Україна в зоні високого ризику спалаху поліовірусу, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС) оцінила ризик передачі інфекції в разі ввезення дикого поліовірусу або появи дериваційного вакцинного поліовірусу (cVDPV) у 41 країні регіону. Ризик в Україні був зарахований до категорії високих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.
Станом за 5 місяців цього року тільки 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.
Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Вакцинація — єдина можливість вберегтися від ускладнень, викликаних поліомієлітом. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання.
Нагадаємо, поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.
Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.
У 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей віком до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення становило трохи більше 80%. Також понад 80% дітей було вакциновано і у віковій групі 14 років.
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В 2011 году в Индии был зафиксирован единственный случай полиомиелита, по сравнению, например, с 2009 годом, когда таких случаев было 741.
Полиомиелит стал второй после оспы болезнью, которую Индии удалось победить. Во время каждого этапа иммунизации около 2,3 млн волонтеров обходили 209 млн домов, чтобы вакцинировать около 170 млн детей в возрасте до пяти лет.https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/01/140113_ru_s_india_polio