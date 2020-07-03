Министр Ткаченко заявляет о возобновлении финансирования Довженко-центра

В Министерстве финансов подписали паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сумма, которую получит центр - 7,6 млн грн. То есть, мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина ", - подчеркнул министр.

По его словам, согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней.

"Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", - добавил Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко

Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

В свою очередь, представители культурных индустрий в открытом письме призвали власти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.