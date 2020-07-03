Харьков ужесточает карантинные меры в связи с ростом новых случаев COVID-19

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) на заседании в пятницу ввела ряд ограничений, касающихся проведения массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и кинотеатров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ограничение работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий более чем 10 человек. Кроме того, запретить работу предприятий общественного питания, где нет летних площадок или площадь зала меньше 50 кв.м, за исключением услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос... Кроме того, нам рекомендовано ограничить работу кафе и ресторанов до 22:00", - зачитал проект решения первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, проводивший заседание КТЭБ.

Члены комиссии проголосовали за это решение без уточняющих вопросов и обсуждения.

Терехов также обратился к полиции с просьбой проконтролировать соблюдение введенных ограничений.

Заседание КТЭБ длилось в общей сложности не более 5 минут.

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