Рятувальники дістали з озера на столичній Оболоні тіло чоловіка, - ДСНС
У Києві в озері на Оболоні виявлено тіло чоловіка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
3 липня о 08:53 до ДСНС надійшло повідомлення, що в озері Редькине Оболонського району столиці на поверхні води перебуває тіло людини.
До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На місці події було встановлено, що тіло чоловіка було на відстані 10 метрів від берега. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.
Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.
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Ось так і ходи на Міністерку купатися. Жах.