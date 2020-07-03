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Через обміління Дніпра погіршується якість води, - "Київводоканал"

Через обміління Дніпра погіршується якість води, -

Якість води в Дніпрі погіршується, що має негативний вплив на якість води, яка надходить на очищення перед подачею споживачам.

Про це заявив глава правління, гендиректор "Київводоканалу" Дмитро Новицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112.ua.

"Щороку середньодобова температура підвищується, а середньорічна кількість опадів зменшується. Дніпро міліє. Перед мостом Патона вже з'явилися острови. Наші колеги з Асоціації рибалок стверджують, що в середньокиївській частині та Київській акваторії Дніпра вже 56 мілин, які скоро стануть островами і буде величезна проблема. У найближчі 10 років обміління може досягти значних показників – це створює проблему водоканалам, оскільки внаслідок цього ще й погіршується початкова якість води для очисних споруд (здійснюють водопідготовку перед подачею споживачам, доводячи їх до відповідності вимогам Санітарних норм)", - сказав Новицький.

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Він підкреслив, що це є технічною проблемою для водоканалу: кількість води зменшується, це провокує застої і збільшення  синьо-зелених водоростей, які погіршують якість води, зменшують рівень насичення води киснем. "Наша технологія, яка передбачала певну якість води на виході, не передбачала (що відбуваються зараз, - ред.) змін. Ми підтримуємо якість води на відповідному контролі, дотримання виконання жорстких вимог відповідності СанПін (гігієнічні нормативи), але ситуація погіршується. Потрібна модернізація", - сказав Новицький.

Глава "Київводоканалу" зазначив, що будівництво гідроелектростанцій також мало негативний вплив на процеси, що відбьбуваються в Дніпрі.

За рахунок водозабору з Дніпра (через Дніпровську водопровідну станцію) покривається третина потреб у питній воді жителів Києва (подає близько 150 тис. куб. м на добу). Решту забезпечує Деснянська станція (до 500 тис. куб м в добу) і вода з артезіанських свердловин (10% загальної потреби).

Автор: 

Дніпро (3282) Київ (19525) Київводоканал (156) вода (1178)


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Топ коментарі
+7
Какое обмеление? Дожди Украину заливают. Напишите прямо,ищем причину поднять тарифы на воду.
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03.07.2020 15:58
+6
Может нужно не песок намывать в поймах а заниматься руслом!??? Получается в пойме глубины по тридцать метров а на русле острова!!! Мрази!
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03.07.2020 16:12
+4
Ще років з тридцять тому по Десні ходили теплоходи на Чернігів.
У Чернігові річковий порт (уже не фуричить).
Тепер Десна жабі по коліно - русло запіщанене.
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03.07.2020 16:35
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Какое обмеление? Дожди Украину заливают. Напишите прямо,ищем причину поднять тарифы на воду.
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03.07.2020 15:58 Відповісти
Еще и патриот Бе, цены на хлор поднял, на радость зелохам.
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03.07.2020 15:59 Відповісти
из Ассоциации рыбалок.... что за рыбалки такие? это много-много рыбных ловлей?

колличество воды.... це просто жах...

а Днепр, да цветет и мелеет.
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03.07.2020 16:09 Відповісти
кожне рузьге мурло повинно пожартувати про свою мовну недорозвинутість
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03.07.2020 22:01 Відповісти
Мои окна выходят на Днепр ( Оболонский район) и во время когда Днепр не покрыт льдом все время курсируют большие платформы которые перевозят песок для строительства. Может быть одна из причин обмеления Днепра именно в том, что песок тоннами вывозится на строительство и никто ответственности за нарушение экосистемы и качество воды не несет?
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03.07.2020 16:11 Відповісти
Может нужно не песок намывать в поймах а заниматься руслом!??? Получается в пойме глубины по тридцать метров а на русле острова!!! Мрази!
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03.07.2020 16:12 Відповісти
Ще років з тридцять тому по Десні ходили теплоходи на Чернігів.
У Чернігові річковий порт (уже не фуричить).
Тепер Десна жабі по коліно - русло запіщанене.
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03.07.2020 16:35 Відповісти
Да и до этого она была не лучшего качества, ну а теперь и говорить об этом вообще не стоит.
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03.07.2020 16:44 Відповісти
В тоже время очень много транспортных средств в летнее время курсирует по Днепру, на водном транспорте установлены бензиновые моторы, их количество никто не контролирует, отсюда и загрязненная бензином и мазутом вода, не пригодная для купания и с плохими показателями гигиенических нормативов
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03.07.2020 17:55 Відповісти
Каких транспортных средств? Несколько десятков лодок и одна баржа с песком?
Раньше на Днепре движение было как на Крещатике) и вода была нормальная
Меньше нужно песок намывать под берегом, а делать нормальный фарватер
После земснаряда глубины по 20метров под берегами и по заливам, а фарватер мелеет и сужается
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04.07.2020 07:58 Відповісти
Порізав ліси на пеньочки дивись тепер на пісок у річках і ставочках!"
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03.07.2020 19:06 Відповісти
 
 