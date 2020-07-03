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Украина в зоне высокого риска вспышки полиовируса, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Украина в зоне высокого риска вспышки полиовируса, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

По состоянию за 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Украина в зоне высокого риска вспышки полиовируса, - ЦОЗ 01

Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране будут вакцинированы (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 646 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, всего зафиксированы 43 628 случаев

Украина в зоне высокого риска вспышки полиовируса, - ЦОЗ 02

Напомним, полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.

Украина в зоне высокого риска вспышки полиовируса, - ЦОЗ 03

болезнь (590) вирус (582) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+10
Как вы уже мрази достали со своими эпидемиями! Вы сами уроды, придерживаетесь хоть карантина? На гиляки всю эту Зелёную мразоту
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03.07.2020 14:39
+4
Но, прививки от полиомиелита в СССР были поголовными и обязательными. Не надо изобретать колесо заново. Это не "ковид" грёбаный.
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03.07.2020 14:44
+2
Согласен. Одно из немногих достижений для простого люда в сссрии - это диспансеризация. Победили очень много "позорных" болячек.
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03.07.2020 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Как вы уже мрази достали со своими эпидемиями! Вы сами уроды, придерживаетесь хоть карантина? На гиляки всю эту Зелёную мразоту
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03.07.2020 14:39 Ответить
Но, прививки от полиомиелита в СССР были поголовными и обязательными. Не надо изобретать колесо заново. Это не "ковид" грёбаный.
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03.07.2020 14:44 Ответить
Согласен. Одно из немногих достижений для простого люда в сссрии - это диспансеризация. Победили очень много "позорных" болячек.
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03.07.2020 15:01 Ответить
тема с ковидом по своей сути ничем не отличается от темы полиомиелита
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03.07.2020 15:03 Ответить
Но от ковида вакцины пока нет, а от полиомиелита есть.
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03.07.2020 15:48 Ответить
Стоит вспомнить
https://www.indostan.ru/novosti/1_10131_0.html
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03.07.2020 16:30 Ответить
Стоит

В 2011 году в Индии был зафиксирован единственный случай полиомиелита, по сравнению, например, с 2009 годом, когда таких случаев было 741.
Полиомиелит стал второй после оспы болезнью, которую Индии удалось победить. Во время каждого этапа иммунизации около 2,3 млн волонтеров обходили 209 млн домов, чтобы вакцинировать около 170 млн детей в возрасте до пяти лет.https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/01/140113_ru_s_india_polio
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03.07.2020 21:35 Ответить
а шо трете правду? а? упыри
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03.07.2020 15:02 Ответить
Просто переход от устрашения коронабесием, к ежегодному устрашению вакцинобесием. Ничего нового, начинается сезон вакциновпаривания. А это начальная психатака устрашением.
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03.07.2020 15:31 Ответить
Почуття тривоги.
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03.07.2020 16:47 Ответить
Вы давно мечтаете об эпидемии пилиомиелита в Украине?
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04.07.2020 09:29 Ответить
 
 