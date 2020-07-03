РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4413 посетителей онлайн
Новости
3 625 5

Спасатели достали из озера на столичной Оболони тело мужчины, - ГСЧС

Спасатели достали из озера на столичной Оболони тело мужчины, - ГСЧС

В Киеве в озере на Оболони обнаружено тело мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

3 июля, в 08:53 в ГСЧС поступило сообщение, что в озере Редькино Оболонского района столицы, на поверхности воды находится тело человека.

К месту вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию на место происшествия было установлено, что тело мужчины находилось на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью водолазно-спасательного оборудования доставили тело на берег и передали следственно-оперативной группе.

Читайте: В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 70 человек, во время пожаров - 10, - ГСЧС

Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

Автор: 

Киев (25572) смерть (9230) ГСЧС (4979) вода (918)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как такое может быть? Там полно народа сейчас. Куча столов прямо на пляже. Толпы народа жрут и пьют прямо на пляже.
показать весь комментарий
03.07.2020 15:54 Ответить
Якщо сплив, то потонути міг і значно раніше. І не факт, що це потопельник, могли підкинути.
Ось так і ходи на Міністерку купатися. Жах.
показать весь комментарий
03.07.2020 16:39 Ответить
Нельзя лезть в воду пьяным!
показать весь комментарий
03.07.2020 16:19 Ответить
Вірус відпочиває. Аварії, пожежі і тд і тп. Війни не треба. Тисячі людей...
показать весь комментарий
03.07.2020 17:27 Ответить
Таки да.
показать весь комментарий
03.07.2020 22:40 Ответить
 
 