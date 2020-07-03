Через обміління Дніпра погіршується якість води, - "Київводоканал"

Якість води в Дніпрі погіршується, що має негативний вплив на якість води, яка надходить на очищення перед подачею споживачам.

Про це заявив глава правління, гендиректор "Київводоканалу" Дмитро Новицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112.ua.

"Щороку середньодобова температура підвищується, а середньорічна кількість опадів зменшується. Дніпро міліє. Перед мостом Патона вже з'явилися острови. Наші колеги з Асоціації рибалок стверджують, що в середньокиївській частині та Київській акваторії Дніпра вже 56 мілин, які скоро стануть островами і буде величезна проблема. У найближчі 10 років обміління може досягти значних показників – це створює проблему водоканалам, оскільки внаслідок цього ще й погіршується початкова якість води для очисних споруд (здійснюють водопідготовку перед подачею споживачам, доводячи їх до відповідності вимогам Санітарних норм)", - сказав Новицький.

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Він підкреслив, що це є технічною проблемою для водоканалу: кількість води зменшується, це провокує застої і збільшення синьо-зелених водоростей, які погіршують якість води, зменшують рівень насичення води киснем. "Наша технологія, яка передбачала певну якість води на виході, не передбачала (що відбуваються зараз, - ред.) змін. Ми підтримуємо якість води на відповідному контролі, дотримання виконання жорстких вимог відповідності СанПін (гігієнічні нормативи), але ситуація погіршується. Потрібна модернізація", - сказав Новицький.

Глава "Київводоканалу" зазначив, що будівництво гідроелектростанцій також мало негативний вплив на процеси, що відбьбуваються в Дніпрі.

За рахунок водозабору з Дніпра (через Дніпровську водопровідну станцію) покривається третина потреб у питній воді жителів Києва (подає близько 150 тис. куб. м на добу). Решту забезпечує Деснянська станція (до 500 тис. куб м в добу) і вода з артезіанських свердловин (10% загальної потреби).