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Чиновник Харківської міськради підозрюється в розкраданні 800 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Чиновник разом із керівництвом комерційної структури організували схему з розкрадання коштів, виділених на освітлення житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час слідства поліцейські встановили, що до складу злочинного угруповання чиновників входили заступник директора одного з департаментів Харківської міської ради, директор і власник приватної фірми - переможця публічних закупівель.

Комерційна структура, згідно з умовами договору, проводила роботи з освітлення багатоповерхових житлових будинків Харкова коштом  місцевого бюджету.

З метою власного збагачення зловмисники розробили схему з їхнього розкрадання і привласнення. Чиновник вносив завідомо неправдиві відомості в офіційні документи щодо обсягів та вартості поставлених матеріалів і виконаних робіт з освітлення багатоквартирних житлових будинків міста. Розмір завданих державі збитків становить понад 800 тис. гривень.

Наразі заступнику директора департаменту Харківської міської ради, директору фірми та її фактичному власнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Чиновник Харківської міськради підозрюється в розкраданні 800 тис. грн, - Нацполіція 01
Чиновник Харківської міськради підозрюється в розкраданні 800 тис. грн, - Нацполіція 02

Автор: 

міськрада (478) Нацполіція (15198) Харків (5631) крадіжка (658)


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Топ коментарі
+3
пацаны из горсовета Ха не будут уважать - попался на мелочёвке)).
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27.06.2020 17:10
+3
800 тищ? Тю...)))
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27.06.2020 17:14
+3
Харьковский горсовет весь можно с чистой совестью подозревать в хищениях и на большую сумму.
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27.06.2020 17:30
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Штраф 1365 гр, восстановление на работе через гуманный суд.
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27.06.2020 17:03 Відповісти
И шо гепу теперь посадят или нет?
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27.06.2020 17:05 Відповісти
У луДшего сегодня Днюха - ему не до того
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27.06.2020 17:15 Відповісти
пацаны из горсовета Ха не будут уважать - попался на мелочёвке)).
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27.06.2020 17:10 Відповісти
800 тищ? Тю...)))
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27.06.2020 17:14 Відповісти
Чиновник Харківської міськради підозрюється в розкраданні 800 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1447
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27.06.2020 17:28 Відповісти
Харьковский горсовет весь можно с чистой совестью подозревать в хищениях и на большую сумму.
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27.06.2020 17:30 Відповісти
Лавочки по 50тыс грн бы припомнили.
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27.06.2020 17:50 Відповісти
Чиновник Харківської міськради підозрюється в розкраданні 800 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7665
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27.06.2020 18:32 Відповісти
 
 