Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про реструктуризацію "зеленого" тарифу

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

Рішення щодо законопроєкту приймалося без обговорення.

Водночас парламент не підтримав скорочену процедуру підготовки правок і пропозицій до другого читання, за це рішення проголосувало лише 222 депутати.

Законопроєкт, зокрема, передбачає зниження "зелених" тарифів для введених в експлуатацію в період 2015-2019 рр. сонячних електростанцій (СЕС) на 15%, для запущених у згаданий період СЕС потужністю до 1 МВт - на 10%. Для вітрових електростанцій (ВЕС) передбачається зниження тарифу на 7,5%. При цьому зниження тарифів не тягне за собою пролонгацію їхньої дії після 31 грудня 2029 року.

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