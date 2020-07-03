Харків посилює карантинні заходи у зв'язку з ростом нових випадків COVID-19

Харківська міська комісія з питань техногенної й екологічної безпеки (КТЕБ) на засіданні в п'ятницю запровадила низку обмежень, що стосуються проведення масових заходів, роботи закладів громадського харчування і кінотеатрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Обмеження роботи кінотеатрів, проведення масових заходів більш ніж 10 осіб. Крім того, заборонити роботу підприємств громадського харчування, де немає літніх майданчиків або площа залу менше 50 кв.м, за винятком послуг з адресної доставки замовлень і замовлень на винос... Крім того, нам рекомендовано обмежити роботу кафе та ресторанів до 22:00", - зачитав проєкт рішення перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов, який проводив засідання КТЕБ.

Члени комісії проголосували за це рішення без уточнюючих запитань і обговорення.

Терехов також звернувся до поліції з проханням проконтролювати дотримання запроваджених обмежень.

Засідання КТЕБ тривало загалом не більше 5 хвилин.

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