Рада приняла в первом чтении законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа

Верховная Рада приняла в первом чтении поддержала правительственный законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов.

Решение по законопроекту принималось без обсуждения.

В то же время парламент не поддержал сокращенную процедуру подготовки правок и предложений ко второму чтению, за это решение проголосовало только 222 депутата.

Законопроект, в частности, предусматривает снижение "зеленых" тарифов для введенных в эксплуатацию в период 2015-2019 гг. солнечных электростанций (СЭС) на 15%, для запущенных в указанный период СЭС мощностью до 1 МВт - на 10%. Для ветряных электростанций (ВЭС) предусматривается снижение тарифа на 7,5%. При этом снижение тарифов не влечет за собой пролонгацию их действия после 31 декабря 2029 года.

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