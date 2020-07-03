Міністр Ткаченко заявляє про відновлення фінансування Довженко-центру

У Міністерстві фінансів підписали паспорт бюджетної програми на відновлення фінансування Довженко-Центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сума, яку отримає центр - 7,6 млн грн. Тобто, ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного "простою" внаслідок карантину", - підкреслив міністр.

За його словами, згідно з планом, гроші почнуть заходити впродовж одного-двох днів.

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"Відразу ж підписав відповідні накази від нашого міністерства щодо розподілу коштів на Мінфін, Держкіно та Держказначейство", - додав Ткаченко.

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Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.