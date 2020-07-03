Перед заявою про мою відставку була зустріч із Зеленським, - Смолій
Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій сказав, що перед його заявою про відставку була зустріч із главою держави Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він заявив на брифінгу.
"Кілька днів тому у мене була зустріч із президентом України, де ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку", - сказав він журналістам.
Топ коментарі
+57 Scorpman Y
показати весь коментар03.07.2020 18:21
+50 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар03.07.2020 18:20
+46 Yakov Yakov
показати весь коментар03.07.2020 18:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вчера министры-зебилы истерили что "отставка Смолия - подстава вовОчке!"))
- треба шось робити, щоби гумористи з 95-го вдруге не заспівали "горіла сосна, палала"
Почему? Потому что те, кому НЕ хватает на еду НЕ СИДЯТ В ИНТРНЕТЕ , они тупо смотрят 1+1, 112 и др мертветчуковские ( вот же фамилия ) каналы. И все жто нищее население пойдёт голосовать за рыгов .
ДУМАЮ, что надо как то работать с целевой аудиторией . И объединятся против рыгов
Так от на першому місці у них: «анальний секс».
Ото, як привчили їх скотоводи в Московському Улусі, до цього діла, так воно їм аж до цієї пори подобається.
Доречі, це з жахом відмічали всі іноземні мандрівники, які бували на Московіїї у 14-17 століттях. Олеарій, Герберштейн....
https://lb.ua/news/2019/10/21/440267_smoliya_priznali_luchshim_glavoy.html
этого дядьку возьмут на берега Темзы или Уол-Стрита, а вот ты будешь ловить ЗЕльоных жаб
Каково банкиру- професионалу вислушивать советы от непрофесионального клоуна.
Кто хоч бы уволился.
Профессионал еще тот.
Лыжи еще не навострил в Лондон по примеру своей предшественницы г-жи Гонтаревой, лучшего банкира современности?
Говорят, из всяких англий любить Украину настоящим ее патриотам получается лучше всего.
Ну тогда поведай нам, дружок, кто и когда обрушил курс национальной валюты более чем в три раза.
Фамилию у студию, плиз.
Но ты ж необучаемо и через пять лет, когда говно немного разгребли, опять проголосовало уже за федорыча 2.0.
Жто чисто кацапская стилистика , не свойственная Украине
Вырос на Михалкове
Гонтарева стала главой НБУ 19 июня 2014 года
курс доллара на 01.06.2014 - 11.90
курс доллара на 31.12.2014 - 15.80
курс доллара на 31.12.2015 - 24.00
Итого - не в три раза а в два раза. за 1.5 года в условиях активных боевых действий
а теперь зяблик - покажи мне страну в которой в условиях войны национальная валюта укрепилась. осилишь?
Але для людини, яка може зрозуміти лише сюжет «Сватів», ця інформація, як теорія гравітації, для шимпанзе.
Экономику Англии будут двигать. В Украине потренировались, руку набили. Трошки заработали. На особнячок в Лондоне. С его балкона Украину любить сподручней, как я уже сказал.
Совку европейцев не понять . Им все должны по жизни . И Смолий должен был в ногах валяться у безграмотного быдла ?
Смолий будет безграмотному быдлу из Лондона ручкой махать.
Так ему будет комфортнее.
В умовах війни з Росією, втратою 20% економічного потенціалу, зумів стабілізувати грошову систему. Звичайно британцям важливий досвід такого фахівця.
А зараз тут, в Україні, в умовах планового демонтажу Української Держави, такі фахівці, навпаки, абсолютно непотрібні.
Найкращі банкіри В Галактиці!!
😁
Да и правда: какой зебил - такая и "оплата"))
Глава Национального банка Украины https://lb.ua/file/person/3858_smoliy_yakov_vasilevich.html Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" от международной газеты GlobalMarkets. Награждение состоялось 19 октября в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYmFuay5nb3YudWEvbmV3cy9hbGwvZ29sb3ZhLW5idS15YWtpdi1zbW9saXktb3RyaW1hdi1uYWdvcm9kdS10c2VudHJvYmFua2lyLXJva3UtdS10c2VudHJhbG5peS10YS1zaGlkbml5LXlldnJvcGktdmlkLWdsb2JhbG1hcmtldHMtYXdhcmRz пресс-служба НБУ .
https://lb.ua/news/2019/10/21/440267_smoliya_priznali_luchshim_glavoy.html
🤣
Пока преЗедент и медиашавки на подхвате у ОП врут что Правление НБУ осталось, что будет обеспечена преемственность, обманывают МВФ что будет сохранена независимость, Арахамия пишет депутатам про полностью новый менеджмент Нацбанка. То есть про Правление НБУ целиком. С которым нельзя обосраться. Но они, конечно, обосрутся.
Такие вот дела. Они лжецы и кидалы».
\Я\ тебе верью \ .. \
Ты еще напиши нам сказку, что Порошенко барыга ...\..\ . . . ..... . . .И я еще раз --поверю..
Я в недоумении.
Думал, что "Слугам" выгодна дорогая гривна, чтобы народ любил (пусть и ценой недовыполнения бюджета). Вдруг оказывается, что те давно хотят обвалить курс (+инфляция)? Перед октябрьскими выборами? Ладно, Правительство одним днем живет, но остальные ж не камикадзе!
В принципе, НБУ шел навстречу. За год было напечатано около 100 млрд грн (больше, чем за 5 лет Пороха) и на них выкупалась валюта. Иначе курс был бы около 20. И что, этого мало? Нужно было еще 200 млрд нафигачить чтобы сделать 30? Сбалансировать бюджет ценой падения реальных з/п?
Если они мультимиллионера Смолия додавили, то его сменщик будет просто марионеткой. Т.е., если сказанное Смолием правда относительно монетарных воззрений "Слуг", то нас ждет скорый срыв курса даже без внешних потрясений. Не невидимая рука рынка, а невидимая рука Офиса Президента.
У меня давно была параноидальная версия: в НБУ окопались порохоботы-диверсанты и работают против "Слуг" вдолгую, через вред реальной экономике (+экспортерам) посредством дорогой гривни.
Коварный план раскрыт, ура!
Блин, радоваться потом будете, сейчас нужно бежать баксы скупать!
Это примерно тот случай когда я, служивший командиром роты, беседую об армии с каким-то уклонистом!
Оборжаться!
Нужно хорошо запомнить "подвиг" этого Павлика Морозова.
,
Тогда это точно не НАРОД.
даже 95 квартал отдыхает)))