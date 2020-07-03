Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про реструктуризацію "зеленого" тарифу
Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.
Рішення щодо законопроєкту приймалося без обговорення.
Водночас парламент не підтримав скорочену процедуру підготовки правок і пропозицій до другого читання, за це рішення проголосувало лише 222 депутати.
Законопроєкт, зокрема, передбачає зниження "зелених" тарифів для введених в експлуатацію в період 2015-2019 рр. сонячних електростанцій (СЕС) на 15%, для запущених у згаданий період СЕС потужністю до 1 МВт - на 10%. Для вітрових електростанцій (ВЕС) передбачається зниження тарифу на 7,5%. При цьому зниження тарифів не тягне за собою пролонгацію їхньої дії після 31 грудня 2029 року.
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Ой! Я ж забув! Олігархів вже ж здолали! Тепер то - поважні бізнесмени!
Цікаво: на скільки їм ще вистачить сечі своєму лохторату, доки шлунок останніх не збунтується? Хоча той бунт буде лише в туалеті, але все ж!