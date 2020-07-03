Україна в зоні високого ризику спалаху поліовірусу, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС) оцінила ризик передачі інфекції в разі ввезення дикого поліовірусу або появи дериваційного вакцинного поліовірусу (cVDPV) у 41 країні регіону. Ризик в Україні був зарахований до категорії високих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

Станом за 5 місяців цього року тільки 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Вакцинація — єдина можливість вберегтися від ускладнень, викликаних поліомієлітом. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання.

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Нагадаємо, поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

У 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей віком до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення становило трохи більше 80%. Також понад 80% дітей було вакциновано і у віковій групі 14 років.