Уряд на фінальній стадії переговорів з інвесторами в "зелену" енергетику, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики щодо розв'язання проблеми "зеленого" тарифу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Ми сьогодні на завершальній стадії переговорів з інвесторами у відновлювані джерела енергії. Для чого? Ми хочемо, щоб в Україні було багато альтернативної енергії, вона найчистіша, вона найдешевша. Питання ціни, яку ми платимо", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив на необхідності зменшити "зелені" тарифи до прийнятного рівня.

Водночас він додав, що завдяки діям уряду вартість струму для населення залишиться на нинішньому рівні.

"Треба не забувати, що ще 10 років тому були перші сонячні електростанції, тариф на виробництво електроенергії на яких за 1 кіловат - 45 гривень. Населення сьогодні платить і платитиме 1,68 грн. Для порівняння, 46 гривень за 1 кіловат, сонячні станції на сьогодні ще є такі. Звичайно, їх вже дуже мало, але такі тарифи теж є на вироблення електроенергії. Треба наводити і в цьому лад, чим ми теж займаємося ", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 26 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з інвесторами і виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, на якій було продовжено обговорення Меморандуму між українською владою і виробниками ВДЕ щодо реструктуризації "зелених" тарифів.

Раніше іноземні інвестори, які представляють понад 10 країн, у листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектора ВДЕ.

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