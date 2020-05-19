"Київводоканал" має намір підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення до 27,35 грн за 1 куб. м
ЗАТ "АК "Київводоканал" інформує споживачів про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".
У компанії нагадали, що 5.02.2020 р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, був схвалений такий проєкт постанови:
"Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік:
тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 22,992 грн (у т. ч. ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м, з них:
- 13,440 грн (у т. ч. ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання;
- 9,552 грн (у т. ч. ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення;
В "Київводоканалі" зазначили, що розрахунки планованих тарифів на 2021 рік проведені на підставі і виключно відповідно до вимог чинного законодавства України та постанов національного регулятора.
Таким чином, пропозиції ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо встановлення на 2021 рік тарифів наступні:
- встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 27,35 грн (у т. ч. ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:
- 14,74 грн (у т. ч. ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;
- 12,61 грн (у т. ч. ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення;
"Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 календарних днів з моменту публікації на адресу: ПрАТ "АК "Київводоканал", 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, або на електронну пошту: [email protected]", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті "Київводоканалі" 15 травня.
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В Києві потрібно мінімум 50 грн.
400 - 500 как договориться метр скважины + обсадная труба. Насос китайский (через 2 года полетит) Качай, не хочу. Водоотвод септик, кто круче поля орошения. Суп и чай, так это магазинная 60 коп/литр.
Там где зебил сдохнет с голоду - порохобот немножко похудеет!!!
Вот и плевать всем, система есть система. Начнешь бороться как Че Гевара, так сам знаешь че будет. Ну шлепнет кто нибудь когда нибудь такого какого нибудь олигарха, ты прикинь какая вонь то подымется? Просто ахтунг. В противном случае анархия, кацапы еще больше вгрызутся в жопу. И тут еще и власть такая, прям как в кино.
OffPeak
19.05.2020
ОЕС України
38.86 EUR/МВт.год
Україна БуОс
42.75 EUR/МВт.год
Польща
https://tge.pl/ 37.98 EUR/МВт.год
Румунія
https://www.opcom.ro/pp/home.php 26.91 EUR/МВт.год
Угорщина
https://hupx.hu 26.09 EUR/МВт.год
Словаччина
https://www.okte.sk 25.08 EUR/МВт.год
https://www.oree.com.ua/
В Украине перекос по ценам на електричество, у нас промышленность (в т.ч. и водоканал) доплачивает за население, т.е. для населения будут подымать цену пока она не будет такой же как и для промышленности как это зделал Порошенко с газом - для всех цена одинаковая.
а так мысль верная Водоканали и т.д. повышают цены т.к. с января 2020г. подорожало електричество для промышленности путем отделения цены на распределение електричества от основной цены електричества в 2019г, а в 2020г тариф на распределение вырос в два и более раз, ну и с ведением рынка електроенергии в 2019г. многозонный тариф стал по желанию продавца електроенергии, а продавцы електроенергии продавать по нему не хотят т.к. это удорожает им систему учета, а так все равно никто с подводной лодки не денется, будут платить никуда не денутся, в принципе и по Зеленому тарифу прописано, что нужна она тебе или нет ты обязан платить и в долларах, а если солнце внезапно пропало то это проблемы Центрэнерго, зеленщик ответственности за это не несет, вот по этому и коптят круглосуточно ТЭС на подхвате зеленой енергии, что тоже входит в конечную стоимость електроенергии.
Даже не знаю, если все -каналы, -сети и -газы начнут делать то же самое, ... Плюс Мусоросборник Экостайл.
А тем временем, под окнами газонокосилка траву высотой 10 см косит аж до грунта, в подъезде темно, пока сам лампочку не вкрутишь, чтобы увидеть кучу говна, которую убощица не убирает (она вообще не убирает в подъезда). Кто кучу положил в подъезде, можно легко понять, если вечром выйти на балкон. Там компании по 10 человек за каждым столом распивают кто на что горазд, орут и песни поют. Такое продолжается с тех пор, как расцвели каштаны... Они гадят по малой и большой нужде в подъездах и под гаражами. Никто ничегоо не делает (ЖЭК), а деньги требует. Их начальнику, видать, на что-то не хватает. Есть у дамы две квартиры и приличная сумма за прошлый год зарплаты. Улсуг нет, а платить заставляют уже через суд, несмотря на то, что был карантин и люди НЕ работали.
Прошу тех, кому мои слова не нравятся, не грубить).
С таким качеством воды,..... Сволочи!!!