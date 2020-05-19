"Київводоканал" має намір підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення до 27,35 грн за 1 куб. м

ЗАТ "АК "Київводоканал" інформує споживачів про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

У компанії нагадали, що 5.02.2020 р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, був схвалений такий проєкт постанови:

"Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік:

тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 22,992 грн (у т. ч. ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м, з них:

13,440 грн (у т. ч. ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,552 грн (у т. ч. ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення;

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В "Київводоканалі" зазначили, що розрахунки планованих тарифів на 2021 рік проведені на підставі і виключно відповідно до вимог чинного законодавства України та постанов національного регулятора.

Таким чином, пропозиції ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо встановлення на 2021 рік тарифів наступні:

- встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 27,35 грн (у т. ч. ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:

14,74 грн (у т. ч. ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;

12,61 грн (у т. ч. ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення;

"Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 календарних днів з моменту публікації на адресу: ПрАТ "АК "Київводоканал", 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, або на електронну пошту: [email protected]", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті "Київводоканалі" 15 травня.

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