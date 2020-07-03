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Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про реструктуризацію "зеленого" тарифу

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про реструктуризацію

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

Рішення щодо законопроєкту приймалося без обговорення.

Водночас парламент не підтримав скорочену процедуру підготовки правок і пропозицій до другого читання, за це рішення проголосувало лише 222 депутати.

Законопроєкт, зокрема, передбачає зниження "зелених" тарифів для введених в експлуатацію в період 2015-2019 рр. сонячних електростанцій (СЕС) на 15%, для запущених у згаданий період СЕС потужністю до 1 МВт - на 10%. Для вітрових електростанцій (ВЕС) передбачається зниження тарифу на 7,5%. При цьому зниження тарифів не тягне за собою пролонгацію їхньої дії після 31 грудня 2029 року.

Читайте також: Завтра енергокомітет Ради може узгодити рекомендований Зеленським законопроєкт про скорочення зелених тарифів

Автор: 

ВР (14994) Зелений тариф (420) Електрика (2042)


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Сегодня "Слуга народа" Орест Саламаха так усердно рассматривал "закон о регулировании организации азартных игр", что сильно устал. Устал и заснул...Рада приняла в первом чтении законопроект о реструктуризации "зеленого" тарифа - Цензор.НЕТ 160
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03.07.2020 17:26 Відповісти
отжал "место Добкина"
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03.07.2020 18:21 Відповісти
добкин в том углу наверное кокс рассыпал ,а этот нанюхался и уснул. Или нашел закладку добкина...
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03.07.2020 19:57 Відповісти
Энергетика была ценнейшим призом в политической борьбе. Здесь очень много денег: за 2018 год суммарная прибыль отраслевых госкомпаний выросла 1,5 раза по сравнению с 2017 до 13,7 млрд грн./ Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги. Туда зашли люди Коломойского. Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости.И Ахметов тоже не растерялся - устроил игры с отключением АЭС . Но виноватыми за развал энергетики воры Коломойского сделали, естественно ,папередников. Основававших в государственном масштабе безугольную зелёную энергетику и организовавших в её развитие 86% иностранных инвестиций.
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03.07.2020 17:31 Відповісти
А таки вже прроходили..
😁
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03.07.2020 17:45 Відповісти
А що там з атомною енергетикою, зебілоїди? Вже всі реактори зупинили? Чи ще якийсь працює? Негайно зупиняйте! А то електрику в московії куплять Бєня не зможе! Та й гудок в програші - он шмига не дасть збрехать!
Ой! Я ж забув! Олігархів вже ж здолали! Тепер то - поважні бізнесмени!
Цікаво: на скільки їм ще вистачить сечі своєму лохторату, доки шлунок останніх не збунтується? Хоча той бунт буде лише в туалеті, але все ж!
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03.07.2020 17:47 Відповісти
Надо спрашивать майнят биткойны или нет? А то что остановили - это и так понятно.
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03.07.2020 17:53 Відповісти
зеленый тариф партии зеленых..
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03.07.2020 18:12 Відповісти
"Зелені" з Бенею мріють купувати електроенергію у Московитів, тож Герус подав такий законопроект. Потрібно "братушек" спасати, а то санкції зуцпиняють цілі заводи і немає їм куди дівати електроенергію і малороси підставляють їм і Бені плече. А ті, що побудувати станції в Україні - обійдуться. Хто вони такі? Бюджетні кошти підуть росіянам, які вбивають на війні українцям. А "барига" Порошенко, ви тільки не переплутайте.
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04.07.2020 10:19 Відповісти
 
 