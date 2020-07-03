УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6766 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 017 19

Після весілля на Івано-Франківщині зафіксували спалах COVID-19, інфікувалися 7 осіб, - ОДА

Після весілля на Івано-Франківщині зафіксували спалах COVID-19, інфікувалися 7 осіб, - ОДА

В Івано-Франківській області, в місті Городенка, після весілля зафіксували спалах COVID-19 - коронавірус підтвердили у семи осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

"У Городенці після весілля із 14 осіб, які звернулися до лікарів, позитивний ПЛР-результат отримали семеро людей", - сказав глава ОДА.

За його інформацією, на весіллі були присутні 44 особи.

Зараз у Городенківському районі на самоізоляції перебувають 16 осіб, позитивними ПЛР-тести на коронавірус виявилися у 12 осіб, амбулаторно лікувалися 8 осіб, з них троє - діти.

"Зараз на амбулаторному лікуванні перебувають 6 осіб", - зазначив Федорів.

Він пов'язує зростання захворюваності COVID-19 в області "безпосередньо з пом'якшенням карантинних заходів".

Читайте також: Бізнес має нести відповідальність, якщо не контролює дотримання правил карантину, - Зеленський

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1629) весілля (76) Івано-Франківська область (952) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Закончится. Нужно просто выгнать зелёных с Банковой.
показати весь коментар
03.07.2020 15:19
+3
Это ты заглядываешь в чёрную дыру в бюджете ?
Режим в ней утонет, если только латание дыры не проведут из-за поребрика.
Кстати, а правда что у Ермака агентурная кличка: Козырь ?
показати весь коментар
03.07.2020 15:29
+2
У него диабет. На ладонях, скорее всего, есть трещины, через которые может проникнуть любая инфекция.
показати весь коментар
03.07.2020 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вируса нет..
показати весь коментар
03.07.2020 15:16 Відповісти
Тогда зачем черные перчатки летом?После свадьбы на Ивано-Франковщине зафиксировали вспышку COVID-19, инфицировались 7 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 3670
показати весь коментар
03.07.2020 15:23 Відповісти
У него диабет. На ладонях, скорее всего, есть трещины, через которые может проникнуть любая инфекция.
показати весь коментар
03.07.2020 15:24 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2020 15:27 Відповісти
А как же маска? Ковид же передается через органы дыхания, а он без маски
показати весь коментар
03.07.2020 17:45 Відповісти
Ну хоть на этот раз не Гэлувин
показати весь коментар
03.07.2020 19:29 Відповісти
Этот карантин не закончится никогда, в том числе и из-за быдла с их быдлообрядами
показати весь коментар
03.07.2020 15:17 Відповісти
Закончится. Нужно просто выгнать зелёных с Банковой.
показати весь коментар
03.07.2020 15:19 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2020 15:27 Відповісти
Это ты заглядываешь в чёрную дыру в бюджете ?
Режим в ней утонет, если только латание дыры не проведут из-за поребрика.
Кстати, а правда что у Ермака агентурная кличка: Козырь ?
показати весь коментар
03.07.2020 15:29 Відповісти
И после этого ковидло исчезнет на всей планете?
показати весь коментар
03.07.2020 17:47 Відповісти
Да,печально шо наше правительстао во главе з Зелей принимает участвие в мировом лохотроне.
показати весь коментар
03.07.2020 20:07 Відповісти
Цікаво подивитись на ваше весілля, гостей зовсім не було?
показати весь коментар
03.07.2020 15:56 Відповісти
ну хорошо хоть не сальмонелез...да???
показати весь коментар
03.07.2020 15:21 Відповісти
амбулаторное лечение? почему они считаются больными если просто сидят дома?
показати весь коментар
03.07.2020 15:21 Відповісти
С чем они вообще обращались к медикам?
показати весь коментар
03.07.2020 15:35 Відповісти
Може то не "Ковид" а "Бодун".
показати весь коментар
03.07.2020 20:09 Відповісти
після весілля на кладовище...романтика
показати весь коментар
03.07.2020 15:46 Відповісти
и умерли они в один день ....
показати весь коментар
03.07.2020 16:10 Відповісти
 
 