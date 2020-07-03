Міністр Ткаченко заявляє про відновлення фінансування Довженко-центру
У Міністерстві фінансів підписали паспорт бюджетної програми на відновлення фінансування Довженко-Центру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Сума, яку отримає центр - 7,6 млн грн. Тобто, ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного "простою" внаслідок карантину", - підкреслив міністр.
За його словами, згідно з планом, гроші почнуть заходити впродовж одного-двох днів.
"Відразу ж підписав відповідні накази від нашого міністерства щодо розподілу коштів на Мінфін, Держкіно та Держказначейство", - додав Ткаченко.
Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.
Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.
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