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Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради. ДОКУМЕНТ

Рада сьогодні проведе позачергове засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 14 годину 3 липня 2020 року у зв'язку з вимогою 160 народних депутатів", - йдеться в повідомленні.

На порядку денному засідання - 14 питань.

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про вищу освіту" про особливості вступу до закладу вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей (№3734).

Проєкт постанови про урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет (№3721).

Проєкт закону про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді" (№3720).

Два проєкти постанов про скасування рішення ВР від 18 червня 2020 року про ухвалення у другому читанні і в цілому як закону проєкту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України про хід процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3383-П і №3383-П1).

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3776).

Проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України (№3772) та Проєкт постанови про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету (№3784).

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу у сфері охорони здоров'я (№3671).

Проєкт закону про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності (№3668) та Проєкт закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3664).

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо кандидатського резерву (№3491).

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (№3658), а також альтернативний йому (№3658-1).

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Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 01
Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 02

Автор: 

ВР (14994) позачергове засідання (223) Разумков Дмитро (1527)


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03.07.2020 14:10 Відповісти
КОЖЕН ДЕНЬ.
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03.07.2020 15:06 Відповісти
Ждем инфу по НБУ.
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03.07.2020 14:12 Відповісти
Бла-бла-бла и больше ничего. Все уже убыли.
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03.07.2020 14:27 Відповісти
зебилам срочно нужно начать печатать деньги. ведь бюджет разворован ими, а мусорам и своей обслуге скоро будет нечем платить.
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03.07.2020 14:28 Відповісти
Нет самого главного законопроекта: "Доллар по восемь". Без него - неинтересно.
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03.07.2020 14:29 Відповісти
 
 