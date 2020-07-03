Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Последние десять лет площадь воспроизведенных лесов в Украине превысила площадь вырубок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время " часа вопросов к правительству ".

"Мы видим изменения климата, которые привели к поднятию уровня воды. Мы видим уменьшение незаконных вырубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить. Введены полное электронное чипирование древесины, а также электронные аукционы", - сказал глава правительства.

По его словам, в течение весны 2020 года были восстановлены 32,3 тысячи гектаров леса.

"Соотношение площади создания лесов за 10 лет превысило площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учесть и понимать, какой объем насаждений должен происходить в Украине", - резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, паводки в западных регионах Украины, по оценкам правительства, превзошли по масштабу наводнения 2008 года. Очень критическая ситуация сложилась в пяти западных областях Украины. СБУ открыла уголовное производство по статье "Экоцид".