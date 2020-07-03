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Новини Коронавірус і карантин
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Бізнес має нести відповідальність, якщо не контролює дотримання правил карантину, - Зеленський

Бізнес має нести відповідальність, якщо не контролює дотримання правил карантину, - Зеленський

Понад 19 тис. перевірок провели на об'єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринках і в закладах громадського харчування із 19 червня 2020 року. Кількість перевірок щодня збільшується, і за останні три дні їх здійснили майже 12 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це під час традиційної наради з протидії поширенню коронавірусу повідомили президенту Володимиру Зеленському.

За результатами цих перевірок за три дні виявлено 2788 порушень, за які складені протоколи та приписи.

"Люди втомилися та розслабилися, але бізнеси, які заробляють, мають нести відповідальність, якщо не контролюють дотримання заходів безпеки й тим самим наражають клієнтів на небезпеку зараження", - зазначив президент.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що на Закарпатті та Волині у медзакладах почали готувати більше ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості хворих та заповненням лікарень.

Також читайте: Архітектором системного політичного тиску в Україні є Зеленський, - євродепутатка фон Крамон

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
...ишак, бизнес тебе ничего не должен
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03.07.2020 14:01
+18
Я обязательно принесу.... канистру бензина, когда вас ********** начнут жарить
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03.07.2020 14:01
+13
Бизнес должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение правил карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 837
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03.07.2020 14:10
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Стесняюсь спросить, а те кто маски вывез это бизнес? Или просто кумы?
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03.07.2020 16:03 Відповісти
И что этот огрызок зелёный несёт. Или наркота стала крепче.
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03.07.2020 16:08 Відповісти
за то,что люди устали и раслабились ,должен нести ответственность,прежде всего,г.Зеленский, так как это он их утомил и расслабил
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03.07.2020 17:16 Відповісти
Наркомани у городі.
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03.07.2020 17:34 Відповісти
Яке воно зелене цинічне. В Хмельницькому зайшло і випило кави в кав'ярні, а штраф, користуючись своїм положенням заникав. Яка скряга.
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03.07.2020 18:26 Відповісти
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