Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявляет, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с главой государства Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом он заявил на брифинге.

"Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", – сказал он журналистам.

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