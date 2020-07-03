Нардепы рассмотрят факты возможных нарушений со стороны харьковских чиновников

Злоупотребления со стороны чиновников харьковской мэрии и бездействие Нацполиции будет рассматривать Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины. Народные избранники планируют направить запросы силовикам.

Глава комитета Денис Монастырский призвал депутатов предоставить материалы и дополнительные сведения по фактам затягивания следствия в уголовных производствах в отношении должностных лиц Харьковского горсовета. Нардепы также собирают сведения о нарушениях, злоупотреблениях и превышении полномочий чиновниками. Такое заявление Дениса Монастырского стало результатом выступлений 1 июля на заседании комитета двух народных депутатов.

По словам нардепа Григория Мамки, к парламентариям поступили обращения от жителей Харькова о возможной причастности городских чиновников и лично харьковского мэра Геннадия Кернеса к созданию заведомо убыточных коммунальных предприятий с целью разворовывания бюджетных средств. Одновременно с этим заявители обратили внимание на полную бездеятельность местной Нацполиции в расследовании ряда уголовных производств, связанных с деятельностью горсовета.

"Люди требуют обоснованных и законных ответов", - заявил Григорий Мамка.

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Свою поддержку ему выразил народный депутат Александр Бакумов. По словам парламентария, в дальнейшем комитет планирует направить запросы в правоохранительные органы.

"У меня тоже возникли претензии к тому, как соблюдают законность в харьковском городском совете. К тендерам метрополитена и других коммунальных предприятий, которые являются убыточными", - рассказал NewsRoom Александр Бакумов.

Предприниматели ТЦ "Барабашово" уже объявили о сборе и обобщении информации о незаконных действиях чиновников мэрии и бездеятельности харьковской полиции, а также призвали всех неравнодушных горожан сообщать любые подобные факты. Все сведения передадут в комитет по правоохранительной деятельности.

Депутаты инициировали рассмотрение вопроса о произволе городских чиновников и бездеятельности местных органов Нацполиции по результатам встречи с предпринимателями, которая прошла еще 18 июня в Киеве. Тогда к харьковчанам вышли депутаты Верховной Рады Украины Юрий Бойко, Александр Фельдман, Юрий Одарченко, Александр Куницкий, Павел Сушко, Григорий Мамка и другие парламентарии. На встрече была достигнута договоренность, что произвол чиновников должен быть прекращён.