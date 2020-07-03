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Нардепы рассмотрят факты возможных нарушений со стороны харьковских чиновников

Нардепы рассмотрят факты возможных нарушений со стороны харьковских чиновников

Злоупотребления со стороны чиновников харьковской мэрии и бездействие Нацполиции будет рассматривать Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины. Народные избранники планируют направить запросы силовикам.

Глава комитета Денис Монастырский призвал депутатов предоставить материалы и дополнительные сведения по фактам затягивания следствия в уголовных производствах в отношении должностных лиц Харьковского горсовета. Нардепы также собирают сведения о нарушениях, злоупотреблениях и превышении полномочий чиновниками. Такое заявление Дениса Монастырского стало результатом выступлений 1 июля на заседании комитета двух народных депутатов.

По словам нардепа Григория Мамки, к парламентариям поступили обращения от жителей Харькова о возможной причастности городских чиновников и лично харьковского мэра Геннадия Кернеса к созданию заведомо убыточных коммунальных предприятий с целью разворовывания бюджетных средств. Одновременно с этим заявители обратили внимание на полную бездеятельность местной Нацполиции в расследовании ряда уголовных производств, связанных с деятельностью горсовета.

"Люди требуют обоснованных и законных ответов", - заявил Григорий Мамка.

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Свою поддержку ему выразил народный депутат Александр Бакумов. По словам парламентария, в дальнейшем комитет планирует направить запросы в правоохранительные органы.

"У меня тоже возникли претензии к тому, как соблюдают законность в харьковском городском совете. К тендерам метрополитена и других коммунальных предприятий, которые являются убыточными", - рассказал NewsRoom Александр Бакумов.

Предприниматели ТЦ "Барабашово" уже объявили о сборе и обобщении информации о незаконных действиях чиновников мэрии и бездеятельности харьковской полиции, а также призвали всех неравнодушных горожан сообщать любые подобные факты. Все сведения передадут в комитет по правоохранительной деятельности.

Депутаты инициировали рассмотрение вопроса о произволе городских чиновников и бездеятельности местных органов Нацполиции по результатам встречи с предпринимателями, которая прошла еще 18 июня в Киеве. Тогда к харьковчанам вышли депутаты Верховной Рады Украины Юрий Бойко, Александр Фельдман, Юрий Одарченко, Александр Куницкий, Павел Сушко, Григорий Мамка и другие парламентарии. На встрече была достигнута договоренность, что произвол чиновников должен быть прекращён.

ВР (29258) Нацполиция (16490) Харьков (7515) мэрия (110)


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Топ комментарии
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Якщо справи будуть "по факту", то значить персонально нікому нічого не буде...
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03.07.2020 14:18
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Якщо справи будуть "по факту", то значить персонально нікому нічого не буде...
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03.07.2020 14:18 Ответить
Наша пестня хороша - начий сначала. Для того, чтобы кого-то из казнокрадов посадить зе-власть должна сама быть белой и пушистой, но судя по курсу гривны старые коррупционные схемы грабят Украину не хуже прежнего. Поэтому ничего кернесам не будет, а все эти тело-движения зе-власти, абы трохи успокоить громадян и протянуть время.
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03.07.2020 14:19 Ответить
Чтобы эту систему сломать нужен месяц. Вспомни как всемогущий пшонка бежал снося на своём пути пограничников и металлодитекторную рамку... о так и кернесы будут бежать, но для этого нужна чистая и незапятнаная в коррупции власть.
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03.07.2020 15:50 Ответить
Мэром останется Кернес или кто-то из его команды. Харьковчане понимают, что другие ребята вряд ли лучше, поэтому рисковать не станут.
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03.07.2020 14:21 Ответить
те харьковчане которые так думают просто ватники
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03.07.2020 14:23 Ответить
Называй хоть матрасниками, это никого не интересует.
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03.07.2020 14:25 Ответить
моника ничего не решает, как верховный еврей беня гепе скажет, так и будет.
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03.07.2020 15:35 Ответить
этот ворсовет - вечный. одни и те же люди много лет при любой власти. только тотальное выжигание поможет.
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03.07.2020 14:55 Ответить
Саакашвили на Гепу и Ворсовет.Менять судебную систему надо,а потом Геню за зябры брать.Харьков -место обогащение только гепо-ворсоветовских.А харьковские мусора не изменились.Седьмой год выжидают,чтобы масть поменять..
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03.07.2020 15:13 Ответить
готовятся гепу менять на кого-то. очевидно.
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03.07.2020 15:36 Ответить
 
 