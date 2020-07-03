УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3564 відвідувача онлайн
Новини
1 251 8

Міністр Ткаченко заявляє про відновлення фінансування Довженко-центру

Міністр Ткаченко заявляє про відновлення фінансування Довженко-центру

У Міністерстві фінансів підписали паспорт бюджетної програми на відновлення фінансування Довженко-Центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сума, яку отримає центр - 7,6 млн грн. Тобто, ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного "простою" внаслідок карантину", - підкреслив міністр.

За його словами, згідно з планом, гроші почнуть заходити впродовж одного-двох днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тримаю питання на особистому контролі. Подаємо документи до Мінфіну на виділення грошей, - Ткаченко про ситуацію з Центром Довженка

"Відразу ж підписав відповідні накази від нашого міністерства щодо розподілу коштів на Мінфін, Держкіно та Держказначейство", - додав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.

Міністр Ткаченко заявляє про відновлення фінансування Довженко-центру 01

Автор: 

Ткаченко Олександр (509) Довженко Центр (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не вдавишся так відразу з розгону сім лямів "ковтнути" ?
показати весь коментар
03.07.2020 19:08 Відповісти
Пілорама.. як завжди..))
показати весь коментар
03.07.2020 19:09 Відповісти
То добре, "дуже дякую" (с) найвеличніший
А що там з одеською кіностудією?
показати весь коментар
03.07.2020 19:09 Відповісти
это когда у нас карантин был 10 месяцев?
показати весь коментар
03.07.2020 19:10 Відповісти
А какая разница 10 месяцев или 10 недель..?? (с)
показати весь коментар
03.07.2020 19:12 Відповісти
шо то маловато грошей будет, несерьезный подход зелюков, культурку подымать надо, а не тащить на остаточном принципе
показати весь коментар
03.07.2020 19:11 Відповісти
Теперь уже можно все что хочешь финансировать...Смолия убрали.... напечатают...
показати весь коментар
03.07.2020 19:11 Відповісти
Вор государственного масштаба из кодлана Коломойского -министр культуры по совместительству Ткаченко: сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського / Парламентарии о приватизации Одесской киностудии: А следующая - киностудия им. Довженко?9 октября, 2019, 20:15
показати весь коментар
03.07.2020 19:21 Відповісти
 
 