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Новини Коронавірус і карантин
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Харків посилює карантинні заходи у зв'язку з ростом нових випадків COVID-19

Харків посилює карантинні заходи у зв'язку з ростом нових випадків COVID-19

Харківська міська комісія з питань техногенної й екологічної безпеки (КТЕБ) на засіданні в п'ятницю запровадила низку обмежень, що стосуються проведення масових заходів, роботи закладів громадського харчування і кінотеатрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Обмеження роботи кінотеатрів, проведення масових заходів більш ніж 10 осіб. Крім того, заборонити роботу підприємств громадського харчування, де немає літніх майданчиків або площа залу менше 50 кв.м, за винятком послуг з адресної доставки замовлень і замовлень на винос... Крім того, нам рекомендовано обмежити роботу кафе та ресторанів до 22:00", - зачитав проєкт рішення перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов, який проводив засідання КТЕБ.

Члени комісії проголосували за це рішення без уточнюючих запитань і обговорення.

Терехов також звернувся до поліції з проханням проконтролювати дотримання запроваджених обмежень.

Засідання КТЕБ тривало загалом не більше 5 хвилин.

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Автор: 

карантин (18172) Харків (5631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Что там еще предложат рыги харьковскому быдлу? Даже читать противно...
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03.07.2020 17:48 Відповісти
А ты чье быдло?
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03.07.2020 18:55 Відповісти
ПНХ, урод!
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03.07.2020 19:00 Відповісти
В Бундесе снизили подоходный налог и НДС.

Всем желающим, разрешили бесплатно проходить тест на Корону. (кто оплачивает, ещё не знаю -- похоже, что не больничные кассы, а Бюджет ?)

Потерявшим возможность поехать в туры, стоимость поездки компенсируется, или ваучером, или деньгами, но не за счёт туристических фирм, а за счёт Государства.
(...я долго молчал... -- но внимательно наблюдаю украинский бред в реале и в комментах -- это тяжко... *))
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03.07.2020 17:48 Відповісти
А, ещё -- из личного -- личному составу моей фирмы подняли ЗП. Прилично подняли. ...шо тоже приятно...
Маски, дистанция, гигиена -- карантиним, как и все обманутые, ограбленные, униженные и оскоблённые...*)
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03.07.2020 17:55 Відповісти
Метро и транспрот работает. А эти кафе закрывать лезут как упыри, чем магазины базары хуже или просто прокукарекать на заказ. Как все тупо бездарно противно аж до тошноты это мерзопакостное правлния. За пять минут нагадили в душу и разбежались как тараканы.
Следующая власть должна люстрировать коронобесов и судить. А чо пять лет в наморднике в публичных местах или в тюрму. Им можно издеваться а мы чем хуже.
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03.07.2020 18:19 Відповісти
Могли б заодно і Гепу за яйця підвішати.
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04.07.2020 01:40 Відповісти
Боится он! Так кто мешает ввести локдаун на новогодние праздники?
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16.12.2020 10:44 Відповісти
 
 