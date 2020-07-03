Из-за обмеления Днепра ухудшается качество воды, - "Киевводоканал"

Качество воды в Днепре ухудшается, что оказывает негативное влияние на качество воды, поступающей на очистку перед подачей потребителям.

Об этом заявил глава правления, гендиректор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

"Каждый год повышается среднесуточная температура, а среднегодовое количество осадков уменьшается. Днепр мелеет. Перед мостом Патона уже появились острова. Наши коллеги из Ассоциации рыбалок утверждают, что в среднекиевской части и Киевской акватории Днепра уже 56 мелей, которые скоро станут островами и будет огромная проблема. В ближайшие 10 лет обмеление может достичь значительных показателей – это создает проблему водоканалам, поскольку вследствие этого еще и ухудшается исходное качество воды для очистных сооружений (осущестляют водоподготовку перед подачей потребителям, доводя их до соответствия требованиям Санитарных норм)", - сказал Новицкий.

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Он подчеркнул, что это представляет техническую проблему для водоканала: колличество воды уменьшается, это провоцирует застои и рост сине-зеленых водорослей, которые ухудшают качество воды, уменьшают уровень насыщения воды кислородом.

"Наша технология, которая предусматривала определенное качество воды на выходе, не предусматривала (происходящих сейчас., - Ред.) изменений. Мы поддерживаем качество воды на соответствующем контроле, соблюдаем выполнение жестких требований соотвествия СанПин (гигиенические нормативы), но ситуация ухудшается. Требуется модернизация", - сказал Новицкий.

Глава "Киевводоканала" отметил, что строительство гидроэлектростанций также оказало негативное влияние на происходящие в Днепре процессы.

За счет водозабора из Днепра (через Днепровскую водопроводную станцию) покрывается треть потребностей в питьевой воде жителей Киева (подает около 150 тыс. куб. м в сутки). Остальное обеспечивает Деснянская станция (до 500 тыс. куб м в сутки) и вода из артезианских скважин (10% общей потребности).