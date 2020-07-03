Украина в зоне высокого риска вспышки полиовируса, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.
По состоянию за 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.
Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране будут вакцинированы (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания.
Напомним, полиомиелит - острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.
В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.indostan.ru/novosti/1_10131_0.html
В 2011 году в Индии был зафиксирован единственный случай полиомиелита, по сравнению, например, с 2009 годом, когда таких случаев было 741.
Полиомиелит стал второй после оспы болезнью, которую Индии удалось победить. Во время каждого этапа иммунизации около 2,3 млн волонтеров обходили 209 млн домов, чтобы вакцинировать около 170 млн детей в возрасте до пяти лет.https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/01/140113_ru_s_india_polio