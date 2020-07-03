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Министр Ткаченко заявляет о возобновлении финансирования Довженко-центра

Министр Ткаченко заявляет о возобновлении финансирования Довженко-центра

В Министерстве финансов подписали паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сумма, которую получит центр - 7,6 млн грн. То есть, мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина ", - подчеркнул министр.

По его словам, согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней.

"Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", - добавил Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко

Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

В свою очередь, представители культурных индустрий в открытом письме призвали власти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.

Министр Ткаченко заявляет о возобновлении финансирования Довженко-центра 01

Автор: 

Ткаченко Александр (429) Довженко Центр (19)


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не вдавишся так відразу з розгону сім лямів "ковтнути" ?
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03.07.2020 19:08 Ответить
Пілорама.. як завжди..))
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03.07.2020 19:09 Ответить
То добре, "дуже дякую" (с) найвеличніший
А що там з одеською кіностудією?
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03.07.2020 19:09 Ответить
это когда у нас карантин был 10 месяцев?
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03.07.2020 19:10 Ответить
А какая разница 10 месяцев или 10 недель..?? (с)
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03.07.2020 19:12 Ответить
шо то маловато грошей будет, несерьезный подход зелюков, культурку подымать надо, а не тащить на остаточном принципе
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03.07.2020 19:11 Ответить
Теперь уже можно все что хочешь финансировать...Смолия убрали.... напечатают...
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03.07.2020 19:11 Ответить
Вор государственного масштаба из кодлана Коломойского -министр культуры по совместительству Ткаченко: сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського / Парламентарии о приватизации Одесской киностудии: А следующая - киностудия им. Довженко?9 октября, 2019, 20:15
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03.07.2020 19:21 Ответить
 
 