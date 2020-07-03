Шмигаль заявив, що в Україні посадили більше лісів, ніж вирубали
Останні десять років площа відтворених лісів в Україні перевищила площу вирубок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.
"Ми бачимо зміни клімату, які призвели до підняття рівня води. Ми бачимо зменшення незаконних вирубок лісів, але боротьбу з цим явищем необхідно завершити. Запроваджено тотальне електронне чіпування деревини, електронні аукціони", - сказав глава уряду.
За його словами, упродовж весни 2020 року було відновлено 32,3 тисячі гектарів лісу.
"Співвідношення площі створення лісів за 10 років перевищило площу суцільних вирубок. На жаль, все ще є незаконні вирубки, які при інвентаризації лісів треба заоблікувати і мати розуміння, який об’єм насаджень має відбуватися в Україні", - резюмував Шмигаль.
Нагадаємо, паводки в західних регіонах України, за оцінками уряду, перевершили за масштабом повені 2008 року. Дуже критична ситуація склалася в п'яти західних областях України. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "Екоцид".
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А лисі гори-то папєрєдники.
Кто ещё?
Правильно , если брехать , то с размахом
По цвету - зеленый.
По виду - сосна.
По назначению - корабельная.
По объему - 90/60/90
Не ну если не учитывать количество незаконной вырубки то возможно, что посадили больше. Но проблема в том, что как раз основной объём это незаконная вырубка, она официально ни где не учитывается.
Лес это не просто кубометры древесины, это уникальная экосистема и ландшафт.
Первичный лес нельзя восстановить тупо сажая новые деревья.
Вот мы и нашли того, кто крышует незаконную вырубку...