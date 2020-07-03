Після весілля на Івано-Франківщині зафіксували спалах COVID-19, інфікувалися 7 осіб, - ОДА

В Івано-Франківській області, в місті Городенка, після весілля зафіксували спалах COVID-19 - коронавірус підтвердили у семи осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

"У Городенці після весілля із 14 осіб, які звернулися до лікарів, позитивний ПЛР-результат отримали семеро людей", - сказав глава ОДА.

За його інформацією, на весіллі були присутні 44 особи.

Зараз у Городенківському районі на самоізоляції перебувають 16 осіб, позитивними ПЛР-тести на коронавірус виявилися у 12 осіб, амбулаторно лікувалися 8 осіб, з них троє - діти.

"Зараз на амбулаторному лікуванні перебувають 6 осіб", - зазначив Федорів.

Він пов'язує зростання захворюваності COVID-19 в області "безпосередньо з пом'якшенням карантинних заходів".

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