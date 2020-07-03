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Из-за обмеления Днепра ухудшается качество воды, - "Киевводоканал"

Из-за обмеления Днепра ухудшается качество воды, -

Качество воды в Днепре ухудшается, что оказывает негативное влияние на качество воды, поступающей на очистку перед подачей потребителям.

Об этом заявил глава правления, гендиректор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

"Каждый год повышается среднесуточная температура, а среднегодовое количество осадков уменьшается. Днепр мелеет. Перед мостом Патона уже появились острова. Наши коллеги из Ассоциации рыбалок утверждают, что в среднекиевской части и Киевской акватории Днепра уже 56 мелей, которые скоро станут островами и будет огромная проблема. В ближайшие 10 лет обмеление может достичь значительных показателей – это создает проблему водоканалам, поскольку вследствие этого еще и ухудшается исходное качество воды для очистных сооружений (осущестляют водоподготовку перед подачей потребителям, доводя их до соответствия требованиям Санитарных норм)", - сказал Новицкий.

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Он подчеркнул, что это представляет техническую проблему для водоканала: колличество воды уменьшается, это провоцирует застои и рост сине-зеленых водорослей, которые ухудшают качество воды, уменьшают уровень насыщения воды кислородом.

"Наша технология, которая предусматривала определенное качество воды на выходе, не предусматривала (происходящих сейчас., - Ред.) изменений. Мы поддерживаем качество воды на соответствующем контроле, соблюдаем выполнение жестких требований соотвествия СанПин (гигиенические нормативы), но ситуация ухудшается. Требуется модернизация", - сказал Новицкий.

Глава "Киевводоканала" отметил, что строительство гидроэлектростанций также оказало негативное влияние на происходящие в Днепре процессы.

За счет водозабора из Днепра (через Днепровскую водопроводную станцию) покрывается треть потребностей в питьевой воде жителей Киева (подает около 150 тыс. куб. м в сутки). Остальное обеспечивает Деснянская станция (до 500 тыс. куб м в сутки) и вода из артезианских скважин (10% общей потребности).

Автор: 

Днепр (4426) Киев (25572) Киевводоканал (129) вода (918)


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Топ комментарии
+7
Какое обмеление? Дожди Украину заливают. Напишите прямо,ищем причину поднять тарифы на воду.
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03.07.2020 15:58
+6
Может нужно не песок намывать в поймах а заниматься руслом!??? Получается в пойме глубины по тридцать метров а на русле острова!!! Мрази!
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03.07.2020 16:12
+4
Ще років з тридцять тому по Десні ходили теплоходи на Чернігів.
У Чернігові річковий порт (уже не фуричить).
Тепер Десна жабі по коліно - русло запіщанене.
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03.07.2020 16:35
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Какое обмеление? Дожди Украину заливают. Напишите прямо,ищем причину поднять тарифы на воду.
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03.07.2020 15:58 Ответить
Еще и патриот Бе, цены на хлор поднял, на радость зелохам.
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03.07.2020 15:59 Ответить
из Ассоциации рыбалок.... что за рыбалки такие? это много-много рыбных ловлей?

колличество воды.... це просто жах...

а Днепр, да цветет и мелеет.
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03.07.2020 16:09 Ответить
кожне рузьге мурло повинно пожартувати про свою мовну недорозвинутість
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03.07.2020 22:01 Ответить
Мои окна выходят на Днепр ( Оболонский район) и во время когда Днепр не покрыт льдом все время курсируют большие платформы которые перевозят песок для строительства. Может быть одна из причин обмеления Днепра именно в том, что песок тоннами вывозится на строительство и никто ответственности за нарушение экосистемы и качество воды не несет?
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03.07.2020 16:11 Ответить
Может нужно не песок намывать в поймах а заниматься руслом!??? Получается в пойме глубины по тридцать метров а на русле острова!!! Мрази!
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03.07.2020 16:12 Ответить
Ще років з тридцять тому по Десні ходили теплоходи на Чернігів.
У Чернігові річковий порт (уже не фуричить).
Тепер Десна жабі по коліно - русло запіщанене.
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03.07.2020 16:35 Ответить
Да и до этого она была не лучшего качества, ну а теперь и говорить об этом вообще не стоит.
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03.07.2020 16:44 Ответить
В тоже время очень много транспортных средств в летнее время курсирует по Днепру, на водном транспорте установлены бензиновые моторы, их количество никто не контролирует, отсюда и загрязненная бензином и мазутом вода, не пригодная для купания и с плохими показателями гигиенических нормативов
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03.07.2020 17:55 Ответить
Каких транспортных средств? Несколько десятков лодок и одна баржа с песком?
Раньше на Днепре движение было как на Крещатике) и вода была нормальная
Меньше нужно песок намывать под берегом, а делать нормальный фарватер
После земснаряда глубины по 20метров под берегами и по заливам, а фарватер мелеет и сужается
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04.07.2020 07:58 Ответить
Порізав ліси на пеньочки дивись тепер на пісок у річках і ставочках!"
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03.07.2020 19:06 Ответить
 
 