Підписано Меморандум із виробниками "зеленої" електроенергії про зниження тарифів, - Кабмін
Кабінет Міністрів України в середу, 10 червня, підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації.
Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації "зелених" тарифів, що передбачає їх зменшення. Зокрема, для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію передбачається зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру – на 7,5%.
Зі свого боку українська влада бере зобов’язання вживати усіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП "Гарантований покупець" та погашенню наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.
Також українська влада бере зобов’язання визначити і затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.
Крім того, відповідно до Меморандуму, посилюється відповідальність виробників ВДЕ за незбалансоване виробництво електроенергії. Також виробники ВДЕ приймають умови обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за "зеленим" тарифом. Так, з 1 серпня поточного року, нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.
"Ми за те, щоб будувалась зелена енергетика і з часом така енергія була найбільше розповсюджена, як найбільш чиста. Але нам важливо, скільки вона буде коштувати. Якщо ціна електроенергії, що буде вироблятися на нових СЕС, буде визначатися уже на аукціонах, не буде високого тарифу", - пояснив очільник Уряду, висловивши впевненість, що до перших двох асоціацій "зеленої" енергетики приєднаються і інші інвестори та виробники.
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Кстати говоря серьезно, зедебилам предлагались разные варианты решения проблемы:
- строительство и модернизация уже существующих ЛЭП в Евросоюз, для экспорта энергии вместо того чтобы останавливать атомные станции.
- строительство возле иновационной системы хранения энергии на сжиженном воздухе, чтобы использовать излишки и отдавать их ночью.
- и многое другое
Но зеленой власти это не интересно. Точнее Коломойскому, который хочет подмять под себя рынок
На сегодняшний день промышленный Зеленый тариф составляет 0,135 евро что = 4,05 гривны, и после налогов по факту получают чуть больше 3 гривен. Это менее чем в два раза дороже тарифа для юрлиц на электроэнергию.
Где ты 6 гривен придумал? Или просто начитался пропаганды Зеко-манды?
Высокие Зеленые тарифы делаются для привлечения инвесторов, чтобы быстро окупались вложения.
Во всех странах с Зеленым тарифом они вначале были высокие, а потом цены снижали по мере увеличения доли. Так что сосни тунца лось. Сначала изучи тему а потом пиши что-то, а не позорься.
Иди учись, дите тупое.
Не то что Зеля - отдал под газ Коломойского наши станции, вместо государственного угля.
Ты не хочешь - не зарабатывай. А я больше года как зарабатываю. И вы там с Ахметовым воюйте сколько вам влезет - мне плевать))) САСП, организация которая представляет интересы простых людей с маленькми станциями на встрече сразу заявили - простым людям снизить тарифы не позволят, иначе будут арбитражи международные.
Потому вся эта заворушка касается только больших станций промышленных, а не моей маленькой)))
А сейчас вам по указке Коломойского рассказывают страшилки про Зеленый тариф, втихаря при этом сливая Коломойскому весь рынок, чтобы вы его карманы набивали.
Ты возмущался новости, что Коломойского газ заместил уже весь уголь государтсвеный?
Думаю не возмущался, и вообще про нее ничего не слышал)))
Проблема правда в том, что эти организации производят приблизительно 0 кВт/ч ))))
Европейско-украинское энергетическое агентство и Украинская ветроэнергетическая ассоциация - это не производители электроэнергии, это просто общественные организации, которые не имеют своих электростанций вообще, ни одной))) очередной инфовброс для зедебилов)))
Повторяю еще раз для особо тупорылых долболобов немного по другому:
1. в новости написано в заголовке "Підписано Меморандум із виробниками "зеленої" електроенергії про зниження тарифів"- вранье, так как с производителями никто ничего не подписал, что мы выяснили прямо с сайта одной из ассоциаций.
2. в новости написано, что подписали с " відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та УкраїнськоїДжерело" - эти ассоциации ничего не производят, а производителей которые в этих ассоциациях состоят - эти подписи ничего не значат и ни к чему не обязывают.
Вывод: с производителями зеленой энергии ничего подписано не было.
И если ты не перестанешь безбожно тупить, я тебя назначу петухом и отправлю в петушиный уголок))))
Ты поставил под сомнения мои слова, что с ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ никто никакого МЕМОРАНДУМА не подписывал.
Так что петух, я жду от тебя в доказательство хоть одну организацию, фирму, компанию которая является ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ зеленой энергии подписавшей МЕМОРАНДУМ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, а не клубом, общественной организацией НЕПРИБЫЛЬНОЙ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ зеленой энергии - организация зарегистрированная на юр.лицо как энергокомпания производящая и реализующая электроэнергию с ВИЭ.
Общественная организация неприбыльная (значит ничего не производящая и не продающая) - ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ не является.
Это я уточняю для долболобых петухов, с выделением ключевых слов капсом)))
Любое соглашение должно быть подписано непосредственно с юр.лицом зарегистрированным как производитель. Соглашение через организацию может иметь силу только в том случае, если на их имя будет заверена доверенность, которая дает полномочия представлять интересы юр. лица, при этом если то юр.лицо еще потом не обжалует документ, потому что может заявить что в подписанном меморандуме не учтены рамки интересов договоренностей с посредником (организацией).
Ни того, ни другого - не было.
Сейчас наоборот, на две эти организации зеленщики катят бочку, с какого перепуга они вообще взяли на себя смелость что-то подписывать от лица всех инвесторов:
"а какое вы имеете право расписываться за всю ветроэнергетику? Каждый отдельный инвестор за себя сам будет решать, что ему подписывать а что нет."
"Цікаво - всіх біогазовиків і біомасовиків влаштовує така реструктуризація? І хіба меморандум з Урядом має більшу юридичну силу, ніж Закон України? Хіба меморандум з урядом, який завтра раптом зміниться, є гарантією повернення коштів? Чи хіба представники всіх гілок ВДЕ розписались під цим? Чи хіба в нас сонце і вітер є виключними представниками ВДЕ? Щоб не вийшло як у відомому прислів'ї - поки товстий всохне, худий здохне. Думаю не варто пояснювати who is who. При всій повазі до представників всіх напрямків ВДЕ, не розділяю оптимізму щодо підписаного (?) меморандуму."
На да ладно, вот тебе цитаты из новости, где зедебилы за производителей выдают общественные организации которые производителями НЕ ЯВЛЯЮТСЯ: "Подписан Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии", "производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов"
Очередной твой слив засчитан, петух))))
И к чему ты тогда петушок говорил следующиее: "Не позорься, прочитай кто входит в УВЭА",
"Я лишь ответил на твой тупой высер "они ничего не производят". Если ты сказал что "они ничего не производят" - это тупой высер, значит опровергни эти слова. Назови мне обратное - кто производит))) Ты ведь у меня петух не сьедишь тупыми отмазками - ты все дальше и дальше будешь тонуть в своих петушиных балабольствах.
"Заголовок - это самая главная часть текста."
"ЗАГОЛОВОК КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕКСТА. Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»
"Заголовок (заглавие) - это вводная фраза текста, рекламы или объявления."
"Заголовок - это текстовый знак, являющийся обязательной частью текста и имеющий в нем фиксированное положение."
Ты даже тут опозорился, безграмотный, тупой петух))) ОЛОЛОЛО))))
Подписали представители ассоциации а не ПРОИЗВОДИТЕЛИ которые в эти организации входят.
И как минимум один представитель этой ассоциации для таких долболобов как ты уже сказал, что самих ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ это не касается - они САМИ будут ОТДЕЛЬНО принимать решение:
"«Меморандум не зобов'язує жодного з наших членів до певних дій. Компанії, особливо ті, що не погоджуються з умовами цього документу, будуть самостійно приймати рішення щодо своїх подальших кроків. Рада ЄУЕА зробить все можливе, щоб підтримати наші компанії та забезпечити стабільний розвиток галузі ВДЕ та перехід України до чистих джерел енергії у майбутньому», - наголосила Олена Рибак, Заступниця голови ради Європейсько-українського енергетичного агентства."
О чем я тебе и говорил долболоб петушиный - подписание чего-либо какой-то общественной организацией, не означает что этот документ подписали все члены организации, и не означает что они должны соблюдать условия этого документа.
Очередной твой слив, петушара тупая)))) ОЛОЛОЛО))))
2. производители не приняли условия меморандума - доказательство выше читай, где зам главы ЄУЕА четко говорит - члены организации будут решения принимать сами, и меморандум их ни к чему не обязывает. И еще один слив засчитан.
Ты рекордсмен по сливам на Цензоре, петушок тупой))))
Зам главы ассоциации уже даже сказала, что членов ассоциации, производителей подписание меморандума не касается, они его условия не принимали и не обязаны выполнять, но тупорылый петух на Цензоре утверждает обратное))))
Ни сроков, ни ответственных, ни порядка имплементации этих изменений.
В общем, очередное скоро и может быть.
Да у нас взаимопонимание! Под у.е.писали меморандум о взаимопонимании, вуаля.
Вот,например,в США расчёты производят от рыночной стоимости и это правильно:
Тип электричества Стоимость
(LCOE) $ / КВт-ч
Уголь с CCS $ 0,12-0,13
Натуральный газ $ 0,043
Сжижный газ $ 0,075
Ядерная $ 0,093
Ветер на суше $ 0,037
Ветер оффшорный $ 0.106
Солнечная $ 0.038
Солнечная термальная $ 0.165
Геотермальная $ 0.037
Биомасса $ 0,092
Гидро $ 0,039