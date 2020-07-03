Бизнес должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение правил карантина, - Зеленский

Более 19 тыс. проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня 2020 года. Количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их осуществили почти 12 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавируса сообщили президенту Владимиру Зеленскому.

По результатам этих проверок за три дня выявлено 2 788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", - отметил президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.

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