Шмигаль заявив, що в Україні посадили більше лісів, ніж вирубали

Останні десять років площа відтворених лісів в Україні перевищила площу вирубок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.

"Ми бачимо зміни клімату, які призвели до підняття рівня води. Ми бачимо зменшення незаконних вирубок лісів, але боротьбу з цим явищем необхідно завершити. Запроваджено тотальне електронне чіпування деревини, електронні аукціони", - сказав глава уряду.

За його словами, упродовж весни 2020 року було відновлено 32,3 тисячі гектарів лісу.

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"Співвідношення площі створення лісів за 10 років перевищило площу суцільних вирубок. На жаль, все ще є незаконні вирубки, які при інвентаризації лісів треба заоблікувати і мати розуміння, який об’єм насаджень має відбуватися в Україні", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, паводки в західних регіонах України, за оцінками уряду, перевершили за масштабом повені 2008 року. Дуже критична ситуація склалася в п'яти західних областях України. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "Екоцид".