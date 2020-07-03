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Новости Коронавирус и карантин
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Бизнес должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение правил карантина, - Зеленский

Бизнес должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение правил карантина, - Зеленский

Более 19 тыс. проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня 2020 года. Количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их осуществили почти 12 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавируса сообщили президенту Владимиру Зеленскому.

По результатам этих проверок за три дня выявлено 2 788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", - отметил президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
...ишак, бизнес тебе ничего не должен
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03.07.2020 14:01
+18
Я обязательно принесу.... канистру бензина, когда вас ********** начнут жарить
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03.07.2020 14:01
+13
Бизнес должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение правил карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 837
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03.07.2020 14:10
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Стесняюсь спросить, а те кто маски вывез это бизнес? Или просто кумы?
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03.07.2020 16:03 Ответить
И что этот огрызок зелёный несёт. Или наркота стала крепче.
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03.07.2020 16:08 Ответить
за то,что люди устали и раслабились ,должен нести ответственность,прежде всего,г.Зеленский, так как это он их утомил и расслабил
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03.07.2020 17:16 Ответить
Наркомани у городі.
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03.07.2020 17:34 Ответить
Яке воно зелене цинічне. В Хмельницькому зайшло і випило кави в кав'ярні, а штраф, користуючись своїм положенням заникав. Яка скряга.
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03.07.2020 18:26 Ответить
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