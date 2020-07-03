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Новости Коронавирус и карантин
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Харьков ужесточает карантинные меры в связи с ростом новых случаев COVID-19

Харьков ужесточает карантинные меры в связи с ростом новых случаев COVID-19

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) на заседании в пятницу ввела ряд ограничений, касающихся проведения массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и кинотеатров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ограничение работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий более чем 10 человек. Кроме того, запретить работу предприятий общественного питания, где нет летних площадок или площадь зала меньше 50 кв.м, за исключением услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос... Кроме того, нам рекомендовано ограничить работу кафе и ресторанов до 22:00", - зачитал проект решения первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, проводивший заседание КТЭБ.

Члены комиссии проголосовали за это решение без уточняющих вопросов и обсуждения.

Терехов также обратился к полиции с просьбой проконтролировать соблюдение введенных ограничений.

Заседание КТЭБ длилось в общей сложности не более 5 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы рассмотрят факты возможных нарушений со стороны харьковских чиновников

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карантин (16729) Харьков (7515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Что там еще предложат рыги харьковскому быдлу? Даже читать противно...
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03.07.2020 17:48 Ответить
А ты чье быдло?
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03.07.2020 18:55 Ответить
ПНХ, урод!
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03.07.2020 19:00 Ответить
В Бундесе снизили подоходный налог и НДС.

Всем желающим, разрешили бесплатно проходить тест на Корону. (кто оплачивает, ещё не знаю -- похоже, что не больничные кассы, а Бюджет ?)

Потерявшим возможность поехать в туры, стоимость поездки компенсируется, или ваучером, или деньгами, но не за счёт туристических фирм, а за счёт Государства.
(...я долго молчал... -- но внимательно наблюдаю украинский бред в реале и в комментах -- это тяжко... *))
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03.07.2020 17:48 Ответить
А, ещё -- из личного -- личному составу моей фирмы подняли ЗП. Прилично подняли. ...шо тоже приятно...
Маски, дистанция, гигиена -- карантиним, как и все обманутые, ограбленные, униженные и оскоблённые...*)
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03.07.2020 17:55 Ответить
Метро и транспрот работает. А эти кафе закрывать лезут как упыри, чем магазины базары хуже или просто прокукарекать на заказ. Как все тупо бездарно противно аж до тошноты это мерзопакостное правлния. За пять минут нагадили в душу и разбежались как тараканы.
Следующая власть должна люстрировать коронобесов и судить. А чо пять лет в наморднике в публичных местах или в тюрму. Им можно издеваться а мы чем хуже.
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03.07.2020 18:19 Ответить
Могли б заодно і Гепу за яйця підвішати.
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04.07.2020 01:40 Ответить
Боится он! Так кто мешает ввести локдаун на новогодние праздники?
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16.12.2020 10:44 Ответить
 
 