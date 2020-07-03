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Рада приняла в первом чтении законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа

Рада приняла в первом чтении законопроект о реструктуризации

Верховная Рада приняла в первом чтении поддержала правительственный законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов.

Решение по законопроекту принималось без обсуждения.

В то же время парламент не поддержал сокращенную процедуру подготовки правок и предложений ко второму чтению, за это решение проголосовало только 222 депутата.

Законопроект, в частности, предусматривает снижение "зеленых" тарифов для введенных в эксплуатацию в период 2015-2019 гг. солнечных электростанций (СЭС) на 15%, для запущенных в указанный период СЭС мощностью до 1 МВт - на 10%. Для ветряных электростанций (ВЭС) предусматривается снижение тарифа на 7,5%. При этом снижение тарифов не влечет за собой пролонгацию их действия после 31 декабря 2029 года.

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ВР (29258) Зеленый тариф (78) электроэнергия (772)


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Сегодня "Слуга народа" Орест Саламаха так усердно рассматривал "закон о регулировании организации азартных игр", что сильно устал. Устал и заснул...Рада приняла в первом чтении законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа - Цензор.НЕТ 160
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03.07.2020 17:26 Ответить
отжал "место Добкина"
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03.07.2020 18:21 Ответить
добкин в том углу наверное кокс рассыпал ,а этот нанюхался и уснул. Или нашел закладку добкина...
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03.07.2020 19:57 Ответить
Энергетика была ценнейшим призом в политической борьбе. Здесь очень много денег: за 2018 год суммарная прибыль отраслевых госкомпаний выросла 1,5 раза по сравнению с 2017 до 13,7 млрд грн./ Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги. Туда зашли люди Коломойского. Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости.И Ахметов тоже не растерялся - устроил игры с отключением АЭС . Но виноватыми за развал энергетики воры Коломойского сделали, естественно ,папередников. Основававших в государственном масштабе безугольную зелёную энергетику и организовавших в её развитие 86% иностранных инвестиций.
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03.07.2020 17:31 Ответить
А таки вже прроходили..
😁
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03.07.2020 17:45 Ответить
А що там з атомною енергетикою, зебілоїди? Вже всі реактори зупинили? Чи ще якийсь працює? Негайно зупиняйте! А то електрику в московії куплять Бєня не зможе! Та й гудок в програші - он шмига не дасть збрехать!
Ой! Я ж забув! Олігархів вже ж здолали! Тепер то - поважні бізнесмени!
Цікаво: на скільки їм ще вистачить сечі своєму лохторату, доки шлунок останніх не збунтується? Хоча той бунт буде лише в туалеті, але все ж!
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03.07.2020 17:47 Ответить
Надо спрашивать майнят биткойны или нет? А то что остановили - это и так понятно.
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03.07.2020 17:53 Ответить
зеленый тариф партии зеленых..
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03.07.2020 18:12 Ответить
"Зелені" з Бенею мріють купувати електроенергію у Московитів, тож Герус подав такий законопроект. Потрібно "братушек" спасати, а то санкції зуцпиняють цілі заводи і немає їм куди дівати електроенергію і малороси підставляють їм і Бені плече. А ті, що побудувати станції в Україні - обійдуться. Хто вони такі? Бюджетні кошти підуть росіянам, які вбивають на війні українцям. А "барига" Порошенко, ви тільки не переплутайте.
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04.07.2020 10:19 Ответить
 
 