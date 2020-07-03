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Новости Коронавирус и карантин
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После свадьбы на Ивано-Франковщине зафиксировали вспышку COVID-19, инфицировались 7 человек, - ОГА

После свадьбы на Ивано-Франковщине зафиксировали вспышку COVID-19, инфицировались 7 человек, - ОГА

В Ивано-Франковской области, в городе Городенка, после свадьбы зафиксировали вспышку COVID-19 - коронавирус подтвердили у семи человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель облгосадминистрации Виталий Федорив.

"В Городенке после свадьбы из 14 человек, которые обратились к врачам, положительный ПЦР-результат получили семь человек", - сказал глава ОГА.

По его информации, на свадьбе присутствовали 44 человека.

Сейчас в Городенковском районе на самоизоляции находятся 16 человек, положительными ПЦР-тесты на коронавирус оказались у 12 человек, амбулаторно лечились 8 человек из них трое - дети.

"Сейчас на амбулаторном лечении находятся 6 человек", - отметил Федорив.

Он связывает рост заболеваемости COVID-19 в области "напрямую со смягчением карантинных мер".

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2392) свадьба (154) Ивано-Франковская область (923) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Закончится. Нужно просто выгнать зелёных с Банковой.
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03.07.2020 15:19
+3
Это ты заглядываешь в чёрную дыру в бюджете ?
Режим в ней утонет, если только латание дыры не проведут из-за поребрика.
Кстати, а правда что у Ермака агентурная кличка: Козырь ?
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03.07.2020 15:29
+2
У него диабет. На ладонях, скорее всего, есть трещины, через которые может проникнуть любая инфекция.
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03.07.2020 15:24
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вируса нет..
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03.07.2020 15:16 Ответить
Тогда зачем черные перчатки летом?После свадьбы на Ивано-Франковщине зафиксировали вспышку COVID-19, инфицировались 7 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 3670
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03.07.2020 15:23 Ответить
У него диабет. На ладонях, скорее всего, есть трещины, через которые может проникнуть любая инфекция.
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03.07.2020 15:24 Ответить
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03.07.2020 15:27 Ответить
А как же маска? Ковид же передается через органы дыхания, а он без маски
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03.07.2020 17:45 Ответить
Ну хоть на этот раз не Гэлувин
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03.07.2020 19:29 Ответить
Этот карантин не закончится никогда, в том числе и из-за быдла с их быдлообрядами
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03.07.2020 15:17 Ответить
Закончится. Нужно просто выгнать зелёных с Банковой.
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03.07.2020 15:19 Ответить
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03.07.2020 15:27 Ответить
Это ты заглядываешь в чёрную дыру в бюджете ?
Режим в ней утонет, если только латание дыры не проведут из-за поребрика.
Кстати, а правда что у Ермака агентурная кличка: Козырь ?
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03.07.2020 15:29 Ответить
И после этого ковидло исчезнет на всей планете?
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03.07.2020 17:47 Ответить
Да,печально шо наше правительстао во главе з Зелей принимает участвие в мировом лохотроне.
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03.07.2020 20:07 Ответить
Цікаво подивитись на ваше весілля, гостей зовсім не було?
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03.07.2020 15:56 Ответить
ну хорошо хоть не сальмонелез...да???
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03.07.2020 15:21 Ответить
амбулаторное лечение? почему они считаются больными если просто сидят дома?
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03.07.2020 15:21 Ответить
С чем они вообще обращались к медикам?
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03.07.2020 15:35 Ответить
Може то не "Ковид" а "Бодун".
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03.07.2020 20:09 Ответить
після весілля на кладовище...романтика
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03.07.2020 15:46 Ответить
и умерли они в один день ....
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03.07.2020 16:10 Ответить
 
 