4G інтернет з'явився ще на 8 станціях київського метро

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell спільно запустили 4G-інтернет на восьми станціях київського метро і в тунелях між ними.

Це зазначається в спільному пресрелізі операторів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тепер швидкісний інтернет працює на станціях "Житомирська", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

"Проєкт складний і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи великі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв'язку у київській підземці", - прокоментував запуск 4G у столичному метро мер столиці Віталій Кличко.

Зі свого боку президент "Київстару" Олександр Комаров зазначив, що період карантину дав компаніям час провести необхідну підготовчу роботу, щоб прискорити запуск 4G на нових станціях.

На наступному етапі 4G буде запущено ще на 14 станціях: "Університет", "Театральна" і "Хрещатик"; "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" та "Палац Україна"; "Львівська Брама" (проєктована станція), "Золоті Ворота", "Палац спорту", "Кловська" і "Печерська".

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Нині для роботи 4G у київському метро оператори почали використовувати частоти у двох діапазонах 1800 МГц і 2600 МГц, що дає змогу забезпечити кращу якість і швидкість мобільного інтернету, зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 березня 2020 року 4G інтернет запустили на станції "Академмістечко".