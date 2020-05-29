Обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату, - прокуратура

У столичній прокуратурі розповіли, що обшуки в Національному центрі імені Олександра Довженка відбулися за рішенням суду у справі про розтрату, яку розслідує поліція.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва в коментарі "Українській правді".

У прокуратурі пояснили, що Голосіівське УП ГУНП у місті Києві з липня 2019 року розслідує кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК.

Вказане провадження було відкрито за результатами ревізії Державної аудиторської служби України фінансово-господарської діяльності ДП "Національний центр Олександра Довженка" за період з 01.01.2015 по 31.01.2019.

Зазначається, що в ході ревізії були виявлені порушення при розрахунках плати за оренду державного майна - кошти, які були недотриманні від оренди державних приміщень внаслідок неналежного виконання обов’язків службовими особами Міністерства культури України та Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву повноважень, передбачених законодавством, та неефективного управління державним майном балансоутримувачем - ДП "Національний центр О. Довженка".

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За даними прокуратури, слідчі неодноразово направляли запити про надання інформації та копій документів, однак запитуваних даних не отримали. Крім того, посадові особи центру Довженка викликалися для участі у проведення слідчих дій, однак не з’являлися і причини неявки не повідомляли.

Враховуючи викладене, Голосіївський райсуд Києва 21 травня надав дозвіл на проведення цих слідчих дій.

У прокуратурі зазначають, що обшуки пройшли у робочому режимі, з дотриманням вимог КПК України. Запитувані документи отримані та вилучені.

Йдеться, зокрема, про документи, що підтверджують взаємовідносини ДП "Національний центр імені Олександра Довженка" з суб’єктами господарювання, які орендували майно Центру у період з 2015 по 2019 роки.

На думку аудиторів, орендна плата, що нараховувалася у період з 2015 по 2019 за договорами оренди, є значно меншою від орендної плати, розрахованої за експертними оцінками, які діяли у той час. Сума недоотриманих коштів, за актом ревізії, становить понад 6 млн грн.

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На уточнювальне запитання щодо конкретних підозрюваних у справі, в прокуратурі пояснили, що за вилученими документами будуть призначені судові експертизи. І вже на підставі їхніх висновків будуть ухвалюватися процесуальні рішення.

Нагадаємо, 28 травня в Національному центрі Олександра Довженка проходив обшук.