Перед заявою про мою відставку була зустріч із Зеленським, - Смолій

Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій сказав, що перед його заявою про відставку була зустріч із главою держави Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив на брифінгу.

"Кілька днів тому у мене була зустріч із президентом України, де ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку", - сказав він журналістам.

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