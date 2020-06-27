Чиновник Харківської міськради підозрюється в розкраданні 800 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Чиновник разом із керівництвом комерційної структури організували схему з розкрадання коштів, виділених на освітлення житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час слідства поліцейські встановили, що до складу злочинного угруповання чиновників входили заступник директора одного з департаментів Харківської міської ради, директор і власник приватної фірми - переможця публічних закупівель.

Комерційна структура, згідно з умовами договору, проводила роботи з освітлення багатоповерхових житлових будинків Харкова коштом місцевого бюджету.

З метою власного збагачення зловмисники розробили схему з їхнього розкрадання і привласнення. Чиновник вносив завідомо неправдиві відомості в офіційні документи щодо обсягів та вартості поставлених матеріалів і виконаних робіт з освітлення багатоквартирних житлових будинків міста. Розмір завданих державі збитків становить понад 800 тис. гривень.

Наразі заступнику директора департаменту Харківської міської ради, директору фірми та її фактичному власнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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