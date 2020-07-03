После свадьбы на Ивано-Франковщине зафиксировали вспышку COVID-19, инфицировались 7 человек, - ОГА

В Ивано-Франковской области, в городе Городенка, после свадьбы зафиксировали вспышку COVID-19 - коронавирус подтвердили у семи человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель облгосадминистрации Виталий Федорив.

"В Городенке после свадьбы из 14 человек, которые обратились к врачам, положительный ПЦР-результат получили семь человек", - сказал глава ОГА.

По его информации, на свадьбе присутствовали 44 человека.

Сейчас в Городенковском районе на самоизоляции находятся 16 человек, положительными ПЦР-тесты на коронавирус оказались у 12 человек, амбулаторно лечились 8 человек из них трое - дети.

"Сейчас на амбулаторном лечении находятся 6 человек", - отметил Федорив.

Он связывает рост заболеваемости COVID-19 в области "напрямую со смягчением карантинных мер".

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