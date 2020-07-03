4G интернет появился еще на 8 станциях киевского метро

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно запустили 4G-интернет на восьми станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Это отмечается в совместном пресс-релизе операторов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Теперь скоростной интернет работает на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - прокомментировал запуск 4G в столичном метро мэр столицы Виталий Кличко.

В свою очередь президент "Киевстара" Александр Комаров отметил, что период карантина дал компаниям время провести необходимую подготовительную работу, чтобы ускорить запуск 4G на новых станциях.

На следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях: "Университет", "Театральная" и "Крещатик"; "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Площадь Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец Украина"; "Львовская Брама" (проектируемая станция), "Золотые Ворота", "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская".

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Сейчас для работы 4G в киевском метро операторы начали использовать частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета, указано в сообщении.

Напомним, что 5 марта 2020 года 4G интернет запустили на станции "Академгородок".