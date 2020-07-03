Бізнес має нести відповідальність, якщо не контролює дотримання правил карантину, - Зеленський

Понад 19 тис. перевірок провели на об'єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринках і в закладах громадського харчування із 19 червня 2020 року. Кількість перевірок щодня збільшується, і за останні три дні їх здійснили майже 12 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусу повідомили президенту Володимиру Зеленському.

За результатами цих перевірок за три дні виявлено 2788 порушень, за які складені протоколи та приписи.

"Люди втомилися та розслабилися, але бізнеси, які заробляють, мають нести відповідальність, якщо не контролюють дотримання заходів безпеки й тим самим наражають клієнтів на небезпеку зараження", - зазначив президент.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що на Закарпатті та Волині у медзакладах почали готувати більше ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості хворих та заповненням лікарень.

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