Керівник Держкіно Кудерчук відповіла на звинувачення Центру Довженка
У зв'язку з секвестром бюджету Держкіно цього року подало скорочені суми для фінансування. Але основні запитання про фінансування Центру Довженка слід ставити Міністерству культури.
Про це голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук сказала в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Раніше в Центрі Довженко заявили, що така ситуація склалася, зокрема через те, що Держкіно подавало занижені показники для фінансування.
"Ця інформація неправдива – це єдине, що вам можу сказати. Я рекомендую ставити питання Міністерству культури. Це заклад Міністерства культури, не наш заклад. А ми лише в рамках нашої програми держпідтримки кінематографу даємо суму грошей. А в цьому році у зв’язку з секвестром бюджету ми подали для всіх скорочені суми", – сказала Кудерчук.
Голова Держкіно додала, що напряму з Центру Довженка до неї не зверталися з приводу цієї ситуації.
"Контакти з Центром Довженка в нас – тільки в рамках надсилання листів одне одному. З керівником я навіть не знайома. На запрошення познайомитися він не відповів. Щодо фінансування центру, його фінансового стану – це питання до міністерств, не до нас", – додала Кудерчук.
При цьому директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко 15 травня заявляв, що Марина Кудерчук ініціювала скорочення державного фінансування центру до 3,4 мільйона гривень замість 8,6 мільйона, передбачених Верховною Радою на початку травня.
Раніше сьогодні Національний центр Олександра Довженка заявив про настання стану неплатоспроможності.
У Мінкультури ситуацію поки що не коментували.
Керівник Центру Довженка Іван Козленко також заявив, що з власної ініціативи розриває контракт із Міністерством культури з 4 червня.
"Керувати ліквідацією Національного центру Олександра Довженка, розвитку та встановленню міжнародної репутації котрого я присвятив 8 років свого життя, я відмовляюсь", – наголосив Козленко.
Пізніше Козленко також заявив про обшуки в центрі, але додав, що з "сьогоднішньою заявою це не пов’язано".
У Нацполіції уточнили, що обшуками займається поліція Києва. Там пообіцяли надати інформацію трохи згодом.
Довженко-Центр – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше ніж 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.
Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1948 році).
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ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА "ЦЕНТРУ ДОВЖЕНКА" РОБИЛОСЯ ЗУМИСНО - АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ.
Доведення "Центру Довженка" до банкрутства робиться свідомо, тому що людьми легше керувати, коли в них свідомість "какая разніца".
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв.
"На жаль, з боку держави було не розуміння того, що культура є стратегічним фундаментом для розвитку будь-якої нації, будь-якого етносу і держави в цілому…
Тим більш в час російської агресії…", - сказав Сеітаблаєв.
Він наголосив, що не можна у такий час робити так, щоб успішна інституція з прекрасним керівником, що з нічого стала осередком культури та креативу, була вимушена закритись.
"У мене враження, що це робиться свідомо. Тому що манкуртами (люди зі стертою пам'яттю, раби - ред.) легше керувати, коли немає розуміння "навіщо це тобі". Коли є розуміння "какая разніца", які книжки читати, яку назву має твоя вулиця, що для тебе твої цінності, чи які вони твої цінності. Який зміст ти вкладаєш, коли кажеш, що я читаю, або що пропоную читати, дивитися своїм дітям. Моє особисте враження, що це робиться навмисно. Не дарма поки не знайшли людину, яка б очолювала один із найважливіших напрямків - міністра культури", - додав Сеітаблаєв.
@Pet_lyra
Не смогли найти два миллиона гривень.
Два миллиона гривень! на финансирование фильмофонда, где хранятся украинские фильмы за последние 100 лет.
Не только хранятся, а и реставрируются, обслуживаются.
Член Международной федерации киноархивов.
Довженко в гробу перевернулся.
Перед призначенням була 3 місяці заступницею очільника Запорізької облдержадміністрації.
Так сокращать финансирование могут только с целью уничтожения организации.
Как минимум это вредительство, а как максимум - диверсия.
Не мешало бы СБУ заняться этим делом.
Своїми першими кроками на посаді Кудерчук назвала «ознайомлення з програмами, що діють із минулого року, їх подальший розвиток та аудит». Чогось більш конкретного під час співбесіди у Національному агентстві з питань державної служби, яка і проводила конкурс вона не розповіла. Вже після оголошення про нову посаду вонаhttps://ua.interfax.com.ua/news/general/638191.html?fbclid=IwAR3GkZUyWnXCX4zGvsQCeMAMcN5JDYO0g08DoWSNO5HrbO5VRCnKsimvQNE#.XjLSjfEpv5E.facebook попросила скептиків «судити про мене і мою роботу за результатами, які, сподіваюся, всі побачать найближчим часом».
Ну, от і результати. Пора посаду залишати
Бэкграунд, скажем так, мало подходящий для работы в Госкино. По образованию Кудерчук - специалист в области экономики и права, магистр государственного управления. Закончила Бердянский университет предпринимательства.
Единственная связь с культурой и кино - это недолгая (менее года) работа Марины Николаевны в должности директора коммунального кинотеатра им. Довженко.
В ноябре 2019 года Кудерчук совершила серьезный карьерный скачок: из кресла директора кинотеатра она стала замом губернатора области Виталия Туринка.
На этой должности, судя по новостям на сайте ОГА, занималась в том числе и аграрными вопросами.
С чем связан столь быстрый карьерный рост?
В Facebook у новой главы Госкино есть интересное фото - с будущим замглавы фракции "Слуга народа" Павлом Сушко. Фотография датирована октябрем 2018 года.
Интересно, что после того, как Сушко стал замглавы фракции "Слуга народа", Марина Кудерчук сначала получила высокую должность в ОГА, а потом и выиграла конкурс в Госкино.
Сушко, кстати, курирует в Раде подкомитет по кинематографии.
а это уже оскорбление
Работники госпредприятия «Украинская студия хроникально-документальных фильмов», которая более известна по названию «Укркинохроника», простят президента Украины Зеленского их защитить в связи с намерениями нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко осуществить рейдерский захват их предприятия. Трудовой коллектив с соответствующим официальным обращением обратился к главе государства. Как информирует Replyua.net, об этом сообщает РБК-Украина.
Нормальную такую команду господин Зеленский подобрал себе и завел ее в Верховную Раду. Зашли под брендом «Зе-депутат - слуга народа!» действительно новые политики, которые интересуются исключительно культурой.
«Сначала застенчивый, но цепкий Саша Ткаченко захватил Одесскую киностудию, а теперь добрался и до Киева, но просматривается интерес не столько в кинокультуре, как в выгодном расположении Одесской киностудии на высоком берегу моря, да и в Киеве земля дорогущая», Шестой президент, видимо, снова будет отмалчиваться, а может, решится даже позвонить Игорю Коломойскому? На большее не нужно и рассчитывать, ему страшно, но чего тогда он в президенты пошел - непонятно.