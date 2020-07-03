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Новини
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Нардепи розглянуть факти можливих порушень з боку харківських чиновників

Нардепи розглянуть факти можливих порушень з боку харківських чиновників

Зловживання з боку чиновників харківської мерії і бездіяльність Нацполіції розглядатиме Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Народні обранці планують направити запити силовикам.

Глава комітету Денис Монастирський закликав депутатів надати матеріали і додаткові відомості за фактами затягування слідства у кримінальних провадженнях щодо посадових осіб Харківської міськради. Нардепи також збирають відомості про порушення, зловживання і перевищення повноважень чиновниками. Така заява Дениса Монастирського стала результатом виступів 1 липня на засіданні комітету двох народних депутатів.

За словами нардепа Григорія Мамки, до парламентаріїв надійшли звернення від жителів Харкова про можливу причетність міських чиновників і особисто харківського мера Геннадія Кернеса до створення свідомо збиткових комунальних підприємств з метою розкрадання бюджетних коштів. Одночасно з цим заявники звернули увагу на повну бездіяльність місцевої Нацполіції в розслідуванні низки кримінальних проваджень, пов'язаних з діяльністю міськради.

"Люди вимагають обґрунтованих і законних відповідей", - заявив Григорій Мамка.

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Свою підтримку йому висловив народний депутат Олександр Бакумов. За словами парламентарія, в подальшому комітет планує направити запити в правоохоронні органи.

"У мене теж виникли претензії до того, як дотримуються законності в харківській міській раді. До тендерів метрополітену та інших комунальних підприємств, які є збитковими", - розповів NewsRoom Олександр Бакумов.

Підприємці ТЦ "Барабашово" вже оголосили про збір та узагальнення інформації про незаконні дії чиновників мерії та бездіяльності харківської поліції, а також закликали всіх небайдужих городян повідомляти будь-які подібні факти. Всі відомості передадуть у комітет з правоохоронної діяльності.

Депутати ініціювали розгляд питання про свавілля міських чиновників і бездіяльності місцевих органів Нацполіції за результатами зустрічі з підприємцями, яка пройшла ще 18 червня в Києві. Тоді до харків'ян вийшли депутати Верховної Ради України Юрій Бойко, Олександр Фельдман, Юрій Одарченко, Олександр Куницький, Павло Сушко, Григорій Мамка і інші парламентарії. На зустрічі була досягнута домовленість, що свавілля чиновників має бути припинено.

Автор: 

ВР (14994) Нацполіція (15196) Харків (5631) мерія (51)


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Топ коментарі
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Якщо справи будуть "по факту", то значить персонально нікому нічого не буде...
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03.07.2020 14:18
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Якщо справи будуть "по факту", то значить персонально нікому нічого не буде...
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03.07.2020 14:18 Відповісти
Наша пестня хороша - начий сначала. Для того, чтобы кого-то из казнокрадов посадить зе-власть должна сама быть белой и пушистой, но судя по курсу гривны старые коррупционные схемы грабят Украину не хуже прежнего. Поэтому ничего кернесам не будет, а все эти тело-движения зе-власти, абы трохи успокоить громадян и протянуть время.
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03.07.2020 14:19 Відповісти
Чтобы эту систему сломать нужен месяц. Вспомни как всемогущий пшонка бежал снося на своём пути пограничников и металлодитекторную рамку... о так и кернесы будут бежать, но для этого нужна чистая и незапятнаная в коррупции власть.
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03.07.2020 15:50 Відповісти
Мэром останется Кернес или кто-то из его команды. Харьковчане понимают, что другие ребята вряд ли лучше, поэтому рисковать не станут.
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03.07.2020 14:21 Відповісти
те харьковчане которые так думают просто ватники
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03.07.2020 14:23 Відповісти
Называй хоть матрасниками, это никого не интересует.
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03.07.2020 14:25 Відповісти
моника ничего не решает, как верховный еврей беня гепе скажет, так и будет.
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03.07.2020 15:35 Відповісти
этот ворсовет - вечный. одни и те же люди много лет при любой власти. только тотальное выжигание поможет.
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03.07.2020 14:55 Відповісти
Саакашвили на Гепу и Ворсовет.Менять судебную систему надо,а потом Геню за зябры брать.Харьков -место обогащение только гепо-ворсоветовских.А харьковские мусора не изменились.Седьмой год выжидают,чтобы масть поменять..
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03.07.2020 15:13 Відповісти
готовятся гепу менять на кого-то. очевидно.
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03.07.2020 15:36 Відповісти
 
 