РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8558 посетителей онлайн
Новости
2 670 9

4G интернет появился еще на 8 станциях киевского метро

4G интернет появился еще на 8 станциях киевского метро

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно запустили 4G-интернет на восьми станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Это отмечается в совместном пресс-релизе операторов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Теперь скоростной интернет работает на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - прокомментировал запуск 4G в столичном метро мэр столицы Виталий Кличко.

В свою очередь президент "Киевстара" Александр Комаров отметил, что период карантина дал компаниям время провести необходимую подготовительную работу, чтобы ускорить запуск 4G на новых станциях.

На следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях: "Университет", "Театральная" и "Крещатик"; "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Площадь Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец Украина"; "Львовская Брама" (проектируемая станция), "Золотые Ворота", "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская".

Читайте также: 4G уже в доступности для половины населенных пунктов Украины, - Минцифры

Сейчас для работы 4G в киевском метро операторы начали использовать частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета, указано в сообщении.

Напомним, что 5 марта 2020 года 4G интернет запустили на станции "Академгородок".

интернет (1706) Киев (25572) Метрополитен (1016) 4G (26)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях: "Университет", "Театральная" и "Крещатик"... "Львовская Брама" (проектируемая станция)... Источник: https://censor.net/n3205914
Це довгобуд...
показать весь комментарий
03.07.2020 15:07 Ответить
Хорошо хоть не 5G, коронавирус не так сильно будет распространятся. Надеюсь, что я не зря голосовал за Зе и он не допустит введение в Украине 5G
показать весь комментарий
03.07.2020 15:08 Ответить
После 4Ж они начнут внедрять 5Ж. Это позволит им поднять тарифы и получить сверхприбыли ещё больше.
показать весь комментарий
03.07.2020 15:12 Ответить
Согласен, нужно отказаться от всех современных технологий, они все вредные. Уверен СуперЗе внесет подобный законопроэкт
показать весь комментарий
03.07.2020 15:14 Ответить
На данном этапе развития Украины и превращения ее в сельхозколонию кому нужен этот 4Ж? Но его внедрение позволило операторам в разы поднять тарифы для нищего населения и сверхприбыль в сотни миллионов долларов вывести за пределы Украины.
показать весь комментарий
03.07.2020 15:10 Ответить
Так с интернетом 4G станции уже перестанут минировать, или наоборот ?
показать весь комментарий
03.07.2020 15:26 Ответить
Главное, чтоб не 5Ж, бо от него коронавирус!
показать весь комментарий
03.07.2020 16:32 Ответить
Это безусловно хорошо, но 5G таки лучше а все что про него говорят, бред
показать весь комментарий
27.11.2020 12:24 Ответить
 
 