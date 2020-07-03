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4G інтернет з'явився ще на 8 станціях київського метро

4G інтернет з'явився ще на 8 станціях київського метро

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell спільно запустили 4G-інтернет на восьми станціях київського метро і в тунелях між ними.

Це зазначається в спільному пресрелізі операторів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тепер швидкісний інтернет працює на станціях "Житомирська", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

"Проєкт складний і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи великі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв'язку у київській підземці", - прокоментував запуск 4G у столичному метро мер столиці Віталій Кличко.

Зі свого боку президент "Київстару" Олександр Комаров зазначив, що період карантину дав компаніям час провести необхідну підготовчу роботу, щоб прискорити запуск 4G на нових станціях.

На наступному етапі 4G буде запущено ще на 14 станціях: "Університет", "Театральна" і "Хрещатик"; "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" та "Палац Україна"; "Львівська Брама" (проєктована станція), "Золоті Ворота", "Палац спорту", "Кловська" і "Печерська".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4G вже доступне для половини населених пунктів України, - Мінцифри

Нині для роботи 4G у київському метро оператори почали використовувати частоти у двох діапазонах 1800 МГц і 2600 МГц, що дає змогу забезпечити кращу якість і швидкість мобільного інтернету, зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 березня 2020 року 4G інтернет запустили на станції "Академмістечко".

Автор: 

інтернет (2003) Київ (19525) Метрополітен (1418) 4G (159)


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На следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях: "Университет", "Театральная" и "Крещатик"... "Львовская Брама" (проектируемая станция)... Источник: https://censor.net/n3205914
Це довгобуд...
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03.07.2020 15:07 Відповісти
Хорошо хоть не 5G, коронавирус не так сильно будет распространятся. Надеюсь, что я не зря голосовал за Зе и он не допустит введение в Украине 5G
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03.07.2020 15:08 Відповісти
После 4Ж они начнут внедрять 5Ж. Это позволит им поднять тарифы и получить сверхприбыли ещё больше.
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03.07.2020 15:12 Відповісти
Согласен, нужно отказаться от всех современных технологий, они все вредные. Уверен СуперЗе внесет подобный законопроэкт
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03.07.2020 15:14 Відповісти
На данном этапе развития Украины и превращения ее в сельхозколонию кому нужен этот 4Ж? Но его внедрение позволило операторам в разы поднять тарифы для нищего населения и сверхприбыль в сотни миллионов долларов вывести за пределы Украины.
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03.07.2020 15:10 Відповісти
Так с интернетом 4G станции уже перестанут минировать, или наоборот ?
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03.07.2020 15:26 Відповісти
Главное, чтоб не 5Ж, бо от него коронавирус!
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03.07.2020 16:32 Відповісти
Это безусловно хорошо, но 5G таки лучше а все что про него говорят, бред
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27.11.2020 12:24 Відповісти
 
 