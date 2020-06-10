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Подписан Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии о снижении тарифов, - Кабмин

Подписан Меморандум с производителями

Кабинет Министров Украины в среду, 10 июня, подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, предусматривающий их уменьшение. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%.

Со своей стороны украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашению имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также украинская власть обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику

Кроме того, в соответствии с Меморандумом, усиливается ответственность производителей ВИЭ за несбалансированное производство электроэнергии. Также производители ВИЭ принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Так, с 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах.

"Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика и со временем такая энергия была больше распространена, как наиболее чистая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии, которая будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа", - пояснил глава правительства, выразив уверенность, что к первым двум ассоциациям "зеленой" энергетики присоединятся и другие инвесторы и производители.

Также читайте: Шмыгаль про зеленый тариф: "Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию"

Автор: 

Кабмин (14026) энергетика (2560) альтернативная энергетика (123) Зеленый тариф (78) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+5
Зеленые тарифы в 6 грн/квт.ч с твоего и моего кармана и мульон ветряков в Украине наплодил именно ПОП в обнимку с рыжим тараканом. И то, что делает нынешняя власть, однозначно - ПРАВИЛЬНО! При наличии 15 ГигаВатт копеечной атомной энергии, привлекать такие инвестиции, да с выплатой таких бабок за киловатт зеленой энергии- прямой саботаж и государственная измена!
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11.06.2020 00:38
+4
Должна быть рыночная конкурентная стоимость киловатта.Я не вижу чем зеленый киловатт лучше атомного. и уверен что не лучше. особенно в нашей экономической ситуации. ПОНТЫ ВОЗМОЖНЫ В БОГАТОЙ СТРАНЕ, а нам точно не до жиру
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10.06.2020 23:05
+2
Ииии? Ты ожидаешь что свет подешевеет? Наивный зедебильчик)))
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10.06.2020 22:52
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Ну и что? Абонплата на свет растет и дальше.
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10.06.2020 22:36 Ответить
Как растет? За последний час после подписания меморандума выросла?
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10.06.2020 22:41 Ответить
Должна быть рыночная конкурентная стоимость киловатта.Я не вижу чем зеленый киловатт лучше атомного. и уверен что не лучше. особенно в нашей экономической ситуации. ПОНТЫ ВОЗМОЖНЫ В БОГАТОЙ СТРАНЕ, а нам точно не до жиру
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10.06.2020 23:05 Ответить
Так может тогда надо претензии не к Зеленому тарифу, а к Зеленой власти, за то что мы бедная страна?
Кстати говоря серьезно, зедебилам предлагались разные варианты решения проблемы:
- строительство и модернизация уже существующих ЛЭП в Евросоюз, для экспорта энергии вместо того чтобы останавливать атомные станции.
- строительство возле иновационной системы хранения энергии на сжиженном воздухе, чтобы использовать излишки и отдавать их ночью.
- и многое другое

Но зеленой власти это не интересно. Точнее Коломойскому, который хочет подмять под себя рынок
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10.06.2020 23:25 Ответить
Зеленые тарифы в 6 грн/квт.ч с твоего и моего кармана и мульон ветряков в Украине наплодил именно ПОП в обнимку с рыжим тараканом. И то, что делает нынешняя власть, однозначно - ПРАВИЛЬНО! При наличии 15 ГигаВатт копеечной атомной энергии, привлекать такие инвестиции, да с выплатой таких бабок за киловатт зеленой энергии- прямой саботаж и государственная измена!
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11.06.2020 00:38 Ответить
Не ври. При Порошенко Зеленый тариф на промышленные СЭС снизили сразу до 0.17 евро и снижение до 0,12 евров к 2030 году. Частные СЭС до 0,20 евро и снижение к 2030 году до 0,15 евро (заметь, частные для простых людей имеют даже лучше тариф)
На сегодняшний день промышленный Зеленый тариф составляет 0,135 евро что = 4,05 гривны, и после налогов по факту получают чуть больше 3 гривен. Это менее чем в два раза дороже тарифа для юрлиц на электроэнергию.
Где ты 6 гривен придумал? Или просто начитался пропаганды Зеко-манды?
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11.06.2020 01:00 Ответить
https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net.ua/resonance/3077244/banda_zelenyh_chem_grozit_ukraine_vysokiyi_zelenyyi_tarif
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11.06.2020 05:13 Ответить
Ииии? Ты ожидаешь что свет подешевеет? Наивный зедебильчик)))
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10.06.2020 22:52 Ответить
Может электроэнергия и не подешевеет, но дотации из госбюджета производителям зеленой энергии снизятся.
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10.06.2020 22:57 Ответить
Каким образом снизится, если подписанты не производят энергию вообще? 0 кВт/часов они производят - на столько и снизятся затраты из бюджета)))
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10.06.2020 23:36 Ответить
И что, все? А как же фантазии дебильчиков, которые мечтали о том, что Зеленый тариф отменят?))))
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10.06.2020 22:53 Ответить
Ура! Теперь 1 кВт/час, производимый на СЭС, будет стоить не 5 грн, а только 4.25 грн. Победа! А теперь отнимем 1,68 грн за кВт/час (ладно уж, не будем брать стоимость первой сотни кВт/час - 0,90 грн) от 4,25 грн. Получаем 2,57 грн за каждый кВт/час нужно доплачивать зеленым производителям (опять зеленые, как же без них). Эти бабки нужно самому крутому правительству Украины где-то взять. Может из кармана какого-то Чеснокова? Боюсь, что он не потянет эту ношу, не смотря на всю свою крутизну.
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10.06.2020 23:00 Ответить
Ну так без этого меморандума пришлось бы доплачивать из госбюджета больше, как это делалось при Порошенко.
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10.06.2020 23:03 Ответить
Порошенко красавчик. Снизил Зеленый тариф для олигархов, и дал право каждому гражданину подключить себе Зеленый тариф. Ну правда говоря, сделано это было под давлением Запада и МВФ в частности, но тем не менее.
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10.06.2020 23:05 Ответить
Но, ведь, "зеленый тариф" - это афера века, которая стоила госбюджету и гражданам Украины миллиардов. Ты уж так Порошенко не сдавай.
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10.06.2020 23:08 Ответить
Зеленый тариф - это практика цивилизованных стран, которая десятилетиями там успешно проходит уже. Афера - это забивать тебе мозг страшными сказками про Зеленый тариф по указке Коломойского, одновременно с этим полностью отказавшись от госсударственного угля для наших станций, в пользу газа Коломойского, который банально хочет захватить рынок.
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10.06.2020 23:11 Ответить
Идиот! Зеленая электроэнергетика намного дороже традиционной, и позволить ее могут только ояень багатые страны. Ты же сам привел цифры.
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10.06.2020 23:15 Ответить
Дебилоид - зеленая энергия дешевле атомной даже - это халявная энергия солнца и ветра, упирается только в вложения в оборудование.
Высокие Зеленые тарифы делаются для привлечения инвесторов, чтобы быстро окупались вложения.
Во всех странах с Зеленым тарифом они вначале были высокие, а потом цены снижали по мере увеличения доли. Так что сосни тунца лось. Сначала изучи тему а потом пиши что-то, а не позорься.
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10.06.2020 23:29 Ответить
"зеленая энергия - это халявная энергия солнца и ветра, упирается только в вложения в оборудование." Традиционная электроэнергия - это халявная энергия угля, упирается только во вложение в его добычу.
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10.06.2020 23:45 Ответить
Дебилоид, во первых - угольная станция дороже солнечной, требует большого персонала, и правильно, ей нужно добывать и подвозить уголь - она гораздо дороже солнечной станции которая в строительстве гораздо дешевле, а потом только требует солнышка на небе и сторожа чтобы не покрали панельки)))
Иди учись, дите тупое.
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10.06.2020 23:47 Ответить
"во первых - угольная станция дороже солнечной" Так почему же тогда зеленый тариф выше традиционного? Что это, если не афера?!
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10.06.2020 23:50 Ответить
Потому что я написал почему - перечитай внимательно, дислексик тупой)))
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11.06.2020 00:05 Ответить
Вот смотри, дурик, ты сам написал, что зеленая энергия дешевле, зеленые электростанции дешевле, но государство вынуждает граждан покупать зеленую энергию по завышеным тарифам. Отмазка, что инвесторам надо побыстрее окупить вложения, не катит, так как любым инвесторам хочется побыстрее окупить вложения. Почему мы другим инвесторам такие преференции не даем?
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10.06.2020 23:54 Ответить
Кто ты такой вообще, чтобы решать кому и что давать?
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11.06.2020 00:06 Ответить
Я гражданин Украины, который на выборах 2019 выгнал преступника Порошенко вон. (Хотя, голосовал не за Зеленского). Так что, и со мной надо считаться.
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11.06.2020 00:14 Ответить
я тоже гражданин, и пох за кого я голосовал, но с моим Законным правом на Зеленый тариф тоже надо считаться)))
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11.06.2020 00:23 Ответить
А расскажу я тебе, дурик, другую историю, с которой все в Украине начиналось. Первой эту аферу в Украине придумал Бойко, и они с Януковичем быстро дело состряпали, как облапошить таких, как ты. Ну а потом это дело Порошенко продолжил.
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10.06.2020 23:57 Ответить
А Порошенко снизил тариф для олигархов, и дал право любому гражданину, даже такому тупому как ты, поставить солнечную станцию и зарабатывать деньги.
Не то что Зеля - отдал под газ Коломойского наши станции, вместо государственного угля.
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11.06.2020 00:07 Ответить
Что значит "Порошенко снизил тариф для олигархов"? Я не хочу зарабатывать на зеленом тарифе. Я не хочу, чтобы меня обворовывали.
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11.06.2020 00:12 Ответить
То и значит - снизил ставки для промышленных станций. Узнай какой Зеленый тариф им фиксировали до Порошенко, и какой стала тарифная сетка до 2030 года после изменений при Порошенко - тарифы снизились в разы.
Ты не хочешь - не зарабатывай. А я больше года как зарабатываю. И вы там с Ахметовым воюйте сколько вам влезет - мне плевать))) САСП, организация которая представляет интересы простых людей с маленькми станциями на встрече сразу заявили - простым людям снизить тарифы не позволят, иначе будут арбитражи международные.
Потому вся эта заворушка касается только больших станций промышленных, а не моей маленькой)))
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11.06.2020 00:18 Ответить
"А я больше года как зарабатываю". Ах вот оно что...
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11.06.2020 07:54 Ответить
А что? Я, гражданин Украины, воспользовался своим правом на Зелёный тариф. Тебе кто мешает сделать также ?
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11.06.2020 07:59 Ответить
Бараны епт. Раньше вы только могли монополистам платить за энергию. Сейчас вам дали право ставить панельки солнечные и зарабатывать, пусть не много, но лучше чем только платить олигархам.
А сейчас вам по указке Коломойского рассказывают страшилки про Зеленый тариф, втихаря при этом сливая Коломойскому весь рынок, чтобы вы его карманы набивали.
Ты возмущался новости, что Коломойского газ заместил уже весь уголь государтсвеный?
Думаю не возмущался, и вообще про нее ничего не слышал)))
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11.06.2020 00:22 Ответить
Пардон, не Бойко, а Клюев.
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11.06.2020 00:00 Ответить
Будет 4.25, на энергию производимой теми кто это подписал - Европейско-украинское энергетическое агентство и Украинская ветроэнергетическая ассоциация.
Проблема правда в том, что эти организации производят приблизительно 0 кВт/ч ))))
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10.06.2020 23:04 Ответить
Лол, почитал полностью - стало смешно))))))
Европейско-украинское энергетическое агентство и Украинская ветроэнергетическая ассоциация - это не производители электроэнергии, это просто общественные организации, которые не имеют своих электростанций вообще, ни одной))) очередной инфовброс для зедебилов)))
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10.06.2020 23:02 Ответить
То есть, ты еще до прочтения статьи полностью распинался, что-то доказывал, рисовал какие-то цифры??? Пороховата во всей красе!
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10.06.2020 23:06 Ответить
Ну я же не мог предположить по заголовку, что зедебилы так нагло врут))) Как можно неприбыльные организации называть "производителями зеленой электроэнергии"? Они ничего не производят.
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10.06.2020 23:08 Ответить
Не позорься, прочитай кто входит в УВЭА.
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11.06.2020 08:08 Ответить
Какая разница. кто туда входит? Члены какого либо клуба, ассоциации, форума, не обязаны выполнять то, что подписала администрация этой организации. Юридическая сила тут ровно такая же, если-бы администратор группы в фейсбук "Клуб солнечных электростанций" что-то подписал там, а зедебилы сказали, что договорились с подписчиками группы))))
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12.06.2020 20:07 Ответить
Идиот, где я писал про обязанности? Я лишь ответил на твой тупой высер "они ничего не производят". Ещё раз говорю тебе, не позорься.
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12.06.2020 21:02 Ответить
А они что-то производят?)))) Долболоб - на их сайтах написано - неприбыльные организации))))
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12.06.2020 21:05 Ответить
🤦‍♂️ Таких упоротых я даже тут не встречал. Заходишь на сайт УВЭА, смотришь какие производители входят в организацию, затыкаешь свой рот, и с 3 раза понимаешь что лучше не позориться.
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13.06.2020 00:37 Ответить
Долболоб, какая разница, кто состоит в этих ассоциациях? Мы же уже выяснили, что тех кто там состоит - этот меморандум не касается - они сами за себя будут решать))) Лично с ними никто ничего не подписывал, а сами ассоциации с которыми меморандум подписали - ничего не производят)))
Повторяю еще раз для особо тупорылых долболобов немного по другому:
1. в новости написано в заголовке "Підписано Меморандум із виробниками "зеленої" електроенергії про зниження тарифів"- вранье, так как с производителями никто ничего не подписал, что мы выяснили прямо с сайта одной из ассоциаций.
2. в новости написано, что подписали с " відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та УкраїнськоїДжерело" - эти ассоциации ничего не производят, а производителей которые в этих ассоциациях состоят - эти подписи ничего не значат и ни к чему не обязывают.
Вывод: с производителями зеленой энергии ничего подписано не было.
И если ты не перестанешь безбожно тупить, я тебя назначу петухом и отправлю в петушиный уголок))))
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13.06.2020 00:45 Ответить
Большая разница, ты пишешь что они ничего не производят, я мокаю тебя как котёнка в твоё вранье. Всё остальное в твоем больном сознании, в которое я не хочу вмешиваться. В 4 раз говорю тебе не позорься. П.С. Ты рекордсмен, упоротых которые с 3 раз не понимают я ещё не видел.
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13.06.2020 01:14 Ответить
Долболоб, назови мне хоть одного производителя, с которым подписали меморандум))) название организации, фирмы, компании в студию))))
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13.06.2020 01:16 Ответить
Ты максимально упоротый🤣 в 5 раз пишу, мне плевать на меморандум, разговор за производителей электроэнергии))
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13.06.2020 01:22 Ответить
Петух, новость о МЕМОРАНДУМЕ, подписанным с ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ зеленой энергии.
Ты поставил под сомнения мои слова, что с ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ никто никакого МЕМОРАНДУМА не подписывал.
Так что петух, я жду от тебя в доказательство хоть одну организацию, фирму, компанию которая является ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ зеленой энергии подписавшей МЕМОРАНДУМ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, а не клубом, общественной организацией НЕПРИБЫЛЬНОЙ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ зеленой энергии - организация зарегистрированная на юр.лицо как энергокомпания производящая и реализующая электроэнергию с ВИЭ.
Общественная организация неприбыльная (значит ничего не производящая и не продающая) - ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ не является.
Это я уточняю для долболобых петухов, с выделением ключевых слов капсом)))
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13.06.2020 01:34 Ответить
Дворняжка, новость про меморандум, но пост на который я ответил был о производителях электоэнергии. Если бы я хотел прокомментировать сам меморандум, написал бы отдельный пост. Просто напиши "Константин, я тупая собака, которая не понимает что несёт, простите меня пожалуйста" и твой позор сразу закончится))
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13.06.2020 01:43 Ответить
Петушина, в посте на который ты ответил, шла речь о том, что организации которые зедебилы в новостях выдают "производителями зеленой энергии", производителями на самом деле не являются. И хоть членами этих общественных организаций будет 100500 производителей, производителями эти организации не становятся.
Любое соглашение должно быть подписано непосредственно с юр.лицом зарегистрированным как производитель. Соглашение через организацию может иметь силу только в том случае, если на их имя будет заверена доверенность, которая дает полномочия представлять интересы юр. лица, при этом если то юр.лицо еще потом не обжалует документ, потому что может заявить что в подписанном меморандуме не учтены рамки интересов договоренностей с посредником (организацией).
Ни того, ни другого - не было.
Сейчас наоборот, на две эти организации зеленщики катят бочку, с какого перепуга они вообще взяли на себя смелость что-то подписывать от лица всех инвесторов:
"а какое вы имеете право расписываться за всю ветроэнергетику? Каждый отдельный инвестор за себя сам будет решать, что ему подписывать а что нет."
"Цікаво - всіх біогазовиків і біомасовиків влаштовує така реструктуризація? І хіба меморандум з Урядом має більшу юридичну силу, ніж Закон України? Хіба меморандум з урядом, який завтра раптом зміниться, є гарантією повернення коштів? Чи хіба представники всіх гілок ВДЕ розписались під цим? Чи хіба в нас сонце і вітер є виключними представниками ВДЕ? Щоб не вийшло як у відомому прислів'ї - поки товстий всохне, худий здохне. Думаю не варто пояснювати who is who. При всій повазі до представників всіх напрямків ВДЕ, не розділяю оптимізму щодо підписаного (?) меморандуму."
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13.06.2020 01:59 Ответить
Собака дикая, приведите цитату из новости "что организации которые зедебилы в новостях выдают "производителями зеленой энергии", производителями на самом не являются" я лично вижу "Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, предусматривающий их уменьшение". Уверен, что дворняжка снова начтен велять хвостом, но не сознается что тупая🤣
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13.06.2020 02:18 Ответить
Лол)))) Петух тупой, что ты несешь?))))) Ты же сказал что на мой пост отвечал а не на новость а теперь пишешь "приведите цитату из новости "что организации которые зедебилы в новостях выдают "производителями зеленой энергии", производителями на самом не являются"
На да ладно, вот тебе цитаты из новости, где зедебилы за производителей выдают общественные организации которые производителями НЕ ЯВЛЯЮТСЯ: "Подписан Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии", "производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов"
Очередной твой слив засчитан, петух))))
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13.06.2020 11:35 Ответить
🤣 Просто в голос посмеялся)) идиот, я каждый раз отвечаю на твои НОВЫЕ посты. Ты снова обосрался, в тексте нет такой цитаты🤣 то что цензор написал в заголовке, это только в голове у редактора.
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13.06.2020 13:28 Ответить
в головах всех редакторов, всех СМИ, которые все написали об "производителях" или "инвесторах"? Все редакторы одинаково думают, или это им так озвучила новость пресслужба зедебильная?))) Если все СМИ одинаково преподнесли новость, логично же - это инфа была передана СМИ из пресслужбы кабмина.
И к чему ты тогда петушок говорил следующиее: "Не позорься, прочитай кто входит в УВЭА",
"Я лишь ответил на твой тупой высер "они ничего не производят". Если ты сказал что "они ничего не производят" - это тупой высер, значит опровергни эти слова. Назови мне обратное - кто производит))) Ты ведь у меня петух не сьедишь тупыми отмазками - ты все дальше и дальше будешь тонуть в своих петушиных балабольствах.
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13.06.2020 14:52 Ответить
да, и я тебе петушок разочарую, но заголовок тоже является частью текста:
"Заголовок - это самая главная часть текста."
"ЗАГОЛОВОК КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕКСТА. Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»
"Заголовок (заглавие) - это вводная фраза текста, рекламы или объявления."
"Заголовок - это текстовый знак, являющийся обязательной частью текста и имеющий в нем фиксированное положение."
Ты даже тут опозорился, безграмотный, тупой петух))) ОЛОЛОЛО))))
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13.06.2020 14:59 Ответить
И это еще не все. Цитата: "Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых"", находится не в заголовке а в основном тексте. Так что даже если бы заголовок не был частью текста - твоя тупорылая отмазка все равно не проходит)))
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13.06.2020 15:02 Ответить
Идиот, в том то и дело, что ПРОИЗВОДИТЕЛИ, входящие в эти организации, а не сами организации принимают условия. Господи, какой же ты тупой))) 🤦‍♂️
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13.06.2020 16:24 Ответить
Пруф в студию на то что ПРОИЗВОДИТЕЛИ приняли эти условия.
Подписали представители ассоциации а не ПРОИЗВОДИТЕЛИ которые в эти организации входят.
И как минимум один представитель этой ассоциации для таких долболобов как ты уже сказал, что самих ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ это не касается - они САМИ будут ОТДЕЛЬНО принимать решение:
"«Меморандум не зобов'язує жодного з наших членів до певних дій. Компанії, особливо ті, що не погоджуються з умовами цього документу, будуть самостійно приймати рішення щодо своїх подальших кроків. Рада ЄУЕА зробить все можливе, щоб підтримати наші компанії та забезпечити стабільний розвиток галузі ВДЕ та перехід України до чистих джерел енергії у майбутньому», - наголосила Олена Рибак, Заступниця голови ради Європейсько-українського енергетичного агентства."
О чем я тебе и говорил долболоб петушиный - подписание чего-либо какой-то общественной организацией, не означает что этот документ подписали все члены организации, и не означает что они должны соблюдать условия этого документа.
Очередной твой слив, петушара тупая)))) ОЛОЛОЛО))))
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13.06.2020 17:25 Ответить
При чем я тебе об этом писал уже на раз, но ты просто такой тупорылый долболоб))))) Позорный петух))))
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13.06.2020 17:26 Ответить
Дворняга снова виляет хвостом🤣🤣🤣 1. Разговор начинался с производителей, мы выяснили, что ты чмошник позорный и производители все таки входят в организацию) 2. В очередной раз пишу, где я писал про обязанности? Я лишь говорю что приняли условия меморандума(хочешь пример ещё одного меморандума приведу, которым все подтерлись? ), а это не одно и тоже. Получается и тут ты чмошник позорный)
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13.06.2020 17:45 Ответить
1. петух, я нигде и не говорил, что в те организации не входят производители (найди обратное балабол). Я говорил, что производители не подписывали никакого меморандума, и что сами организации которые подписали - производителями не являются. Слив засчитан)))
2. производители не приняли условия меморандума - доказательство выше читай, где зам главы ЄУЕА четко говорит - члены организации будут решения принимать сами, и меморандум их ни к чему не обязывает. И еще один слив засчитан.
Ты рекордсмен по сливам на Цензоре, петушок тупой))))
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13.06.2020 20:01 Ответить
"«Меморандум не зобов'язує жодного з наших членів до певних дій. Компанії, особливо ті, що не погоджуються з умовами цього документу, будуть самостійно приймати рішення щодо своїх подальших кроків. Рада ЄУЕА зробить все можливе, щоб підтримати наші компанії та забезпечити стабільний розвиток галузі ВДЕ та перехід України до чистих джерел енергії у майбутньому», - наголосила Олена Рибак, Заступниця голови ради Європейсько-українського енергетичного агентства." VS "приняли условия меморандума"
Зам главы ассоциации уже даже сказала, что членов ассоциации, производителей подписание меморандума не касается, они его условия не принимали и не обязаны выполнять, но тупорылый петух на Цензоре утверждает обратное))))
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13.06.2020 20:05 Ответить
Давай петух, я жду до сих пор пруф, что хоть один ПРОИЗВОДИТЕЛЬ зеленой энергии, принял условия меморандума. Название фирмы/компании ПРОИЗВОДИТЕЛЯ который принял условия меморандума.
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13.06.2020 20:08 Ответить
Если они что-то производят оказывается, секретно - пруф в студию, долболоб))))
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12.06.2020 21:06 Ответить
Да, и забыл добавить - не позорься сам, не смеши людей)))
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12.06.2020 20:08 Ответить
И контрольный выстрел в твою глупую голову, чтобы ты даже не думал о том, чтобы рождать какие-то тупые фантазии с целью перечить мне: "«Меморандум не зобов'язує жодного з наших членів до певних дій. Компанії, особливо ті, що не погоджуються з умовами цього документу, будуть самостійно приймати рішення щодо своїх подальших кроків. Рада ЄУЕА зробить все можливе, щоб підтримати наші компанії та забезпечити стабільний розвиток галузі ВДЕ та перехід України до чистих джерел енергії у майбутньому», - наголосила Олена Рибак, Заступниця голови ради Європейсько-українського енергетичного агентства."
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12.06.2020 20:21 Ответить
Подписали меморандум о том, что надо уменьшать зеленый тариф.
Ни сроков, ни ответственных, ни порядка имплементации этих изменений.
В общем, очередное скоро и может быть.
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10.06.2020 23:18 Ответить
Т.е. собрались такие, понадували щеки, надо что-то делать, надо что-то делать, в энергетике пипец, да, пипец.
Да у нас взаимопонимание! Под у.е.писали меморандум о взаимопонимании, вуаля.
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10.06.2020 23:23 Ответить
меморандум поди\писали? пипец... срочно нужен народный суд... для всей украинской дебильной власти... и чем быстрее разборка - тем больше справедливости...
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11.06.2020 03:45 Ответить
Как они задрали"зелёными тарифами"-спекулянты хреновы-вложили доллар-хотят 5-ть.
Вот,например,в США расчёты производят от рыночной стоимости и это правильно:
Тип электричества Стоимость
(LCOE) $ / КВт-ч
Уголь с CCS $ 0,12-0,13
Натуральный газ $ 0,043
Сжижный газ $ 0,075
Ядерная $ 0,093
Ветер на суше $ 0,037
Ветер оффшорный $ 0.106
Солнечная $ 0.038
Солнечная термальная $ 0.165
Геотермальная $ 0.037
Биомасса $ 0,092
Гидро $ 0,039
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11.06.2020 09:05 Ответить
Странно, всего 15%. В год мы должны из бюджета более 30 млрд отдать. Отыграли всего 4,5 млрд из 30. Это очень мало, практически ничего. При этом эти станции продолжат строить.
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11.06.2020 12:10 Ответить
 
 