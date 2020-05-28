Керівник Держкіно Кудерчук відповіла на звинувачення Центру Довженка

У зв'язку з секвестром бюджету Держкіно цього року подало скорочені суми для фінансування. Але основні запитання про фінансування Центру Довженка слід ставити Міністерству культури.

Про це голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук сказала в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше в Центрі Довженко заявили, що така ситуація склалася, зокрема через те, що Держкіно подавало занижені показники для фінансування.

"Ця інформація неправдива – це єдине, що вам можу сказати. Я рекомендую ставити питання Міністерству культури. Це заклад Міністерства культури, не наш заклад. А ми лише в рамках нашої програми держпідтримки кінематографу даємо суму грошей. А в цьому році у зв’язку з секвестром бюджету ми подали для всіх скорочені суми", – сказала Кудерчук.

Голова Держкіно додала, що напряму з Центру Довженка до неї не зверталися з приводу цієї ситуації.

"Контакти з Центром Довженка в нас – тільки в рамках надсилання листів одне одному. З керівником я навіть не знайома. На запрошення познайомитися він не відповів. Щодо фінансування центру, його фінансового стану – це питання до міністерств, не до нас", – додала Кудерчук.

При цьому директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко 15 травня заявляв, що Марина Кудерчук ініціювала скорочення державного фінансування центру до 3,4 мільйона гривень замість 8,6 мільйона, передбачених Верховною Радою на початку травня.

Раніше сьогодні Національний центр Олександра Довженка заявив про настання стану неплатоспроможності.

У Мінкультури ситуацію поки що не коментували.

Керівник Центру Довженка Іван Козленко також заявив, що з власної ініціативи розриває контракт із Міністерством культури з 4 червня.

"Керувати ліквідацією Національного центру Олександра Довженка, розвитку та встановленню міжнародної репутації котрого я присвятив 8 років свого життя, я відмовляюсь", – наголосив Козленко.

Пізніше Козленко також заявив про обшуки в центрі, але додав, що з "сьогоднішньою заявою це не пов’язано".

У Нацполіції уточнили, що обшуками займається поліція Києва. Там пообіцяли надати інформацію трохи згодом.

Довженко-Центр – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше ніж 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1948 році).