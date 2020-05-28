Руководитель Госкино Кудерчук ответила на обвинения Центра Довженко

В связи с секвестром бюджета Госкино в этом году подало сокращенные суммы для финансирования. Но основные вопросы о финансировании Центра Довженко следует задавать Министерству культуры.

Об этом председатель Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук сказала в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в Центре Довженко заявили, что такая ситуация сложилась, в частности потому, что Госкино подавало заниженные показатели для финансирования.

"Эта информация не соответствует действительности - это единственное, что вам могу сказать. Я рекомендую ставить вопрос Министерству культуры. Это заведение Министерства культуры, не наш заведение. А мы только в рамках нашей программы господдержки кинематографа даем сумму денег. А в этом году в связи с секвестром бюджета мы подали для всех сокращены суммы", - сказала Кудерчук.

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Председатель Госкино добавила, напрямую из Центра Довженко к ней не обращались по поводу этой ситуации.

"Контакты с Центром Довженко у нас - только в рамках направления писем друг другу. С руководителем я даже не знакома. На приглашение познакомиться он не ответил. По финансированию центра, его финансового состояния - это вопрос к министерству, не к нам", - добавила Кудерчук.

При этом директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко 15 мая заявлял, что Марина Кудерчук инициировала сокращение государственного финансирования центра до 3,4 миллиона гривен вместо 8,6 миллиона, предусмотренных Верховной Радой в начале мая.

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Ранее сегодня Национальный центр Александра Довженко заявил о наступлении состояния неплатежеспособности.

В Минкультуры ситуацию пока не комментировали.

Руководитель Центра Довженко Иван Козленко также заявил, что по собственной инициативе разрывает контракт с Министерством культуры с 4 июня.

"Управлять ликвидацией Национального центра Александра Довженко, развития и установлению международной репутации которого я посвятил 8 лет своей жизни, я отказываюсь", - отметил Козленко.

Позже Козленко также заявил об обысках в центре, но добавил, что с "сегодняшним заявлением это не связано".

В Нацполиции уточнили, что обысками занимается полиция Киева. Там пообещали предоставить информацию чуть позже.

Довженко-Центр - крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 6000 наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.

Основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР Украинские кинокопировальной фабрики (основанной в 1948 году).