво, і не червоніє...
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03.07.2020 13:28 Ответить
Ну чому ж. Йому папірці принесли,звірився-всі цифри в порядку,навіть в плюс.
А лисі гори-то папєрєдники.
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03.07.2020 14:16 Ответить
Там не тільки "гори" лисі... Полісся теж "лисіє"... Знайомий , мисливствознавець Новгород-Сіверського району Чернігівщини, ще років з десять тому, сказав, що скоро з Новгород-Сіверського буде Росію видно...
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03.07.2020 14:49 Ответить
так точно)) і вчителі отримують з/п по чотири тисячі долярів. Як зелене чмо і обіцяв)))
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03.07.2020 13:30 Ответить
Он говорил о корабельных соснах?
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03.07.2020 13:30 Ответить
Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили - Цензор.НЕТ 2321
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03.07.2020 13:30 Ответить
кацахол такое любит.
Кто ещё?
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03.07.2020 13:33 Ответить
susanin, тоже.
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03.07.2020 13:34 Ответить
За останні років 15 жодного разу не бачив, щоб десь висаджували ліс. А от вирубки - постійно бачу і скрізь.
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03.07.2020 13:30 Ответить
На Херсонщине высаживали, только надо, чтоб крошечные деревца прижились, а потом ждать, лет 50, пока вырастут.
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03.07.2020 14:34 Ответить
Только вот чтобы срубить одно дерево достаточно одной минуты, а чтобы одному дереву вырасти потребуются десятилетия
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03.07.2020 13:32 Ответить
Ездил в леса трех областей-ничего не сажают, только вырубка. Что за наглое вранье.
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03.07.2020 13:32 Ответить
Идет простая манипуляция цифрами. Считают общее количество посаженных саженцев даже тех которые лесники садят для будущих вырубок как новогодних елок.
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03.07.2020 13:40 Ответить
Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Правильно , если брехать , то с размахом
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03.07.2020 13:32 Ответить
Это ложь, и чтобы в этом убедиться достаточно взглянуть на спутниковую карту Украины, и сравнить с картами 10-30 летней давности, а еще лучше походить по этим лесам и увидеть тысячи лысых участков...
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03.07.2020 13:32 Ответить
Если посчитать и "корабельные сосны" то тогда конечно
Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили - Цензор.НЕТ 1398
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03.07.2020 13:33 Ответить
Зебилы эту туфту схавают...и добавки поросят...
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03.07.2020 13:33 Ответить
какой объем насаждений должен происходить в УкраинеИсточник: https://censor.net/n3205872
По цвету - зеленый.
По виду - сосна.
По назначению - корабельная.
По объему - 90/60/90
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03.07.2020 13:33 Ответить
Конечно, поэтому и заводят уголовные дела регулярно по незаконной вырубке леса. Статистика по этой деятельности - незаконной вырубке: где и сколько уничтожено - не ведётся. А официальная статистика в Украине - всегда гладкая и демонстрирует только перемогу. Поэтому и затапливает пол Украины.
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03.07.2020 13:33 Ответить
Ну років через 50 буде ліс.
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03.07.2020 13:34 Ответить
"Посадили" - не означає "виростили" , нехай те й рубають , що за 10 років виросло !
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03.07.2020 13:34 Ответить
Может их и посадили больше, но он имеют такое неприятное свойство как медленный рост, а вот вырубаются очень быстро ...
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03.07.2020 13:34 Ответить
Про дубы и другие ценные породы деревьев - вообще отдельный разговор...брехун !!!
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03.07.2020 13:34 Ответить
Лучше бы вы кое что другое посадили.
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03.07.2020 13:36 Ответить
Давышо???!!!
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03.07.2020 13:37 Ответить
Наверное посчитали 10-ти сантиметровый саженец как срубленную 60-ти летнюю сосну или 150-ти летний дуб?
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03.07.2020 13:38 Ответить
Це не перший міністр , це ж РИГ , відкритий ворог , ще й знущається , падла !!! Зеленський , **** дрочена , гомосексуаліст в поганому значенні цього слова .
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03.07.2020 13:37 Ответить
Ага. Так и есть! Правда, только, по бумагам! А на факте - хххх
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03.07.2020 13:38 Ответить
Ну если считать коноплю деревом то тогда да!
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03.07.2020 13:38 Ответить
А хіба не дерево? Просто йому вирасти не дають.
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03.07.2020 13:39 Ответить
" в течение весны 2020 года были восстановлены 32,3 тысячи гектаров леса." Источник: https://censor.net/n3205872 Только идиот может такое заявлять , ведь лес восстанавливается не в течении весны , а десятилетиями...... Десятилетиями !!!
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03.07.2020 13:41 Ответить
Почему же только идиот? Ещё наглый лжец.
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03.07.2020 17:03 Ответить
Бреше як дише ...
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03.07.2020 13:49 Ответить
...а дышит он часто..
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03.07.2020 13:51 Ответить
А сколько посадили крышующих незаконную вырубку?
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03.07.2020 13:52 Ответить
Нещасний брехун... Не один десяток рокі ходжу горами і бачу - вирубали вікові буки, вода змила родючий грунт, там виросли якісь кущі - і все...
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03.07.2020 13:54 Ответить
так вони ж кущі та чагарники порахували) папір все витримає..
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03.07.2020 14:03 Ответить
*К сожалению, все еще незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учесть*

Не ну если не учитывать количество незаконной вырубки то возможно, что посадили больше. Но проблема в том, что как раз основной объём это незаконная вырубка, она официально ни где не учитывается.
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03.07.2020 13:55 Ответить
Если правда, то хорошо.
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03.07.2020 13:56 Ответить
Но нет.
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03.07.2020 17:04 Ответить
Лес прореживают в течении 90 лет. По площадям его никто не вырубует. кроме браконьеров от влады.
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03.07.2020 13:56 Ответить
А бурштына закопали больше, чем выкопали.
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03.07.2020 14:07 Ответить
Нужно создать национальный парк на территории Карпат.
Лес это не просто кубометры древесины, это уникальная экосистема и ландшафт.
Первичный лес нельзя восстановить тупо сажая новые деревья.
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03.07.2020 14:08 Ответить
Ну протоліси вже не рубаєть.
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03.07.2020 14:55 Ответить
Нечего уже рубать, вот и не рубают.
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03.07.2020 17:08 Ответить
Брехня! А вообще дубы уже нужно включит в Красную Книгу Украины.
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03.07.2020 14:12 Ответить
Модрина включена, тільки ціна піднялась. Всі бажають ступені з модрини в хаті. Лиственница російською.
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03.07.2020 14:59 Ответить
И закапывали янтаря больше , чем выкапывали.
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03.07.2020 14:20 Ответить
Шмигаль заявив, що в Україні посадили більше лісів, ніж вирубали - Цензор.НЕТ 3433
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03.07.2020 14:23 Ответить
Весна пройшла, а ви так нікого і не посадили
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03.07.2020 14:38 Ответить
Посадити дерево , це ще не значить ,що воно приживеться ,а якщо і приживеться то не значить що воно виросте , а не загине у густій траві чи від шкідників. Такі заяви може робити тільки дебіл з команди паяца.
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03.07.2020 14:46 Ответить
шмьіль- с"ка
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03.07.2020 14:56 Ответить
лучше б больше вырубили коррупционеров, чем посадили.
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03.07.2020 14:58 Ответить
Рубати ліс корабельної сосни Шмигаля будуть 2100 року. А до цього будуть, паводки, онкоогія, піски і пустиня. Ці бариги не розуміють, що вирубаний ліс як атомна енергетика є дешева, коли не враховувати скільки коштів потрібно вбухати в ліквідацію екологічної катастрофи, в лікування людей і їх захоронення. Тому, як садять ліси можна подивитись кожному на супутниковій карті Гугл , там все видно краще ніж слова владних дебілів з КМУ, ВР і бариг жадібних до пожади. .
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03.07.2020 15:06 Ответить
"Мы видим уменьшение незаконных вырубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить." - Да, борьбу завершили, вижу. Уже не борятся.
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03.07.2020 16:58 Ответить
Что ты чмо п#здишь, и сколько лет должно пройти, чтоб из этих саженцев вырос полноценный лес???
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03.07.2020 17:00 Ответить
_И сколько саженцев выживут? Их хавают звери, насекомые вредоносят. Всякие пожары уничтожают, ломают ветры. Сажать прямо сейчас надо в 10 раз больше! Прямо сейчас уже катастрофа, лесов уже нет, со спутника видно! Так, отдельные островки поперечником от 1 до 15 км.
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03.07.2020 17:12 Ответить
Цей ***** має на увазі про ті ліси які самозаліснюються на с/г паях і в просіках?
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03.07.2020 17:37 Ответить
вот жеж мразь!
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03.07.2020 18:05 Ответить
Т.е. у него есть точная цифра сколько всего вырубили?
Вот мы и нашли того, кто крышует незаконную вырубку...
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03.07.2020 19:01 Ответить
 
 