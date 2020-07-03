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Перед заявою про мою відставку була зустріч із Зеленським, - Смолій

Перед заявою про мою відставку була зустріч із Зеленським, - Смолій

Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій сказав, що перед його заявою про відставку була зустріч із главою держави Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив на брифінгу.

"Кілька днів тому у мене була зустріч із президентом України, де ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку", - сказав він журналістам.

Дивіться також: Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ. ВIДЕО

Автор: 

відставка (1466) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+57
как красиво Смолий не только потроллил шмарклю, но еще и наложил по-полной на него...
Вчера министры-зебилы истерили что "отставка Смолия - подстава вовОчке!"))
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03.07.2020 18:21
+50
Ну так.
Каково банкиру- професионалу вислушивать советы от непрофесионального клоуна.
Кто хоч бы уволился.
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03.07.2020 18:20
+46
ишак оманский везде сует свое тупое квартальное рыло.
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03.07.2020 18:18
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Ну кто б сомневался
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03.07.2020 18:16 Відповісти
как красиво Смолий не только потроллил шмарклю, но еще и наложил по-полной на него...
Вчера министры-зебилы истерили что "отставка Смолия - подстава вовОчке!"))
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03.07.2020 18:21 Відповісти
після зустрічі в оп, яків подумав:
- треба шось робити, щоби гумористи з 95-го вдруге не заспівали "горіла сосна, палала"
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03.07.2020 18:41 Відповісти
зеленский хочет быть решалом..
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03.07.2020 18:17 Відповісти
Цена дури такого решалы -- 300 млн.баксов ЗВР, спаленных за 2 дня на удержание курса. Дорого нам его дурь обходится.
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03.07.2020 18:28 Відповісти
Рожкова ты что ли ?
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03.07.2020 18:33 Відповісти
Брехун .. ...200 !
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03.07.2020 18:34 Відповісти
300, батенька, 3 по100. И еще и государственный "Укргазбанк" пожар помогал тушить. Сегодня почти не выходили.
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03.07.2020 18:57 Відповісти
так працює фінансова зброя
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03.07.2020 19:40 Відповісти
ишак оманский везде сует свое тупое квартальное рыло.
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03.07.2020 18:18 Відповісти
И результат правления всего за год

Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий - Цензор.НЕТ 5284
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03.07.2020 18:30 Відповісти
Твои сексуальные фантазии тут никого не интересуют, вали к своим и не варнякай.
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03.07.2020 19:37 Відповісти
Понятно, то-то тебя "возмужчона" так штырит. Не принимай и полегчает.
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03.07.2020 19:42 Відповісти
Знаете, я конечно лайкну , НО общество привыкло к таким комментами не реагирует на них
Почему? Потому что те, кому НЕ хватает на еду НЕ СИДЯТ В ИНТРНЕТЕ , они тупо смотрят 1+1, 112 и др мертветчуковские ( вот же фамилия ) каналы. И все жто нищее население пойдёт голосовать за рыгов .
ДУМАЮ, что надо как то работать с целевой аудиторией . И объединятся против рыгов
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03.07.2020 19:40 Відповісти
Это просто статистика от Минсоцполитики, обычная констатация факта, как и это

Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий - Цензор.НЕТ 3295
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03.07.2020 19:47 Відповісти
кто о чем, а кацапы всегда о своём, скрепном "совании в ж*опу""
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03.07.2020 18:22 Відповісти
Було дослідження, щодо інтересів русскіх в інтернеті.
Так от на першому місці у них: «анальний секс».
Ото, як привчили їх скотоводи в Московському Улусі, до цього діла, так воно їм аж до цієї пори подобається.
Доречі, це з жахом відмічали всі іноземні мандрівники, які бували на Московіїї у 14-17 століттях. Олеарій, Герберштейн....
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03.07.2020 18:29 Відповісти
Восток - дело тонкое 😀😀😀
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03.07.2020 19:42 Відповісти
Честно говоря, я тоже этого не могу понять. Сплошная ненормальная озабоченность. Уже как их признак отличия. Только сегодня с тремя такими воевал здесь на Цензоре.
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03.07.2020 19:50 Відповісти
Глава Национального банка Украины https://lb.ua/file/person/3858_smoliy_yakov_vasilevich.html Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" от международной газеты GlobalMarkets. Награждение состоялось 19 октября в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYmFuay5nb3YudWEvbmV3cy9hbGwvZ29sb3ZhLW5idS15YWtpdi1zbW9saXktb3RyaW1hdi1uYWdvcm9kdS10c2VudHJvYmFua2lyLXJva3UtdS10c2VudHJhbG5peS10YS1zaGlkbml5LXlldnJvcGktdmlkLWdsb2JhbG1hcmtldHMtYXdhcmRz пресс-служба НБУ .
https://lb.ua/news/2019/10/21/440267_smoliya_priznali_luchshim_glavoy.html

этого дядьку возьмут на берега Темзы или Уол-Стрита, а вот ты будешь ловить ЗЕльоных жаб
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03.07.2020 18:28 Відповісти
Та й НБУ через збалансовану консервативну позицію протягом останніх 5 років отримав "статус" Дойчебанку східної Європи. А це був здобуток майже для усіх в цій країні. Навіть тих, хто палив будинок Гонтаревої.
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03.07.2020 20:49 Відповісти
Велик и могуч язык "Александра Пушкина". Умело изгаляясь им, можно добиться ж*пной выразительности.
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03.07.2020 18:49 Відповісти
А чим гірше на мові Полковника Котляревського : «цього дядька візьмуть на берегиТемзи, або Волл-Стріта, а ось ти, будеш смоктати у ЗЕлених жаб» ?
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03.07.2020 19:02 Відповісти
Ну так.
Каково банкиру- професионалу вислушивать советы от непрофесионального клоуна.
Кто хоч бы уволился.
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03.07.2020 18:20 Відповісти
Угу.
Профессионал еще тот.
Лыжи еще не навострил в Лондон по примеру своей предшественницы г-жи Гонтаревой, лучшего банкира современности?
Говорят, из всяких англий любить Украину настоящим ее патриотам получается лучше всего.
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03.07.2020 18:31 Відповісти
опять у зебильеых виноваты попередники, а не их игрец болтом по роялю
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03.07.2020 18:34 Відповісти
Что, бессонница мучает?
Ну тогда поведай нам, дружок, кто и когда обрушил курс национальной валюты более чем в три раза.
Фамилию у студию, плиз.
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03.07.2020 18:49 Відповісти
курс обрушил тупой избиратель, вроде тебя, проголосовавший за федорыча, который смылся с казной, оставив Порошенку с Яценюком разгребать говно.
Но ты ж необучаемо и через пять лет, когда говно немного разгребли, опять проголосовало уже за федорыча 2.0.
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03.07.2020 19:03 Відповісти
Оно кацап - «Ну тогда поведай нам, дружок,»😀😀😀
Жто чисто кацапская стилистика , не свойственная Украине
Вырос на Михалкове
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03.07.2020 19:47 Відповісти
Ну це точно не Смолій, при ньому курс більш-менш утримували...
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03.07.2020 19:05 Відповісти
хочешь я тебя в твое же дерьмо носом воткну? будешь за сегодня вторым дебилом с мантрой "доллар в три раза гы гы гы". поехали?

Гонтарева стала главой НБУ 19 июня 2014 года

курс доллара на 01.06.2014 - 11.90

курс доллара на 31.12.2014 - 15.80

курс доллара на 31.12.2015 - 24.00

Итого - не в три раза а в два раза. за 1.5 года в условиях активных боевых действий
а теперь зяблик - покажи мне страну в которой в условиях войны национальная валюта укрепилась. осилишь?
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03.07.2020 19:06 Відповісти
Добавте - в умовах війниз россією, бувшим основним економічним партнером, розривом з ним кооперації і втрати 20% економічного потенціалу України, витратами на реанімацію Армії, і т.ін.

Але для людини, яка може зрозуміти лише сюжет «Сватів», ця інформація, як теорія гравітації, для шимпанзе.
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03.07.2020 19:12 Відповісти
Оно кацап ,
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03.07.2020 19:48 Відповісти
так в Лондоне он и нужен ,так как профессионал... а зерыгам остается только гиляка на родине)
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03.07.2020 18:46 Відповісти
Да кто спорит? Скоро там все профессионалы, сподвижники Петра Алексеевича соберутся.
Экономику Англии будут двигать. В Украине потренировались, руку набили. Трошки заработали. На особнячок в Лондоне. С его балкона Украину любить сподручней, как я уже сказал.
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03.07.2020 18:53 Відповісти
нет, лять, он со своими мозгами среди тупых зебанатов должен Украину любить)хоть кому то пользу принесет, если зедебильо собралось подохнуть на помойке, отдавши последний золотой зуб зебене)
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03.07.2020 19:00 Відповісти
100 баллов
Совку европейцев не понять . Им все должны по жизни . И Смолий должен был в ногах валяться у безграмотного быдла ?
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03.07.2020 19:52 Відповісти
Не по чину.
Смолий будет безграмотному быдлу из Лондона ручкой махать.
Так ему будет комфортнее.
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03.07.2020 21:06 Відповісти
Бо він унікальний зразок кризисного менеджера у форс мажорних ситуаціях.
В умовах війни з Росією, втратою 20% економічного потенціалу, зумів стабілізувати грошову систему. Звичайно британцям важливий досвід такого фахівця.
А зараз тут, в Україні, в умовах планового демонтажу Української Держави, такі фахівці, навпаки, абсолютно непотрібні.
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03.07.2020 18:57 Відповісти
100 баллов
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03.07.2020 19:43 Відповісти
Смолій = Гонтарьова.. ..
Найкращі банкіри В Галактиці!!
😁
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03.07.2020 18:20 Відповісти
лахта, у тебя снова впн отвалился
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03.07.2020 18:23 Відповісти
Кацапчику, тримай 🍫🍫..))
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03.07.2020 18:29 Відповісти
чучелко, ты боярку хоть остужаешь?
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03.07.2020 18:32 Відповісти
Дик за Смолія не кацапи вступилися, а ЄС і посли G7...
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03.07.2020 18:34 Відповісти
Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий - Цензор.НЕТ 8214
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03.07.2020 18:35 Відповісти
Виборець Шарія.
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03.07.2020 19:07 Відповісти
это всё что ты "заработало" за сегодня?
Да и правда: какой зебил - такая и "оплата"))
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03.07.2020 18:35 Відповісти
Дякуне, Ви б краще помовчали і 🍫 в %&&**% повживали...))
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03.07.2020 18:47 Відповісти
Газеты читай ;

Глава Национального банка Украины https://lb.ua/file/person/3858_smoliy_yakov_vasilevich.html Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" от международной газеты GlobalMarkets. Награждение состоялось 19 октября в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYmFuay5nb3YudWEvbmV3cy9hbGwvZ29sb3ZhLW5idS15YWtpdi1zbW9saXktb3RyaW1hdi1uYWdvcm9kdS10c2VudHJvYmFua2lyLXJva3UtdS10c2VudHJhbG5peS10YS1zaGlkbml5LXlldnJvcGktdmlkLWdsb2JhbG1hcmtldHMtYXdhcmRz пресс-служба НБУ .
https://lb.ua/news/2019/10/21/440267_smoliya_priznali_luchshim_glavoy.html
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03.07.2020 18:29 Відповісти
Йой, а що ж той собакойоб фантазував?
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03.07.2020 18:20 Відповісти
Палітічєскій 100500%%..
🤣
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03.07.2020 18:24 Відповісти
«Это депутаты СН отставку Смолия обсуждают.......
Пока преЗедент и медиашавки на подхвате у ОП врут что Правление НБУ осталось, что будет обеспечена преемственность, обманывают МВФ что будет сохранена независимость, Арахамия пишет депутатам про полностью новый менеджмент Нацбанка. То есть про Правление НБУ целиком. С которым нельзя обосраться. Но они, конечно, обосрутся.
Такие вот дела. Они лжецы и кидалы».

Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий - Цензор.НЕТ 4869
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03.07.2020 18:24 Відповісти
Опять зеленая навозная муха зе-зе нагадила Украине .
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03.07.2020 18:25 Відповісти
Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий - Цензор.НЕТ 9614
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03.07.2020 18:25 Відповісти
Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий - Цензор.НЕТ 1553
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03.07.2020 18:28 Відповісти
Когда Дубинский увидел как он вышел на этом фото , то с тех пор стал грязно матерится.)
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03.07.2020 19:17 Відповісти
*****! Задрот дубинєску...
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03.07.2020 19:30 Відповісти
Перед заявлением о моей отставке была встреча с Зеленским, - Смолий - Цензор.НЕТ 6223
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03.07.2020 18:27 Відповісти
Ну зовсім ніякого тиску! І збориська під будівлею НБУ - то зовсім не проплачені акції були! А збориська біля домівок керівництва НБУ - то "активні громадяни" висловлювали свою позицію! Ну прямо дежа-ву, як з нацжонами (чи як тих "патріотів") та Порохом! Що одних все почало зразу влаштовувати після виборів/відставки, що інших! Най вам ваші діти та їх долі суддями будуть і що б ні ви, ні ваші діти ніколи не змогли з України виїхать!!!
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03.07.2020 18:30 Відповісти
Может безработного Сивохо на эту должность поставить, а то пропадает такой специалист.
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03.07.2020 18:30 Відповісти
Смолій це весільний генерал, разом з ним повинно піти все кодло на чолі з Рожковою. Інакше і далі будуть проводити спекуляції, а крайнім завжди робити Зеленського.
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03.07.2020 18:33 Відповісти
так он и есть ответчик за все дерьмо что свалилось на Украину с подачи жадного, загребущего шута
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03.07.2020 18:36 Відповісти
Ну-ну... Тільки от ЄС і посли G7 вступилися за Смолія. Ти проти наших західних партнерів? Може ти москаль закамуфльований?
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03.07.2020 18:36 Відповісти
А ты знешь....
\Я\ тебе верью \ .. \
Ты еще напиши нам сказку, что Порошенко барыга ...\..\ . . . ..... . . .И я еще раз --поверю..
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03.07.2020 19:02 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1279083764820434944 20 мин

Я в недоумении.

Думал, что "Слугам" выгодна дорогая гривна, чтобы народ любил (пусть и ценой недовыполнения бюджета). Вдруг оказывается, что те давно хотят обвалить курс (+инфляция)? Перед октябрьскими выборами? Ладно, Правительство одним днем живет, но остальные ж не камикадзе!
В принципе, НБУ шел навстречу. За год было напечатано около 100 млрд грн (больше, чем за 5 лет Пороха) и на них выкупалась валюта. Иначе курс был бы около 20. И что, этого мало? Нужно было еще 200 млрд нафигачить чтобы сделать 30? Сбалансировать бюджет ценой падения реальных з/п?
Если они мультимиллионера Смолия додавили, то его сменщик будет просто марионеткой. Т.е., если сказанное Смолием правда относительно монетарных воззрений "Слуг", то нас ждет скорый срыв курса даже без внешних потрясений. Не невидимая рука рынка, а невидимая рука Офиса Президента.
У меня давно была параноидальная версия: в НБУ окопались порохоботы-диверсанты и работают против "Слуг" вдолгую, через вред реальной экономике (+экспортерам) посредством дорогой гривни.

Коварный план раскрыт, ура!
Блин, радоваться потом будете, сейчас нужно бежать баксы скупать!
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03.07.2020 19:37 Відповісти
Да не хайте зепеда,ему сегодня выздоровеВШАя Ленка дала,у ниво расслаБУХа...
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03.07.2020 18:36 Відповісти
поговаривают, что ленка разводится хочет и зебоба не сильно против, но имидж не велит - поэтому уговаривают ее ...а она тем временем свое имущество переписывает на других лиц)
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03.07.2020 18:53 Відповісти
зепед обязан ********* проктокалы со своей первой бледи перед мировым сообществом...
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03.07.2020 19:11 Відповісти
Смолий нарушил омерта (закон молчания) кодлана Коломойского: В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ .24.06.20/ У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией 16.06.20
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03.07.2020 18:40 Відповісти
Зеленский уволил Смолия за отказ попыхтеть с ним айкосом ? ))
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03.07.2020 18:42 Відповісти
І пообсуждать корабельну сосну...
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03.07.2020 19:04 Відповісти
Представляю эту беседу - банкира и профана....
Это примерно тот случай когда я, служивший командиром роты, беседую об армии с каким-то уклонистом!
Оборжаться!
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03.07.2020 18:45 Відповісти
-- не ты с уклонистом, а он с тобой...
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03.07.2020 19:46 Відповісти
співчуваю Смолію... пережити зустріч з лайном...
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03.07.2020 18:50 Відповісти
Зато Смолий видел самого тупого преЗедента в нашей истории!
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03.07.2020 18:53 Відповісти
А мразь Уманский уже собирался натравить Венедиктову с Соколовым на Смолия.
Нужно хорошо запомнить "подвиг" этого Павлика Морозова.
,
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03.07.2020 18:50 Відповісти
Травля Смолия?
Тогда это точно не НАРОД.
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03.07.2020 19:08 Відповісти
а он там точно не лох, а то по нынешним временам виртуозно играть на рояле недостаточно, шобы громадяне спали спокойно
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03.07.2020 18:52 Відповісти
что не день то очередной зашквар зеленой шмаркли))))
даже 95 квартал отдыхает)))
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03.07.2020 20:44 Відповісти
Шо, встретился с зеленым и так пересрал, шо сразу в отставку сбег?
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04.07.2020 01:25 Відповісти
Главу НБУ никто не имеет права уволить, только Бубочка Каломоев
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04.07.2020 04:23 Відповісти
 
 