Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ

Рада сегодня проведет внеочередное заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 14 часов 3 июля 2020 в связи с требованием 160 народных депутатов", - говорится в сообщении.

В повестке дня заседания - 14 вопросов.

Проект закона о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей (№3734).

Проект постановления о торжественном заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете (№3721).

Проект закона о внесении изменения в пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по совершенствованию электронной формы документооборота в Верховной Раде" (№3720).

Два проекта постановлений об отмене решения ВР от 18 июня 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3383-П и №3383-П1).

Проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3776).

Проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (№3772) и проект постановления об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета (№3784).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения (№3671).

Проект закона о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (№3668) и проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3664).

Проект закона о внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно кандидатского резерва (№3491).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№3658), а также альтернативный ему (№3658-1).

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