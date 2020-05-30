Уряд на фінальній стадії переговорів з інвесторами в "зелену" енергетику, - Шмигаль. ВIДЕО
Уряд перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики щодо розв'язання проблеми "зеленого" тарифу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
"Ми сьогодні на завершальній стадії переговорів з інвесторами у відновлювані джерела енергії. Для чого? Ми хочемо, щоб в Україні було багато альтернативної енергії, вона найчистіша, вона найдешевша. Питання ціни, яку ми платимо", - сказав Шмигаль.
Прем'єр наголосив на необхідності зменшити "зелені" тарифи до прийнятного рівня.
Водночас він додав, що завдяки діям уряду вартість струму для населення залишиться на нинішньому рівні.
"Треба не забувати, що ще 10 років тому були перші сонячні електростанції, тариф на виробництво електроенергії на яких за 1 кіловат - 45 гривень. Населення сьогодні платить і платитиме 1,68 грн. Для порівняння, 46 гривень за 1 кіловат, сонячні станції на сьогодні ще є такі. Звичайно, їх вже дуже мало, але такі тарифи теж є на вироблення електроенергії. Треба наводити і в цьому лад, чим ми теж займаємося ", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, 26 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з інвесторами і виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, на якій було продовжено обговорення Меморандуму між українською владою і виробниками ВДЕ щодо реструктуризації "зелених" тарифів.
Раніше іноземні інвестори, які представляють понад 10 країн, у листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектора ВДЕ.
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В мире перестанут покупать продукцию украинской промышленности, если цены на неё будут выше мировых рыночных. А где брать Украине валюту на покупку промышленного оборудования, машин, материалов, электроники - всего того, что Украина не производит? Широкими шагами на пути к нищей Венесуэле.
наперсточники додадуть ще одну "платіжку" за доставку "кота" ...по прикладу платіжок за газ тим більше що обленерго у "власності" ахметових коломойських григоришиних ...Источник: https://censor.net/v3199048
Легче реально договариваться. 4 грн - это вообще заоблачно. То есть доят нас , как хотят
Там все такие о нас 'заботливые'.
Разорвать контракты- потом ни один инвестор сюда не прийдет. Хотя, конечно, это был бы лучший вариант для нас.
ты умный такой, пока дым из трубы тебе в окно не летит.
энергия от аэс наоборот очень постоянна, и для изменения
генерации тоже используют тэс. тоесть тэс используют в любом случае, но при использовании зеленой энергетики не нужно вывозить отработанное ядерное топливо в чернобыль или тебе во двор
А шахти так швидко не зачиниш, шахатрів так просто не перевчиш та не працевлаштуєш на інше виробництво, якого ще й немає та й ніхто толком не знає , як і що замість шахт створити.
В Украине и так экология не самая лучшая в мире. Плюс ещё и эхо Чернобыля нас преследует, мы , по-прежнему, сжигаем мусор и тд. В общем . Бедные страны, к числу которых мы, к сожалению, принадлежим, это самые проблемные страны в плане экологии. То есть опять возвращаемся к этому замкнутому кругу и основной задаче - стать успешными и богатыми.
З такими підходами, як у нас останні 25 років - я поки не бачу особливих перспектив для успішності.
Тому шахти - це дуже надовго , як спасіння для України та сотень тисяч людей.
Ось просте вирішення проблеми зеленої енергії: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
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