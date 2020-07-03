После свадьбы на Ивано-Франковщине зафиксировали вспышку COVID-19, инфицировались 7 человек, - ОГА
В Ивано-Франковской области, в городе Городенка, после свадьбы зафиксировали вспышку COVID-19 - коронавирус подтвердили у семи человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель облгосадминистрации Виталий Федорив.
"В Городенке после свадьбы из 14 человек, которые обратились к врачам, положительный ПЦР-результат получили семь человек", - сказал глава ОГА.
По его информации, на свадьбе присутствовали 44 человека.
Сейчас в Городенковском районе на самоизоляции находятся 16 человек, положительными ПЦР-тесты на коронавирус оказались у 12 человек, амбулаторно лечились 8 человек из них трое - дети.
"Сейчас на амбулаторном лечении находятся 6 человек", - отметил Федорив.
Он связывает рост заболеваемости COVID-19 в области "напрямую со смягчением карантинных мер".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Режим в ней утонет, если только латание дыры не проведут из-за поребрика.
Кстати, а правда что у Ермака агентурная кличка: Козырь ?