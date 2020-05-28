Руководитель Госкино Кудерчук ответила на обвинения Центра Довженко
В связи с секвестром бюджета Госкино в этом году подало сокращенные суммы для финансирования. Но основные вопросы о финансировании Центра Довженко следует задавать Министерству культуры.
Об этом председатель Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук сказала в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Ранее в Центре Довженко заявили, что такая ситуация сложилась, в частности потому, что Госкино подавало заниженные показатели для финансирования.
"Эта информация не соответствует действительности - это единственное, что вам могу сказать. Я рекомендую ставить вопрос Министерству культуры. Это заведение Министерства культуры, не наш заведение. А мы только в рамках нашей программы господдержки кинематографа даем сумму денег. А в этом году в связи с секвестром бюджета мы подали для всех сокращены суммы", - сказала Кудерчук.
Читайте на Цензор.НЕТ: Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств"
Председатель Госкино добавила, напрямую из Центра Довженко к ней не обращались по поводу этой ситуации.
"Контакты с Центром Довженко у нас - только в рамках направления писем друг другу. С руководителем я даже не знакома. На приглашение познакомиться он не ответил. По финансированию центра, его финансового состояния - это вопрос к министерству, не к нам", - добавила Кудерчук.
При этом директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко 15 мая заявлял, что Марина Кудерчук инициировала сокращение государственного финансирования центра до 3,4 миллиона гривен вместо 8,6 миллиона, предусмотренных Верховной Радой в начале мая.
Также на Цензор.НЕТ: СБУ и Нацполиция проводят обыск в Довженко-Центре, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (обновлено)
Ранее сегодня Национальный центр Александра Довженко заявил о наступлении состояния неплатежеспособности.
В Минкультуры ситуацию пока не комментировали.
Руководитель Центра Довженко Иван Козленко также заявил, что по собственной инициативе разрывает контракт с Министерством культуры с 4 июня.
"Управлять ликвидацией Национального центра Александра Довженко, развития и установлению международной репутации которого я посвятил 8 лет своей жизни, я отказываюсь", - отметил Козленко.
Позже Козленко также заявил об обысках в центре, но добавил, что с "сегодняшним заявлением это не связано".
В Нацполиции уточнили, что обысками занимается полиция Киева. Там пообещали предоставить информацию чуть позже.
Довженко-Центр - крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 6000 наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.
Основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР Украинские кинокопировальной фабрики (основанной в 1948 году).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА "ЦЕНТРУ ДОВЖЕНКА" РОБИЛОСЯ ЗУМИСНО - АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ.
Доведення "Центру Довженка" до банкрутства робиться свідомо, тому що людьми легше керувати, коли в них свідомість "какая разніца".
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв.
"На жаль, з боку держави було не розуміння того, що культура є стратегічним фундаментом для розвитку будь-якої нації, будь-якого етносу і держави в цілому…
Тим більш в час російської агресії…", - сказав Сеітаблаєв.
Він наголосив, що не можна у такий час робити так, щоб успішна інституція з прекрасним керівником, що з нічого стала осередком культури та креативу, була вимушена закритись.
"У мене враження, що це робиться свідомо. Тому що манкуртами (люди зі стертою пам'яттю, раби - ред.) легше керувати, коли немає розуміння "навіщо це тобі". Коли є розуміння "какая разніца", які книжки читати, яку назву має твоя вулиця, що для тебе твої цінності, чи які вони твої цінності. Який зміст ти вкладаєш, коли кажеш, що я читаю, або що пропоную читати, дивитися своїм дітям. Моє особисте враження, що це робиться навмисно. Не дарма поки не знайшли людину, яка б очолювала один із найважливіших напрямків - міністра культури", - додав Сеітаблаєв.
@Pet_lyra
Не смогли найти два миллиона гривень.
Два миллиона гривень! на финансирование фильмофонда, где хранятся украинские фильмы за последние 100 лет.
Не только хранятся, а и реставрируются, обслуживаются.
Член Международной федерации киноархивов.
Довженко в гробу перевернулся.
Перед призначенням була 3 місяці заступницею очільника Запорізької облдержадміністрації.
Так сокращать финансирование могут только с целью уничтожения организации.
Как минимум это вредительство, а как максимум - диверсия.
Не мешало бы СБУ заняться этим делом.
Своїми першими кроками на посаді Кудерчук назвала «ознайомлення з програмами, що діють із минулого року, їх подальший розвиток та аудит». Чогось більш конкретного під час співбесіди у Національному агентстві з питань державної служби, яка і проводила конкурс вона не розповіла. Вже після оголошення про нову посаду вонаhttps://ua.interfax.com.ua/news/general/638191.html?fbclid=IwAR3GkZUyWnXCX4zGvsQCeMAMcN5JDYO0g08DoWSNO5HrbO5VRCnKsimvQNE#.XjLSjfEpv5E.facebook попросила скептиків «судити про мене і мою роботу за результатами, які, сподіваюся, всі побачать найближчим часом».
Ну, от і результати. Пора посаду залишати
Бэкграунд, скажем так, мало подходящий для работы в Госкино. По образованию Кудерчук - специалист в области экономики и права, магистр государственного управления. Закончила Бердянский университет предпринимательства.
Единственная связь с культурой и кино - это недолгая (менее года) работа Марины Николаевны в должности директора коммунального кинотеатра им. Довженко.
В ноябре 2019 года Кудерчук совершила серьезный карьерный скачок: из кресла директора кинотеатра она стала замом губернатора области Виталия Туринка.
На этой должности, судя по новостям на сайте ОГА, занималась в том числе и аграрными вопросами.
С чем связан столь быстрый карьерный рост?
В Facebook у новой главы Госкино есть интересное фото - с будущим замглавы фракции "Слуга народа" Павлом Сушко. Фотография датирована октябрем 2018 года.
Интересно, что после того, как Сушко стал замглавы фракции "Слуга народа", Марина Кудерчук сначала получила высокую должность в ОГА, а потом и выиграла конкурс в Госкино.
Сушко, кстати, курирует в Раде подкомитет по кинематографии.
а это уже оскорбление
Работники госпредприятия «Украинская студия хроникально-документальных фильмов», которая более известна по названию «Укркинохроника», простят президента Украины Зеленского их защитить в связи с намерениями нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко осуществить рейдерский захват их предприятия. Трудовой коллектив с соответствующим официальным обращением обратился к главе государства. Как информирует Replyua.net, об этом сообщает РБК-Украина.
Нормальную такую команду господин Зеленский подобрал себе и завел ее в Верховную Раду. Зашли под брендом «Зе-депутат - слуга народа!» действительно новые политики, которые интересуются исключительно культурой.
«Сначала застенчивый, но цепкий Саша Ткаченко захватил Одесскую киностудию, а теперь добрался и до Киева, но просматривается интерес не столько в кинокультуре, как в выгодном расположении Одесской киностудии на высоком берегу моря, да и в Киеве земля дорогущая», Шестой президент, видимо, снова будет отмалчиваться, а может, решится даже позвонить Игорю Коломойскому? На большее не нужно и рассчитывать, ему страшно, но чего тогда он в президенты пошел - непонятно.