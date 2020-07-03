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Новини
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Рятувальники дістали з озера на столичній Оболоні тіло чоловіка, - ДСНС

Рятувальники дістали з озера на столичній Оболоні тіло чоловіка, - ДСНС

У Києві в озері на Оболоні виявлено тіло чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

3 липня о 08:53 до ДСНС надійшло повідомлення, що в озері Редькине Оболонського району столиці на поверхні води перебуває тіло людини.

До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На місці події було встановлено, що тіло чоловіка було на відстані 10 метрів від берега. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 70 осіб, під час пожеж - 10, - ДСНС

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Автор: 

Київ (19525) смерть (6757) ДСНС (5118) вода (1178)


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Как такое может быть? Там полно народа сейчас. Куча столов прямо на пляже. Толпы народа жрут и пьют прямо на пляже.
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03.07.2020 15:54 Відповісти
Якщо сплив, то потонути міг і значно раніше. І не факт, що це потопельник, могли підкинути.
Ось так і ходи на Міністерку купатися. Жах.
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03.07.2020 16:39 Відповісти
Нельзя лезть в воду пьяным!
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03.07.2020 16:19 Відповісти
Вірус відпочиває. Аварії, пожежі і тд і тп. Війни не треба. Тисячі людей...
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03.07.2020 17:27 Відповісти
Таки да.
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03.07.2020 22:40 Відповісти
 
 